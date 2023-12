Bagagli smarriti, sono 26 milioni ogni anno: come evitarlo

Perdere i bagagli in aeroporto è un'esperienza decisamente sgradevole, come possiamo evitarla? Ecco alcuni preziosi consigli degli esperti

Fonte: iStock Bagagli smarriti: i consigli degli esperti

Avete mai perso i bagagli in aeroporto? Il personale di terra, spesso a causa della confusione tipica principalmente dei periodi festivi, può commettere qualche errore e spedire le vostre valigie verso un’altra destinazione. Un vero e proprio disagio, sia che il vostro sia un viaggio di piacere o una trasferta lavorativa. Sebbene ci siano apposite tutele per i bagagli smarriti, si tratta infatti di un’esperienza niente affatto piacevole. Meglio dunque evitarla: come fare? Gli esperti di 1st Move International, azienda britannica di traslochi internazionali, ci svelano alcuni trucchetti che potrebbero rivelarsi davvero utili.

Bagagli smarriti: le cifre

Se pensate che a voi non potrà mai accadere, vi sbagliate di grosso: lo scorso anno, sono stati smarriti ben 26 milioni di bagagli in tutto il mondo. Alcune stime parlano di quasi 6 valigie ogni 1.000 passeggeri, quindi è un evento tutt’altro che raro. Nella maggior parte dei casi, lo smarrimento avviene tra il momento del check in e quello del caricamento dei bagagli in aereo, e questo fenomeno è più frequente nei periodi di più grande movimento in aeroporto, come ad esempio durante il mese di agosto, a Natale o a Pasqua.

Si tratta di un inconveniente piuttosto spiacevole: una volta scesi dall’aereo, vi trovate ad attendere inutilmente che il rullo trasportatore vi riconsegni le vostre valigie, e alla fine ve ne andate sconfitti pensando già ad un modo per acquistare almeno il necessario per la prima notte fuori casa. Sappiate che la compagnia aerea è obbligata a fornirvi un parziale risarcimento proprio per far fronte alle spese improrogabili. Hanno poi inizio le ricerche delle vostre valigie, e se entro 21 giorni non verranno trovate avrete diritto ad un risarcimento più sostanzioso. Tuttavia, l’ideale sarebbe evitare di perdere i bagagli: scopriamo come fare.

I consigli per non perdere i bagagli

Gli esperti ci offrono alcuni preziosi consigli per ridurre il rischio di smarrimento dei bagagli in aeroporto. Innanzitutto, scegliete – ove possibile – un volo senza scali: è infatti in questo momento che si verifica la maggior parte delle perdite. Nel caso in cui non esista un volo diretto per la vostra destinazione, acquistatene almeno uno che abbia uno scalo abbastanza lungo. Infatti, se gli addetti ai bagagli hanno più tempo per effettuare le operazioni di trasferimento, ci sono meno possibilità che le valigie vengano perdute.

Ancora, prima della partenza rimuovete dalle valigie le vecchie etichette risalenti a voli precedenti: lasciate solo quelle del viaggio che state affrontando, in modo che per il personale di terra sia più facile ed immediato trovare i dati di cui hanno bisogno. Procuratevi poi una targhetta robusta da attaccare al vostro bagaglio, inserendovi tutte le informazioni personali necessarie al riconoscimento. Se la valigia dovesse andar smarrita, è così molto più semplice che gli addetti la ritrovino in mezzo a mille altre e ve la riconsegnino il prima possibile.

Se volete sentirvi ancora più sicuri, potete acquistare un localizzatore GPS da inserire all’interno del vostro bagaglio: avrete sempre sotto controllo la posizione delle valigie e, in caso di smarrimento, sarà più veloce ritrovarle. In aeroporto, scattate una foto dei bagagli che, all’occorrenza, potrete mostrare alle autorità se dovessero venir persi. In certi momenti, infatti, ricordare i dettagli potrebbe essere difficile: un’immagine vi aiuterà a rientrare in possesso delle valigie più in fretta. Infine, valutate l’idea di stipulare un’assicurazione sui bagagli per viaggiare più tranquilli ed ottenere un maggior risarcimento se doveste smarrirli definitivamente.