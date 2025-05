Fonte: iStock Come raggiungere l'aeroporto di Weeze

L’aeroporto di Weeze, fondato dagli inglesi nel 1954 come aeroporto militare con il nome di Weeze/Laarbruch, dal 2003 è diventato uno snodo centrale nel campo dei trasporti in Germania, soprattutto grazie alla sua posizione strategica, non lontano dai Paesi Bassi. Qui hanno base diverse compagnie aeree low cost come Ryanair e Wizz Air e, con i suoi 2,4 milioni di passeggeri all’anno, rappresenta il terzo più grande aeroporto nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Dove si trova e come arrivare all’Aeroporto di Düsseldorf Weeze (NRN)? Qui tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Dove si trova l’aeroporto di Weeze

L’aeroporto di Weeze si trova nella Germania occidentale, a pochi chilometri dal confine con i Paesi Bassi. Prende il nome dalla vicina cittadina di Weeze, una località tranquilla e immersa nel verde, facente parte del Land della Renania Settentrionale Vestfalia. Grazie alla breve distanza, da qui si può raggiungere facilmente sia Düsseldorf, situata a circa 70 chilometri a nord-ovest, e Nijmegen, distante 30 chilometri e situata nei Paesi Bassi.

Nonostante le sue dimensioni contenute, l’aeroporto è spesso utilizzato da compagnie aeree low-cost, in particolare per voli diretti verso destinazioni turistiche europee.

Come arrivare all’aeroporto di Weeze con il bus

Ci sono diverse possibilità per arrivare all’aeroporto di Weeze e, una di queste, è il bus. Dalla stazione dei treni partono ogni giorno diverse corse: la prima comincia alle 6:50, mentre l’ultima è alle 22:20. Questa è l’opzione più economica perché costa solo 3,90 euro. La durata della tratta è di soli 15 minuti.

Potete arrivare all’aeroporto di Weeze anche da Düsseldorf prendendo lo shuttle con prima partenza alle 3:15 e l’ultima alle 15:30. Vi consigliamo di controllare gli orari precisi sul sito ufficiale dell’aeroporto, perché questi cambiano in base al giorno della settimana. La tratta dura all’incirca un’ora e il biglietto costa 24 euro: per questo bus è necessario prenotare il proprio posto.

Se invece vi trovate nella cittadina di Kevelaer, potete acquistare il biglietto del bus al costo di 7,40 euro. La tratta è presente in diversi orari, che variano tra i giorni feriali e i weekend, consultabili sul sito dell’aeroporto. Infine, anche dalla cittadina di Goch è presente un bus e il biglietto costa 3,60 euro.

Come raggiungere l’aeroporto con il treno

Non ci sono treni diretti che portano all’aeroporto, ma la distanza tra questo e la stazione ferroviaria di Weeze è di soli 5 minuti in auto. Il collegamento ferroviario regionale RE10 da/per Krefeld e Düsseldorf effettua fermate giornaliere a Weeze e Kevelaer ogni 30 minuti. Da qui troverete le navette che collegano queste due stazioni ferroviarie con l’aeroporto a brevi intervalli.

Come arrivare con il taxi

Se non volete avere preoccupazioni e volete arrivare in fretta dall’aeroporto di Weeze, potete anche optare per il taxi. Non si tratta di un’opzione economica, tuttavia, se viaggiate in gruppo o trovate qualcuno disposto a condividere il taxi con voi, potreste dividere la spesa. In totale dovrebbe costare tra i 18 e i 25 euro. Gli autisti delle principali compagnie internazionali di trasferimento attendono i viaggiatori al di fuori del terminal di arrivo.

Come raggiungere l’aeroporto di Weeze con l’auto

Se avete noleggiato un’auto, per raggiungere l’aeroporto vi basterà seguire le indicazioni per “Flughafen-Ring 1”. Da Düsseldorf, sull’autostrada A57 prendete l’uscita per Uedem/Weeze, quindi seguite le indicazioni per l’aeroporto.

Se arrivate dalla Ruhr/Westfalia, tramite la A40 o la A42, sull’autostrada A57 in direzione di Nimega, prendete l’uscita per Uedem/Weeze, quindi seguite le indicazioni per l’aeroporto.

Chi arriva dai Paesi Bassi, da Eindhoven deve prendere la A67 e passare per Venlo, sulla A73 e A77 fino alla A57, per poi prendere l’uscita per Goch/Weeze e seguire le indicazioni per l’aeroporto.