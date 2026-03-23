Nel 2026 uno storico itinerario si apre al cicloturismo: nel cuore delle terre di San Francesco, 404 km in 10 tappe tra borghi, natura e percorsi anche per e-bike

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa Ciclisti lungo il Cammino dei Cappuccini

Ottime notizie per gli appassionati di ciclismo: quest’anno, in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, uno dei cammini più autentici e segreti d’Italia fa un passo avanti nella modernità. La novità che farà sorridere i biker è che il Cammino dei Cappuccini, unico percorso italiano gestito direttamente da un Ordine religioso, apre finalmente le sue porte al cicloturismo.

Lungo 404 chilometri di dorsale appenninica marchigiana, il percorso non si limita a una semplice trasposizione su due ruote del tracciato pedonale: la versione bike è stata infatti progettata da zero, con varianti pensate per valorizzare strade secondarie, sterrati, sentieri di campagna e asfalto a basso scorrimento, evitando i tratti inadatti alla bicicletta. In questo modo, il ritmo cambia, ma l’anima del cammino resta intatta: un susseguirsi di boschi, colline e borghi che raccontano la storia di un territorio ancora (per poco) fuori dal grande flusso turistico.

Il Cammino dei Cappuccini in bike

Il percorso inizia nel cuore delle Marche dal Santuario del Beato Benedetto a Fossombrone e si conclude al Santuario di San Serafino ad Ascoli Piceno, attraversando tappe iconiche come la Gola del Furlo, Cagli, Frontone, Fonte Avellana, Fabriano, Cupramontana (nel paese del Verdicchio) Camerino, Sarnano e i Monti Sibillini. Le dieci tappe modulabili, con percorrenze giornaliere tra i 30 e i 50 chilometri, regalano un dislivello totale di oltre 12.000 metri.

L’esperienza bike richiede impegno fisico reale, ma non esclusivo: le e-bike diventano lo strumento ideale per chi vuole affrontare le salite impegnative senza rinunciare alla profondità del viaggio. La mobilità elettrica, in questo contesto, non è comodità ma un’opportunità di progresso: questa, infatti, permette a viaggiatori meno allenati, coppie con differenti livelli atletici e persone mature di vivere il cammino nella sua completezza, senza sacrificare la connessione con il paesaggio. L’e-bike, inoltre, rispetta l’etica francescana del cammino: riduce l’impatto ambientale, rallenta la percezione e restituisce al ciclista il tempo di godere della bellezza intatta dell’Appennino marchigiano.

Come organizzare il Cammino dei Cappuccini

Il Cammino dei Cappuccini in versione bike conserva anche la filosofia originale del cammino a piedi: nessuna segnaletica fisica dedicata e imposizione di percorsi. Le tracce GPX gratuite permettono di costruire il viaggio in autonomia, affidandosi alla propria capacità di orientamento e alla scoperta diretta del territorio. Questa scelta diventa un elemento distintivo, soprattutto in un’epoca di percorsi troppo strutturati, dove invece il viaggiatore recupera la sua centralità e libertà.

Per chi desidera un’esperienza più organizzata, esistono comunque tour guidati in e-bike su tratte selezionate, che combinano tappe panoramiche, soste nei conventi cappuccini e pernottamenti nei borghi più suggestivi. I programmi coprono la parte settentrionale del percorso fino a Camerino e la dorsale verso sud, garantendo supporto logistico senza intaccare l’autenticità dell’esperienza.

Il Cammino dei Cappuccini bike si configura dunque come un invito a vivere il territorio marchigiano (spesso sottovalutato dal turista) con occhi nuovi, rispettando la storia e la spiritualità che lo hanno reso unico nei secoli. Nel 2026, l’apertura di questo cammino si conferma come un modello di turismo lento, sostenibile e romantico, in un certo qual modo, dove la bicicletta non è unicamente mezzo di trasporto, ma chiave per una connessione autentica con l’Appennino.