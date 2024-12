Giubileo 2025, come cambia la viabilità a Roma a dicembre

La Capitale si accende delle luci natalizie e diventa ancora più bella: ma cosa cambia per la viabilità, in vista anche del Giubileo 2025?

La viabilità a Roma a dicembre è più complessa che nei restanti mesi dell’anno: quest’anno si aggiunge alla consueta frenesia festiva, legata allo shopping ma anche al turismo che aumenta durante le vacanze natalizie, la macchina organizzativa del Giubileo 2025, che è già all’opera da diversi mesi.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia e come. Va segnalato l’impegno delle istituzioni, in questo caso del Comune, per sostenere la viabilità a Roma a dicembre con una serie di rinforzi e facilitazioni per chi usa i mezzi pubblici.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio per raggiungere le vie dello shopping in Centro e i più importanti attrattori commerciali e turistici sono state aggiunte corse alla metro A e C. Sono stati inseriti tre bus navette gratuiti, che si muovono nella zona del centro in modo circolare. Inoltre, chi utilizza i parcheggi di scambio serviti dalle navette gratuite ha diritto ad uno sconto sulla tariffa e ci sono una serie di promozioni per chi usa il car sharing.

Viabilità a Roma a dicembre: i mezzi pubblici

Queste le tre linee bus gratuite circolari che dal 7 dicembre al 6 gennaio si muovono circolarmente nel centro storico di Roma:

nuova linea Free 1 (via XX Settembre/Staz. Termini – L.go Chigi – via XX Settembre/Staz. Termini);

nuova linea Free 2 (P.le dei Partigiani/ FS Ostiense – L.go Chigi – P.le dei Partigiani/ FS Ostiense);

linea elettrica 100 (P.ta Pinciana – L.go Chigi – P.ta Pinciana), che estende il servizio ai giorni festivi.

Ognuna delle tre linee è collegata a tre parcheggi a tariffa agevolata:

parcheggio Piastra Termini per la linea Free 1;

parcheggio Partigiani/FS Ostiense per la linea Free 2;

parcheggio Villa Borghese per la linea 100.

Le corse iniziano alle 9 e terminano alle 21, anche nei giorni festivi.

Per quanto riguarda metro e bus tradizionali, sono state aggiunte alla Metro A 32 corse nella giornata di sabato e 48 domenica e festivi, alla Metro C sono state aggiunte 16 corse sabato, domenica e festivi. Anche il servizio di superficie è stata potenziato, aumentando le corse delle principali linee che attraversano il centro nella fascia oraria 10:30 – 20:30.

Le ZTL a dicembre, come cambiano

Per favorire lo shopping e facilitare anche le passeggiate nel centro storico di turisti e residenti, a dicembre viene esteso l’orario delle ZTL Centro Storico e Tridente (A1) dalle 6:30 alle 20:00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre 2024. Tutte le altre ZTL, notturne e diurne, restano invariate.

Viabilità a Roma e cantieri per il Giubileo 2025

In vista dell’apertura dell’Anno Santo, che nel 2025 aprirà le porte della città di Roma a migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, in città sono stati aperti diversi cantieri, che hanno portato ad alcune modifiche di viabilità.

Tra le più impattanti, sicuramente il cantiere per la stazione della Metro C a Piazza Venezia, che sta già comportando importanti modifiche alla viabilità pubblica e privata ma che regalerà poi alla città una stazione multipiano che permetterà di accedere alle aree museali di Palazzo Venezia, ai resti dell’Ateneo di Adriano, al Parco Archeologico dei Fori Imperiali e al Vittoriano.

Anche a Piazza dei Cinquecento, raccordo cruciale per la mobilità pubblica, i lavori di riqualificazione hanno portato a nuove discipline di traffico che interessano maggiormente il transito delle macchine.

Importante intervento giubilare che sta interessando il centro di Roma è il riassetto di Piazza Risorgimento, che porterà alla realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la stazione Metro A Ottaviano e piazza San Pietro, per agevolare e mettere in sicurezza il flusso dei pellegrini.

Come cambiano i trasporti a Roma per il Giubileo

Un ruolo di fondamentale importanza nella gestione della mobilità durante il Giubileo 2025 sarà ricoperto dal trasporto pubblico locale. Sono stati pianificati 23 interventi strategici finalizzati a migliorare sia la capacità sia l’efficienza del sistema, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e rendere gli spostamenti più veloci e agevoli per tutti. Tra le principali misure previste vi sono:

L’acquisto di nuovi treni destinati alle linee metropolitane A e C

destinati alle linee metropolitane A e C L’introduzione di autobus ibridi , più ecologici e performanti

, più ecologici e performanti La creazione di un collegamento ciclabile tra Monte Ciocci e San Pietro

tra Monte Ciocci e San Pietro L’attivazione di navette gratuite che faciliteranno il collegamento tra nodi strategici

Tutti questi interventi, che nascono per facilitare l’afflusso dei pellegrini e dei turisti durante l’Anno Santo, resteranno poi nel patrimonio cittadino e a disposizione dei residenti della città di Roma.

Parcheggi e viabilità a Roma a dicembre

C’è grande impegno dal punto di vista della mobilità pubblica in vista del Giubileo del 2025 e il Comune di Roma – in collaborazione con Roma Mobilità – ha predisposto un piano dettagliato e articolato per gestire al meglio l’arrivo dei pellegrini e dei visitatori nella Capitale, affrontando con attenzione le questioni legate al traffico e alla mobilità urbana. Uno dei pilastri di questa iniziativa è rappresentato dalla regolamentazione dei bus turistici, considerati tra i principali mezzi utilizzati dai gruppi organizzati per raggiungere Roma.

A tal proposito, sono stati selezionati otto parcheggi strategici situati nelle zone periferiche della città, individuati con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul centro storico. I parcheggi designati si trovano in aree strategiche come Anagnina, Laurentina, Olimpico-Farnesina, Olimpico-Tor di Quinto, San Paolo, Ponte Mammolo, Cilicia e Largo Micara. Queste aree di sosta, già dotate di collegamenti con il sistema di trasporto pubblico, sono state ulteriormente rinnovate e potenziate per favorire l’interscambio tra mezzi privati e trasporto pubblico locale. L’obiettivo principale è quello di incentivare i turisti a lasciare i propri mezzi nelle aree periferiche, evitando di raggiungere direttamente le zone più centrali della città, come sappiamo spesso già congestionate dal traffico.

Parallelamente, il nuovo piano prevede anche una revisione delle tariffe relative ai permessi per la circolazione dei bus turistici: l’accesso alle zone centrali della città sarà regolato da costi più elevati, mentre le aree periferiche beneficeranno di tariffe ridotte. Questo sistema tariffario rinnovato punta a ridurre l’afflusso eccessivo di mezzi di grandi dimensioni nel cuore della Capitale, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e contribuendo a limitare l’inquinamento e il traffico nelle zone più frequentate.

Giubileo e mobilità a Roma: facilitazioni per i pellegrini

Anche i visitatori e i pellegrini che raggiungeranno Roma con veicoli privati troveranno soluzioni organizzate e comode per parcheggiare senza difficoltà. Il piano mobilità prevede l’uso di parcheggi collocati in prossimità delle stazioni della metropolitana, con particolare attenzione alla linea A, la quale rappresenta uno dei collegamenti più diretti verso il centro città e le principali basiliche meta dei pellegrinaggi.

Per rendere il flusso più ordinato e migliorare la gestione del traffico, si consiglia di prenotare anticipatamente i posti auto presso autorimesse custodite e coperte, riducendo così il rischio di congestione stradale e permettendo a ogni visitatore di muoversi con maggiore fluidità. Per facilitare ulteriormente l’orientamento dei pellegrini e dei turisti, verrà realizzata una segnaletica turistica migliorata, con indicazioni chiare, facilmente comprensibili e disponibili in più lingue. Inoltre, le piazze e le aree pedonali principali saranno oggetto di interventi di riqualificazione urbana, mentre l’accesso al trasporto pubblico sarà semplificato grazie all’introduzione di sistemi digitali per l’acquisto e l’emissione dei biglietti.