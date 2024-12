Giubileo e Natale: le informazioni sui trasporti a Roma

Viaggia da sempre, a volte per piacere altre volte per indole. Ha vissuto (quasi) in tutta Italia, con qualche sosta in Europa e oltreoceano.

Sarà un dicembre affollato per Roma: non solo le festività natalizie – che, come ogni anno, prevedono modifiche alla viabilità e ai trasporti – ma, nel giorno della Vigilia, inizierà anche ufficialmente il Giubileo del 2025. Necessario dunque per la Capitale prevedere un Piano di Natale, valido fino al 6 gennaio, con l’obiettivo di agevolare l’uso del trasporto pubblico durante le feste.

Roma: i trasporti il 24 dicembre, data di inizio del Giubileo

In particolare, per il 24 dicembre il piano dei trasporti prevede un incremento generale delle linee di superficie e metro. La Vigilia sarà infatti prevedibilmente brulicante di turisti attratti dal Natale e dai pellegrini in città per assistere all’apertura della Porta Santa.

Più nel dettaglio, il 24 dicembre le linee Metro – Metro A, Metro B-B1 e Metro C – saranno attive fino alle 23.30. Lo stesso orario è indicato come quello di fine servizio delle linee 40, 46, 49, 62, 64, 70, 492, 495 e 916. Le linee di superficie non citate saranno invece attive fino alle 21.00. In termini generali, le linee notturne – nella notte tra il 24 e il 25 – svolgeranno regolare servizio. Uniche eccezioni le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME attive dalle ore 23.30.

E per chi si sposta via treno, sfruttando le linee regionali e cittadine? Per quanto riguarda la ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo sarà in vigore il servizio feriale con l’ultima corsa alle ore 23.10 da Montebello e alle 23.10 da Flaminio. La ferrovia Metromare (Roma-Lido) prevede le ultime corse alle 21.00 circa. A seguire ci sarà un servizio sostitutivo fino alle 23.00. La ferrovia Termini-Centocelle, sia in direzione Centocelle che in direzione Termini, seguirà l’orario 5.30-21.30.

Come muoversi a Roma nel giorno di Natale

Previsti cambiamenti anche per il 25 dicembre. I bus, i tram e le metro saranno attivi in orario 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00. Le ferrovie seguiranno invece l’orario festivo. La prima corsa della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo è prevista alle ore 5.50 da Flaminio e alle ore 6.01 da Montebello. L’ultima corsa da Flaminio è alle ore 22.10, da Montebello alle ore 22.38. Seguono l’orario festivo anche la ferrovia Metromare (prima corsa ore 5.15, ultima corsa 23.30) e la ferrovia Termini-Centocelle (nel pomeriggio il servizio viene assicurato dalla linea bus 105).

Roma e la viabilità per Natale e Giubileo

Per la viabilità, è bene sottolineare che il 23 dicembre sarà inaugurato ufficialmente il cantiere di piazza Pia con una nuova piazza pedonale e il sottopasso per le auto. Una riqualifica disposta appositamente per il Giubileo 2025: non solo la Piazza è destinata ad ospitare molti eventi legati all’Anno Santo, ma il sottopasso permette anche una viabilità più fluida.

In generale, il Piano di Natale 2024 per la viabilità a Roma è in vigore già dal 7 dicembre e, oltre ad orari specifici per il 24 e 25 dicembre (e ovviamente per il 31 dicembre e l’1 gennaio), prevede anche l’introduzione di tre linee bus gratuite circolari che portano nel cuore della ZTL Centro, fino a Largo Chigi, prima di tornare al capolinea.

Le linee sono la Free 1 (via XX Settembre/Staz. Termini – L.go Chigi – via XX Settembre/Staz. Termini), la Free 2 (P.le dei Partigiani/ FS Ostiense – L.go Chigi – P.le dei Partigiani/ FS Ostiense) e le linea elettrica 100 (P.ta Pinciana – L.go Chigi – P.ta Pinciana), che estende il servizio ai giorni festivi.