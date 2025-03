Fonte: iStock Toronto cosa vedere a Downtown

Toronto, metropoli cosmopolita del Canada, ha nel suo cuore pulsante un quartiere vibrante e pieno di attrazioni. A Downtown si concentrano alcune delle esperienze più iconiche della città, tra shopping, cultura, sport e divertimento, grattacieli scintillanti, quartieri alla moda, attrazioni imperdibili e un’incredibile scena gastronomica e culturale.

Alcuni la ritengono la sorella minore di New York ma la capitale della provincia dell’Ontario, città più popolata e famosa del Canada, non ha nulla da invidiare alla Grande Mela: è sicuramente una destinazione ideale per chi ama girare tra i negozi, avere a disposizione un’ampia scelta di eventi e attrazioni culturali, assistere a grandi appuntamenti sportivi o vivere intense nottate, ma Toronto è anche molto di più e ha davvero qualcosa da offrire a tutte e tutti.

Qualunque sia il tuo interesse, qui troverai qualcosa che renderà il tuo viaggio indimenticabile. Potrai esplorare i suoi quartieri e lasciarti conquistare dall’energia di una delle città più dinamiche del Nord America.

Toronto infatti è vibrante, multiculturale e sempre in movimento; a Downown non si concentrano solo gli affari ma anche le principali attrazioni locali, quartieri vivaci e un mix perfetto di cultura e mondanità.

Muoversi inoltre è molto semplice: usa la metropolitana (TTC) per spostarti comodamente tra le varie zone e non avrai problemi. Se stai pianificando una visita a Toronto, leggi la nostra guida per conoscere ed esplorare i suoi quartieri più iconici. Non ti resta che partire alla scoperta di questa allegra metropoli!

Downtown Yonge: shopping e intrattenimento

Se ami lo shopping e l’energia urbana, Downtown Yonge è la destinazione perfetta: è una versione più intima dell’iconica Times Square di New York, dove potrai incontrare turisti, studenti internazionali e cittadini sotto le luci delle insegne luminose.

Qui potrai esplorare l’Eaton Centre, all’incrocio tra Yonge e Dundas: si tratta di un enorme centro commerciale con oltre 230 negozi e ristoranti che riflettono la diversità gastronomica di Toronto. Proprio accanto, Yonge-Dundas Square è il punto d’incontro per spettacoli dal vivo e manifestazioni culturali.

Fonte: iStock

Non perdere l’opportunità di assistere a un concerto nella storica Massey Hall, una delle sale concerto più importanti della città o a uno spettacolo presso il suggestivo Elgin and Winter Garden Theatre, l’unico teatro “double-decker” ancora attivo al mondo. Per una pausa golosa, prova il leggendario “banquet burger” da Fran’s Restaurant and Bar, uno dei locali più famosi di Toronto.

Come arrivare: sulla Linea 1 della metropolitana, fermate tra College e Queen.

Da non perdere:

Yonge-Dundas Square , il punto di riferimento della zona, una piazza illuminata da schermi LED e spesso sede di eventi e concerti gratuiti.

, il punto di riferimento della zona, una piazza illuminata da schermi LED e spesso sede di eventi e concerti gratuiti. Toronto Eaton Centre , il centro commerciale più famoso della città con oltre 230 negozi, tra cui marchi internazionali e boutique locali.

, il centro commerciale più famoso della città con oltre 230 negozi, tra cui marchi internazionali e boutique locali. Elgin and Winter Garden Theatre , l’unico teatro al mondo con due sale sovrapposte, un vero gioiello architettonico per gli amanti dello spettacolo.

, l’unico teatro al mondo con due sale sovrapposte, un vero gioiello architettonico per gli amanti dello spettacolo. Massey Hall , una storica sala da concerto che ha ospitato leggende della musica come Bob Dylan e Neil Young.

, una storica sala da concerto che ha ospitato leggende della musica come Bob Dylan e Neil Young. Nathan Phillips Square & Toronto City Hall, dove puoi vedere l’iconico cartello “TORONTO” e in inverno pattinare sulla pista di ghiaccio.

Dove mangiare:

Fran’s Restaurant and Bar , perfetto per provare il tipico “banquet burger” o una classica colazione canadese.

, perfetto per provare il tipico “banquet burger” o una classica colazione canadese. Jack Astor’s Bar & Grill , ottima scelta per un pasto informale con vista su Yonge-Dundas Square.

, ottima scelta per un pasto informale con vista su Yonge-Dundas Square. The Queen and Beaver, un pub britannico accogliente, ideale per una birra e una fetta di torta fatta in casa.

Entertainment District: dove lo spettacolo è ovunque

Questo quartiere è il cuore dell’intrattenimento cittadino e sinonimo di divertimento. Racchiude alcuni dei luoghi simbolo di Toronto, come la torre che domina lo skyline della metropoli con i suoi 553,33 metri e rappresenta una delle sue attrazioni imperdibili: stiamo parlando della CN Tower, l’icona della città.

Se non temi l’altezza: la CN Tower

La CN Tower è uno dei simboli più riconoscibili e celebrati del Canada. Un trionfo architettonico di fama internazionale, meraviglia dell’ingegneria e destinazione di intrattenimento e gastronomia di livello mondiale, è davvero una tappa imperdibile per chiunque visiti Toronto.

La vista spettacolare è dovuta alle finestre panoramiche a tutta altezza, al famoso pavimento di vetro, allo SkyPod e agli ascensori con pareti e pavimenti in vetro.

Ti consigliamo vivamente di salire al tramonto, in un giorno dal cielo limpido. La vista a 360 gradi dalla cima è davvero mozzafiato, ma se ci sono nebbia o nuvole, rischi una delusione.

Con il cielo terso invece potrai ammirare il panorama della città e il Lago Ontario, scorgere le Cascate del Niagara in lontananza e persino vedere gli elicotteri volare sotto di te.

Fonte: iStock

Se ami il brivido e hai voglia di spendere altri 195 dollari, puoi anche provare l’EdgeWalk. Si tratta di una camminata all’aperto di 20 minuti lungo il perimetro esterno – senza barriere – della struttura principale (a 356 metri di altezza), davvero spettacolare!

Le opzioni per la ristorazione comprendono il premiato 360 Restaurant, che offre una vista mozzafiato (l’accesso alla torre è incluso con il menu fisso).

Una volta giù, potrai concederti una gita negli abissi. Proprio nei pressi della torre infatti si trova il Ripley’s Aquarium of Canada, perfetto per un’esperienza immersiva nel mondo marino, popolato da 20.000 animali.

Scopri la vita sottomarina al Ripley’s Aquarium of Canada

Il Ripley’s Aquarium of Canada ospita il tunnel di osservazione subacqueo più lungo del Nord America, con oltre 5,7 milioni di litri d’acqua e più di 100 esperienze interattive. Potrai avvicinarti agli abitanti del mare grazie alle diverse vasche tattili e assistere ogni giorno a un’affascinante spettacolo.

Questa incredibile attrazione è suddivisa in nove gallerie curate con attenzione, che offrono una panoramica degli ambienti d’acqua dolce e salata provenienti da tutto il mondo, partendo dalle specie locali del bacino dei Grandi Laghi, a poca distanza da Toronto.

Da esperienze adrenaliniche come la Dangerous Lagoon, un tunnel lungo quanto un campo da football che ti porterà tra squali, tartarughe marine, pesci sega e murene, fino alla danza ipnotica delle meduse del Pacifico, illuminate da colori mozzafiato nella speciale vasca di Planet Jellies.

La missione del Ripley’s Aquarium of Canada è offrire un’esperienza che favorisca l’educazione, la conservazione e la ricerca, mostrando la bellezza e l’importanza del mondo acquatico e delle sue creature per spingere al rispetto e alla protezione di mari e oceani del nostro pianeta.

Fonte: iStock

Musical, spettacoli e sport nel District

Se ami il teatro, potrai goderti musical e spettacoli nei rinomati Royal Alexandra Theatre e Princess of Wales Theatre, due gemme della scena artistica di Toronto che non hanno nulla da invidiare a Broadway.

Se invece la tua passione è lo sport, una visita al Rogers Centre durante una partita dei Toronto Blue Jays è un must: il baseball in Canada ha la sua casa proprio qui a Downtown, l’unico stadio MLB nel Paese.

Come arrivare: le fermate della metro più vicine sono Osgoode e St. Andrew.

Da non perdere:

CN Tower , l’iconica torre della città per un panorama mozzafiato

, l’iconica torre della città per un panorama mozzafiato Ripley’s Aquarium of Canada , per un tuffo negli abissi

, per un tuffo negli abissi Royal Alexandra Theatre & Princess of Wales Theatre , perfetti per chi ama i musical e gli spettacoli teatrali di livello internazionale.

, perfetti per chi ama i musical e gli spettacoli teatrali di livello internazionale. Rogers Centre, l’unico stadio dedicato al grande baseball in Canada

Dove mangiare:

Byblos , cucina mediterranea raffinata in un ambiente elegante.

, cucina mediterranea raffinata in un ambiente elegante. Patria , perfetto per una cena a base di tapas e sangria.

, perfetto per una cena a base di tapas e sangria. Bar Hop Brewco, se ami la birra artigianale e un’atmosfera rilassata.

Financial District & PATH: business e shopping sotterraneo

Il Financial District è il cuore economico di Toronto, con grattacieli moderni e gli uffici delle principali aziende. Tra gli enormi palazzi scintillanti di quest’area si cela il PATH, il più grande centro commerciale sotterraneo del mondo. Collega edifici, hotel e stazioni della metro attraverso chilometri di gallerie pedonali.

Se pensi che sia strano, immagina una seduta di shopping con neve, vento e una temperatura di -15°C. Capirai subito perchè per i cittadini di Toronto è normale utilizzare questi spazi sotterranei durante il rigido inverno canadese. In questa zona potrai anche visitare il First Canadian Place, il grattacielo più alto del Paese, con ristoranti e negozi di lusso.

Oltre al Path, in quest’area di Downtown Toronto potrai dedicare un paio d’ore all’Hockey Hall of Fame. Lo sport simbolo del Canada è naturalmente quello sul ghiaccio: se vuoi vositare un museo davvero originale, non perdere l’opportunità di approfondire la conoscenza dei migliori giocatori del mondo, veri e propri eroi nazionali.

Fonte: iStock

A questo, aggiungi la possibilità di vivere una partita dal vivo dei Toronto Maple Leafs (NHL) o dei Toronto Raptors (NBA) alla Scotiabank Arena, che ospita anche concerti e grandi eventi. Se vuoi assaporare un’autentica esperienza sportiva canadese, procurati un biglietto e vivi l’emozione dal vivo.

Per pranzo, prova il celebre Drake One Fifty, locale molto frequentato per gli incontri di lavoro o scopri le specialità vegane di Rosalinda. Per un buon caffè e un dolce italiano, scegli Sud Forno mentre se preferisci il lusso, prenota un tavolo da Canoe, ristorante di alta cucina con una vista spettacolare dal 54° piano.

Scotiabank Arena: il tempio dello sport e della musica

Gli amanti dello sport e dei grandi concerti devono obbligatoriamente fare una, o più tappe, alla Scotiabank Arena. Qui giocano i Toronto Maple Leafs (hockey NHL) e i Toronto Raptors (basket NBA), ma l’arena ospita anche i concerti delle star internazionali più amate, da Tailor Swift ai Coldplay.

I biglietti per le partite e i concerti vanno a ruba, quindi controlla il calendario degli eventi e prenota in largo anticipo per non perderti lo spettacolo!

Come arrivare: fermate Union Station o King della Linea 1.

Fonte: iStock

Da non perdere:

PATH, il più grande centro commerciale sotterraneo del mondo

il più grande centro commerciale sotterraneo del mondo First Canadian Place , il grattacielo più alto del Paese

, il grattacielo più alto del Paese Hockey Hall of Fame , dove conoscere la storia dei migliori giocatori del mondo

, dove conoscere la storia dei migliori giocatori del mondo Scotiabank Arena, per una grande serata di sport o di musica

Dove mangiare:

Drake One Fifty , per un pranzo d’affari

, per un pranzo d’affari Rosalinda, ottimo ristorante vegano

ottimo ristorante vegano Sud Forno , per una pausa che non ti farà sentire nostalgia di casa

, per una pausa che non ti farà sentire nostalgia di casa Canoe, per una lussuosa cena con vista panoramica sulla città

Toronto Gay Village: un quartiere vibrante e inclusivo

A Downtown Toronto si trova anche il Church-Wellesley Village, un concentrato di energia e inclusività, fulcro della scena LGBTQ+ cittadina. Di giorno, è un’area vivace con caffè, librerie e negozi a tema. Di notte, i locali si riempiono di vita con spettacoli di drag queen e musica.

Qui si trovano locali iconici come Woody’s & SAILOR, bar perfetto per iniziare una serata di puro divertimento, il Crews & Tangos, celebre per gli spettacoli di Drag Queen e il Pegasus On Church, ideale se cerchi una serata più rilassata.

Per un’esperienza culturale, visita il Buddies in Bad Times Theatre, che mette in scena spettacoli queer innovativi, o fai un salto alla Glad Day Bookshop, la più antica libreria LGBTQ+ del Nord America, che offre anche un fantastico brunch drag.

Durante il mese di giugno, il quartiere esplode di colori con il Pride Toronto, una delle celebrazioni dell’orgoglio LGBTQ+ più grandi e partecipate al mondo.

Come arrivare: fermata Wellesley della Linea 1.

Da non perdere:

Pride Toronto, a giugno: uno dei più grandi Pride del mondo, con sfilate, concerti e feste.

uno dei più grandi Pride del mondo, con sfilate, concerti e feste. Glad Day Bookshop , la più antica libreria LGBTQ+ del Nord America, dove puoi anche fermarti per un brunch.

, la più antica libreria LGBTQ+ del Nord America, dove puoi anche fermarti per un brunch. Woody’s & Sailor , un classico bar con spettacoli di drag queen e serate a tema.

, un classico bar con spettacoli di drag queen e serate a tema. Crews & Tangos, un altro locale imperdibile per una notte all’insegna del divertimento e della musica.

Fonte: iStock

Come avrai capito, Downtown Toronto è davvero un mix perfetto di cultura, intrattenimento, sport e inclusività. Qualunque sia il tuo stile di viaggio, qui troverai qualcosa per te.

Graffiti e Gallerie d’arte a Downtown

C’è ancora qualche segreto che possiamo svelarti: se vuoi tornare a casa con la perfetta foto souvenir del tuo viaggio, Nathan Phillips Square è il posto giusto. Questo vivace spazio si trova nel cuore della città e ospita una varietà di eventi durante tutto l’anno. È particolarmente famoso per la sua grande insegna luminosa con la scritta “TORONTO”.

Dalla fine di novembre e per tutto l’inverno inoltre, la piazza si trasforma in una magica pista di pattinaggio sul ghiaccio. E l’accesso è completamente gratuito.

Infine, percorri tutta la vivace Graffiti Alley, una delle attività meno scontate da fare a Downtown Toronto. Se ami la street art, adorerai questo luogo. Ci sono diversi punti in città dove puoi apprezzare l’arte urbana all’aperto, ma pochi sono meglio di Graffiti Alley.

Qui si trovano alcune delle opere più iconiche della città, ed è senza dubbio uno dei luoghi più fotografati. Inoltre, è in continuo cambiamento, con nuove creazioni che appaiono di continuo. Graffiti Alley inizia all’angolo tra Rush Lane e Portland Street.

Fonte: iStock

Infine, dedica una parte delle tue giornate a passeggiare per l’Art Gallery of Ontario (AGO). Con una collezione di oltre 90.000 opere, è tra i musei d’arte più importanti del Nord America e la sua straordinaria forma architettonica è visibile da molte angoli di Downtown. All’interno, troverai diverse collezioni permanenti e mostre itineranti di capolavori di grandi artisti. È uno dei più grandi centri culturali della città e merita senz’altro una visita.

Fonte: iStock

Come hai visto, da grattacieli vertiginosi a locali underground, da spettacoli teatrali a eventi sportivi epici, ogni angolo della città nasconde una nuova esperienza da scoprire. Non ti resta che partire per lasciarti conquistare!