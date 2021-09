I laghi più belli d’Italia durante l’autunno

L'Italia è conosciuta per la sua grande bellezza, il mix di atmosfera mediterranea e alpina e una delle cucine più incredibili del mondo, ma non è l'unica cosa che attrae un numero enorme di turisti ogni anno. Questo paese è speciale anche per gli splendidi laghi, che hanno molto da offrire, sia per gli amanti dell'arte che dello sport . Abbiamo elencato i nostri preferiti da visitare nella stagione autunnale, quando la natura si accende con i suggestivi colori ambrati di questa malinconica stagione.