Tre esperienze di benessere da fare questo Autunno

Non abbiamo bisogno di una scusa per organizzare un weekend di benessere, del resto i suoi benefici, per la mente e per il corpo, sono risaputi e consolidati. Ma se proprio avete bisogno di quella spinta in più, per organizzare un weekend wellness, ve la diamo noi.

Le esperienze di benessere ci permettono di preservare tutte le positive vibes dell’estate (sole, relax, svago e vacanze) e di preservare lo spirito e il corpo anche in autunno, dato che è questo il vero inizio dell’anno. In questo modo, concedendoci una vacanza alla Spa, prolunghiamo il nostro benessere.

E questo è vero soprattutto se consideriamo che, a seguito dell’emergenza sanitaria, le conseguenze si sono abbattute soprattutto sul benessere psicofisico, secondo i dati diffusi in occasione del Global Wellness Day.

E allora, come possiamo ricominciare? Abbiamo selezionato per voi tre esperienze per fare il pieno di benessere questo autunno. Pronti a partire?

No Touch Spa

C’è un nuovo modo di fare Spa e siamo certi che vi piacerà. Si tratta di percorsi sensoriali, emotivi e soprattutto esclusivi! La No touch Spa, come il nome stesso suggerisce, riduce al minimo il contatto con l’operatore o addirittura lo elimina. Nata come esigenza alternativa in pandemia, la No touch Spa rientra oggi tra le 10 tendenze wellness dell’anno. Parola di Forbes.

Escursione nella natura

Un viaggio incentrato sulla ricerca del benessere non può che passare per la natura. Questo autunno possiamo ricaricare le energie del corpo e della mente con le escursioni. Le più quotate sono lo yoga all’aperto, il forest bathing e l’ortoterapia.

Tutte attività, queste, che riducono al minimo gli assembramenti e che permettono di vivere un’esperienza primordiale ed esclusiva che segua i ritmi lenti della natura, e non quelli caotici della quotidianità.

Digital detox

Sentiamo sempre più spesso parlare di digital detox, ma quanti di noi davvero sanno farlo? Un weekend all’insegna di questa pratica dell’assenza di social network e di device di ogni tipo, non può fare bene al corpo e alla mente.

Per un viaggio all’insegna del digital detox prediligete chalet in montagna, case nel bosco, esperienze naturali e attività manuali che vi facciano riscoprire il piacere delle cose autentiche, quelle in cui la tecnologia non è contemplata.