World Wellness Weekend: le spa dove trovare il benessere in Italia

Fonte: Ufficio Stampa Fcomm Srl - Strategic Communication Le Terme di Saturnia Natural Destination

Il ritorno alle attività quotidiane a seguito delle vacanze è spesso segnato da alcune difficoltà: si parla persino di sindrome da rientro. Niente di grave, per fortuna, ma ciò non toglie che riguarda una serie di condizioni che ci scombussolano. La buona notizia è che settembre è un mese ricco di eventi, alcuni dei quali dedicati al benessere psicofisico, come il World Wellness Weekend. Scopriamo insieme di cosa si tratta e dove poterlo vivere nel nostro Paese.

World Wellness Weekend: che cosa è

Il World Wellness Weekend è un vero e proprio fine settimana dedicato al benessere personale, ma a livello globale. Quest’anno va in scena la settima edizione in ben 6.000 strutture che si trovano in 147 diversi Paesi del mondo.

L’obiettivo di questo speciale appuntamento è di ispirare e dare potere alle persone. In questo modo, infatti, tutti possiamo fare scelte più sane e avere uno stile di vita più attivo.

In collaborazione con l’Istituto di sostenibilità globale delle Nazioni Unite, il World Wellness Weekend incoraggia luoghi, gruppi, associazioni, federazioni, uffici, visitatori, sindaci e governatori a organizzare attività di benessere, gratuite, divertenti e creative, durante i weekend della terza settimana di settembre, ovvero poco prima dell’equinozio, giornata in cui le ore di sole e di buio sono uguali.

Ciò vuol dire che in questo 2023 il World Wellness Weekend va in scena dal 15 al 17 settembre, e ora vedremo insieme alcuni degli appuntamenti imperdibili a cui partecipare nel Belpaese.

Le spa dove trovare il benessere Italia in Nord Italia

Nel nostro Paese quest’anno sono ben 701 le sedi in cui si terrà il World Wellness Weekend. Alcune di queste si trovano in Val di Fiemme, una delle valli più rinomate e sorprendenti del Trentino.

Il fine settimana inizierà venerdì 15 settembre con il Dolomiti Well-Being Summit 2023 al Palafiemme di Cavalese. Mentre il 16 e 17 settembre saranno i giorni del Fiemme Namastè Festival, presso il Biolago di Predazzo, uno specchio d’acqua cristallina che sorge in un’area che è una vera e propria oasi di relax e divertimento.

Due intensi giorni di yoga, benessere e compagnia, immersi in una natura raggiante e insieme a tanti insegnati, ospiti speciali e numerosi stili di pratica diversi.

Fonte: iStock

Saranno disponibili anche passeggiate guidate per raggiungere la vetta delle Dolomiti, dal molti ritenute le montagne più belle della Terra, e balli di ringraziamento al sole.

Centro Italia: dove partecipare

Nel contesto di questa importante iniziativa non poteva di certo mancare Terme di Saturnia Natural Destination, recentemente nominata tra le 5 migliori Destination spa al mondo da Travel & Leisure.

Le attività proposte dal Resort e dal Parco Termale sono tantissime e soprattutto incentrate su un vero e proprio oro della zona: l’acqua delle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto.

Proprio per questo, sabato 16 settembre l’intera area terapeutica termale sarà visitabile, insieme al centro prelievi, alla crioterapia e agli ambulatori medici. Al contempo, sarà anche possibile parlare con i medici termali e il personale dedicato.

L’accesso al reparto termale rimarrà libero dalle 9.00 alle 18.00 di sabato 16, ma è assolutamente consigliato prenotare una visita. Non è finita qui, perché questo resort dispone anche di uno dei campi da golf più belli in Italia, uno dei pochi certificato GEO e dunque virtuoso e sostenibile.

Con 18 buche, par 72, il campo sarà a disposizione per tutti coloro che vorranno provare a praticare questo sport venerdì 15 settembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Non mancheranno le formule DAY SPA di ingresso disponibili per residenti e per turisti, che durante il World Wellness Weekend avranno anche l’occasione di sperimentare attività sportive e mindfulness, piccoli eventi di benessere e di bellezza termale, oltre a degustazioni e intrattenimento.

Ancora in Centro Italia ma questa volta con Terme di Chianciano Institute for Health. Immerse nel Parco Acqua Santa, le Terme di Chianciano, in provincia di Siena, offrono delle sorgenti di acqua termale che sono fonte di puro benessere.

E durante il World Wellness Weekend si avrà l’opportunità di provare tante iniziative in maniera completamente gratuita. Un ventaglio di attività emozionanti da svolgere all’interno del parco e delle varie strutture, tra cui incontri con i medici termali, lo yoga rigenerante e attività motorie più adatte al riequilibrio psicofisico.

In più, sarà possibile prendere parte a un’esperienza di mental-coaching, vale a dire un’attività che ho lo scopo rigenerare la propria motivazione e il proprio approccio alla salute e al benessere.

Fonte: Ufficio Stampa - Ph: Fcomm

A tutto benessere nel Sud Italia

Il Capovaticano Resort Thalasso Spa, in provincia di Vibo Valentia, è la prima destinazione wellness in tutta la Calabria e, per questa occasione, proporrà un weekend di relax grazie a cui tornare in splendida forma.

In una posizione unica sulla Costa degli Dei, affacciata su un cristallino Mar Tirreno, con vista sul vulcano Stromboli e le isole Eolie, la spa ha creato un programma che prevede una serie di sessioni dedicate al benessere, da vivere sulla spiaggia e sulle colline con vista mare.

Il comune denominatore di tutte le attività sarà la valorizzazione dei benefici che offre la natura: la riscoperta di metodi naturali, l’armonia con l’ambiente circostante assecondando l’avvicendarsi delle stagioni, l’uso di prodotti organici e ricavati da piante aromatiche e agrumi del territorio.

Saranno infatti previste sessioni di:

Ashtanga yoga;

Dimostrazione e lezione prova di Sup, a cura Seasport Escursioni;

Acquagym;

Minirituali by Natura Bissé;

Hatha yoga flow;

Sessione di allenamento funzionale di ginnastica posturale;

Meditazione guidata al mare;

Dimostrazione gratuita di tennis Sunball;

Dimostrazione di water yoga su prenotazione

Saranno disponibili anche sessioni di Face Yoga: le terapiste della Capovaticano Thalasso Spa insegneranno ai loro ospiti dei semplici esercizi contro l’invecchiamento per viso e collo da replicare ogni giorno a casa propria.

Fonte: Ufficio Stampa Capovaticano Resort Thalasso Spa

Gli altri eventi da non perdere nelle Isole

Tanti altri appuntamenti da non perdere si terranno in tutto il nostro Paese, comprese le Isole. Ne è un esempio Alghero Resort & SPA, un incanto immerso nel verde delle colline di Alghero, una vera e propria oasi di benessere naturale in Sardegna che proporrà per l’occasione un imperdibile skin party.

Altrettanto interessante è anche il programma di Aquae Sinis Albergo Diffuso che durante questo appuntamento offrirà le seguenti attività: una sessione di yoga al tramonto nei giardini sensoriali, respirazione e canto, pilates e ginnastica in acqua.