Terme in Piemonte, benessere tutto al naturale

Le terme in Piemonte sono la meta ideale per una fuga di benessere e relax, ecco quali sono le migliori in cui trascorrere giornate di totale bellezza e pace

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: Terme di Premia Terme di Premia, una delle località termali del Piemonte

L’Italia è terra di terme e il Piemonte vanta alcune importanti località termali, che combinano benessere e relax, servizi efficienti e un tocco di romanticismo. Quasi sempre incorniciate dalle montagne e da panorami spettacolari, le terme in Piemonte soddisfano tutti i gusti, per chi cerca un momento di svago formato famiglia, per chi vuole vivere la montagna al caldo o per chi cerca una pausa in piena città. Ecco gli stabilimenti termali della regione, da provare uno a uno sia in inverno che in estate.

Terme di Valdieri, nel Cuneese

Le Terme di Valdieri, situate nel Parco delle Alpi Marittime in provincia di Cuneo, sono un’opzione perfetta per chi desidera un’esperienza termale a stretto contatto con la natura, anche in famiglia. Il parco termale, circondato da un solarium naturale tra boschi alpini e montagne, permette di rilassarsi e respirare aria pura, rigenerandosi al suono delle acque torrentizie. Le sorgenti delle terme, con acque ipertermali solfuree (tra i 50 e i 75 °C) e un pH alcalino, sono conosciute per le loro proprietà terapeutiche su apparato locomotore, respiratorio, dermatologico e ginecologico.

Il parco termale, seppure senza troppi sfarzi, offre tutto quello di cui c’è bisogno per stare bene. L’ampia piscina all’aperto è mantenuta a una temperatura di 34 °C, per un bagno panoramico e immergersi circondati dal paesaggio alpino. Getti d’acqua e cascate naturali amplificano l’effetto rilassante e terapeutico. La terrazza solarium è perfetta per assorbire il calore del sole tra una sessione e l’altra nella piscina; mentre il Calidarium, il bagno di vapore naturale, decongestiona e allevia stress e tensioni fisiche ed emotive, per un benessere equilibrato. L’area SPA offre un listino completo per trattamenti e massaggi per la bellezza e cura del corpo.

Il parco è aperto solo durante la stagione estiva, da giugno a settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Ci sono diverse opzioni per l’ingresso, che può essere giornaliero (35 euro feriale 39 euro festivo), o di mezza giornata, dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 (20 euro feriali, 22 euro festivi), a cui eventualmente aggiungere i trattamenti. A Valdieri i bambini sono ben accolti, con ingresso gratuito fino ai 3 anni e riduzione del 50% fino agli 11 anni.

Alle Terme di Valdieri ci si arriva in auto, da Borgo San Dalmazzo, non troppo distante dal confine francese. Per pernottare vicino allo stabilimento c’è l’Hotel Royal, in un edificio tardo ottocentesco un tempo residenza della corte sabauda, proprio al lato dello stabilimento e con piscina termale privata; o chalet tradizionali immersi nella natura del Parco Naturale Alpi Marittime.

Fonte: Terme di Valdieri

L’acqua di Lurisia, anche da bere

Sempre in provincia di Cuneo, a Lurisia c’è un’acqua termale straordinaria, e uno staff di medici e operatori capace di sfruttarne al meglio le qualità. Già perché le Terme di Lurisia sono accreditate presso il Ministero della Salute ed il Servizio Sanitario Nazionale come Istituto Termale di Prima Categoria Super e propongono diversi trattamenti per la salute. L’acqua delle terme di Lurisia arrivano da due diverse fonti: Garbarino e Santa Barbara e sono acque oligominerali, utilizzate a scopi curativi. In che modo? Bevendo, perché per iniziare a prendersi cura di sé basta un bicchiere della Fonte Termale Santa Barbara, per un’azione diuretica e depurativa; respirando attraverso inalazioni e aerosol per godere delle proprietà antinfiammatorie dell’acqua Termale Lurisia che curano e prevengono le malattie delle vie respiratorie, del naso, della gola e dell’orecchio. E immergendosi: l’acqua termale Lurisia con le sue proprietà curative è l’ingrediente che trasforma fanghi, bagni e irrigazioni in trattamenti davvero salutari.

Oltre alla struttura medica convenzionata, alle Terme di Lurisia c’è uno spazio dedicato al benessere e al piacere, dove scegliere percorsi, trattamenti, massaggi che sfruttano le proprietà ipotermali delle acque delle Fonti Lurisia, conosciute dal 1900. La vasca idromassaggio termale con potenti getti d’acqua in immersione che agiscono sui punti chiave della muscolatura e seguono la direzione del flusso sanguineo è tappa di un percorso dai mille benefici: decontratturante muscolare, azione analgesica e riattivazione circolatoria. Nell’area benessere c’è anche il bagno turco in una grotta scavata agli inizi degli anni ’20 nella montagna alle spalle dello stabilimento termale; la sauna finlandese e le saune ad infrarossi, per cui l’energia termica scalda direttamente il corpo in maniera costante ed uniforme ottenendo un’efficacia maggiore rispetto alle saune tradizionali. Il percorso principale è definito Antro delle Acque e comprende Grotta ai vapori termali, Sauna finlandese, Sauna infrarossi, Vasca idromassaggio, percorso kneipp e sala relax (costa 40 euro a persona e dura circa 2 ore e 30 minuti/3 ore). Oltre al percorso, le Terme di Lurisia propongono trattamenti estetici, massaggi e di massofisioterapia.

Lo stabilimento si raggiunge in 20 minuti di automobile da Mondovì ed è aperto stagionalmente in estate, da maggio a novembre.

Fonte: Terme di Lurisia

Terme di Premia, Verbano-Cusio-Ossola

Le Terme di Premia, immerse nel cuore delle Alpi in Val Formazza e non troppo distanti da Domodossola, sono un moderno centro benessere inaugurato nel 2008. Con un’area di oltre 5.000 mq su un terreno di 26.000 mq, questo complesso termale è il luogo ideale per chi cerca benessere e relax, immersi nella natura montana. Le sue acque sulfato-calciche, naturalmente calde a 42°C, si distinguono per le proprietà rigeneranti e benefiche per il corpo e la mente. Le piscine termali, con temperature tra i 32° e i 36°C, sono una coccola per tutta la famiglia: sia all’interno che all’esterno non si fa fatica a lasciarsi trasportare dal calore e dal movimento dell’acqua, con idromassaggi, getti cervicali e plantari. Il massaggio dell’acqua aiuta a distendere i muscoli, allevia i dolori articolari e migliora la circolazione, generando un rilassamento profondo che combatte anche gli inestetismi della cellulite e riduce lo stress.

Oltre alle piscine termali, il centro benessere ospita saune e bagni turchi, tra cui la sauna finlandese a 90°C, la sauna al fieno a 80°C e la biosauna a 70°C, per un calore intenso che purifica e tonifica. Nell’area umida, i bagni di vapore completano l’esperienza, con vapore aromatico e salino, per una purificazione profonda e rigenerante. A disposizione dei visitatori vi è anche una sala relax con parete di sale, ideale per rigenerarsi tra una sauna e un bagno turco, gustando una tisana calda. Le Terme di Premia offrono ancora una gamma di massaggi che aiutano a riequilibrare corpo e mente, tra trattamenti dedicati al rilassamento e percorsi energetici per la sfera fisica ed emozionale.

Lo stabilimento è aperto tutto l’anno (il martedì è il giorno di chiusura settimanale) ad esclusione del mese di maggio e propone diverse formule di accesso con ingressi di un’ora, tre ore o giornalieri, esclusivi per le piscine o con la possibilità di spaziare liberamente tra piscine termali e centro benessere. Un’ora nelle piscine termali ha un costo di 12 euro per gli adulti (ridotto a 8 euro per i bambini), mentre l’ingresso di tre ore è di 23 euro, con ridotto a 16 euro. L’opzione giornaliera per piscine e centro benessere è disponibile a partire da 37 euro per tre ore fino a 55 euro per l’intera giornata. Le Terme di Premia sono assolutamente baby e family friendly (mentre nel centro benessere si può accedere dai 14anni), diverse vasche sono attrezzate con i giochi per i bambini già di pochi mesi di vita e sono previsti pacchetti d’ingresso per famiglie con uno o due bambini.

Fonte: Terme di Premia

Le Terme di Bognanco, Verbano-Cusio-Ossola

Le Terme di Bognanco, non troppo lontano da Domodossola e Premia, sono un centro termale immerso nel verde, a 700 metri di quota, circondato da un paesaggio montano incontaminato, tra le valli del Piemonte. Le acque termali di Bognanco si distinguono per le loro proprietà chimiche, chimico-fisiche e farmacologiche e sono di tre tipi: l’acqua Ausonia, consigliata a tavola, che sgorga a 700 metri ed è definita bicarbonato-alcalino-terrosa, per cui favorisce la digestione e previene bruciori di stomaco. L’acqua Gaudenziana nasce a 1200 metri ed è di scoperta più di recente, leggerissima e povera di sodio, consigliata nella cura di problemi ai reni e delle vie urinarie. Poi c’è l’acqua San Lorenzo è di tipo bicarbonato-alcalino-terrosa carbonica e ferruginosa, dal buon sapore, fresca e frizzante, indicata per la digestione, le malattie dello stomaco, del duodeno, del fegato e delle vie biliari, dell’intestino tenue e crasso.

Per approfittare di queste acque agli inizi del ‘900, è stato costruito un importante complesso termale, cresciuto fino ad oggi tanto da diventare una nota meta di villeggiatura e relax. All’interno dell’attuale parco termale si trova un’ area piscine con vasca da 25 metri riempita con acqua della sorgente Gaudenziana alla temperatura a 32 °C, con getti d’acqua, soffioni e postazioni idromassaggio, sia in vasca sia su isola separata. Ai bambini è dedicata una piscina più piccola di una profondità di 60cm.

Nella Spa si trova una vasca Jacuzzi, una sauna finlandese, il bagno turco e le docce emozionali a tre getti: la pioggia tropicale che riproduce l’effetto di pioggia a grosse gocce, la doccia micronizzata che riproduce l’effetto della pioggia fine e la cascata cervicale che massaggia tramite una caduta dell’acqua a cascata. La vasca di reazione, interamente in granito, è profonda 50 cm e contiene acqua della fonte Gaudenziana ad una temperatura di 8 °C – 10 °C: qui ci si immerge per raffreddare il corpo dopo i trattamenti caldi. Per concludere l’esperienza, la Spastream è la doccia orizzontale che con i suoi 1200 getti d’acqua replica l’effetto e i benefici delle mani di un massaggiatore esperto.

Bognanco si trova a 7 Km da Domodossola, nel mezzo delle Alpi piemontesi al confine con la Svizzera. L’accesso all’area Spa è riservato ai maggiori di 14 anni, mentre la piscina è aperta anche ai bambini. I prezzi: l’ingresso giornaliero alle piscine costa 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini (con la possibilità anche di entrare 2-4 ore a tariffa ridotta); il pacchetto benessere comprende 2 ore in Spa e 2 ore in piscina e costa 30 euro individuale e 50 euro in coppia, a cui aggiungere i trattamenti.

Qc Terme Torino, relax in pieno centro città

In pieno centro, davvero per chi desidera strappare qualche ora di relax e staccare corpo e mente dal quotidiano, ci sono le QC Terme Torino, ospitate nell’elegante Palazzo Abegg, storica dimora di fine Ottocento, e nel suo suggestivo parco rinascimentale ricco di roseti e alberi secolari.

Nonostante la posizione centrale i numeri del benessere sono importanti: 3.277 Mq interni, 1.400 Mq esterni per 32 pratiche e postazioni, tra saune profumate, cascate rigeneranti, bagni a vapore e vasche di acqua calda con idromassaggio, interne ed esterne nel giardino, particolarmente suggestive soprattutto in inverno.

Tra le novità, la Stanza del sale, che accoglie il fotobioreattore Struna, Struttura-Natura, una tecnologia brevettata dal Politecnico di Milano che permette la coltivazione delle microalghe, organismi in grado di catturare l’anidride carbonica, emettere ossigeno e produrre preziosa biomassa vegetale, tonificando e rivitalizzando la pelle. Nuovissima anche La giostra delle favole, nel cuore del giardino del Palazzo, una sauna rotante, la cui calda nuvola avvolge i sensi. E per una scena davvero da film? Il Wellness Lunch con le sue golose e sane tentazioni o l’immancabile aperitivo serale.. rigorosamente in accappatoio!

Qc Terme Torino è facilmente raggiungibile dal centro di Torino e si trova poco lontano dalla stazione Porta Nuova, accessibile anche con mezzi pubblici quindi. Lo stabilimento è aperto tutto l’anno e tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 23; venerdì e sabato fino alle 24. Sono previsti diversi pacchetti, anche da regalare: l’ingresso giornaliero parte da 40 euro, con proposte specifiche per coppie, pacchetti che includono anche l’accesso serale e la possibilità di abbinare trattamenti e massaggi. L’ingresso giornaliero senza limiti ha un costo di 60 euro; il percorso dalle 12.30 alle 15 costa 42 euro; 48 euro dalle 17; mentre la sera il relax sotto le stelle dalle 19.30 costa 42 euro.