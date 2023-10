Autunno alle terme, le più belle dove andare in Italia

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Le giornate si accorciano e le temperature iniziano a calare drasticamente: cosa c’è di meglio che regalarsi un weekend alle terme? Le acque calde e curative ci offrono una piacevole sensazione di relax, per affrontare l’arrivo della stagione fredda. In tutta Italia ci sono tantissimi stabilimenti termali da scoprire (o riscoprire), e l’autunno è la stagione perfetta per farlo. Ecco alcune delle località migliori per un fine settimana all’insegna del benessere.

Le terme più belle per l’autunno

Il turismo del wellness trova il suo massimo vigore in autunno, quando le giornate in spiaggia sono ormai un ricordo e il freddo inizia a farsi sentire; e la Toscana è una delle regioni dove il settore termale è particolarmente sviluppato. Quali sono le proposte più interessanti per la stagione? Al Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, le vasche ospitano acque solfato-calciche-magnesiache che sgorgano a 38°C, l’ideale combinazione di temperatura e presenza di minerali per la cura di patologie respiratorie, vascolari e muscolo-scheletriche.

Per vivere un’esperienza unica, invece, ci si può recare al Grotta Giusti Thermal Spa Resort: nuovamente vincitore del titolo di World’s Best Thermal Grotto Spa, è una grotta termale dove le acque raggiungono i 34°C e sono particolarmente ricche di minerali. Le sue piscine si dividono in tre aree, Paradiso, Purgatorio (che vanta una piscina a media temperatura) e Inferno (dove l’umidità raggiunge il 98%). Mentre il Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, incastonato tra le colline della Val d’Orcia, abbina i benefici delle acque termali a numerose altre attività wellness, come la naturopatia, la musicoterapia e l’innovativa crioterapia.

Le Terme di Riolo, in Emilia Romagna, si rivelano un vero toccasana per prepararsi alla lunga stagione invernale. Gli stabilimenti propongono il pacchetto Autunno di Benessere, per sfruttare le proprietà delle acque termali come prevenzione e cura dei malanni di stagione. Oltre all’ingresso alla piscina termale, dove sono a disposizione tanti servizi come i divanetti subacquei, l’idromassaggio e la water cyclette, si può anche fare il pieno di gusto con il Pranzo ai Sapori d’Autunno, presso il ristorante dell’hotel.

I percorsi wellness più interessanti

Alcuni stabilimenti termali offrono dei veri e propri percorsi wellness per affrontare l’autunno con il piede giusto. È il caso dell’Hotel Terme Merano, che accanto alle sue piscine di acqua termale si prepara ad accogliere l’annuale Yoga Workshop. Dal 20 al 23 novembre, gli ospiti potranno partecipare a sessioni di yoga imparando le posizioni di base, l’importanza della respirazione e le tecniche di rilassamento profondo. Anche alle Terme di Levico ci si concentra sul benessere interiore, aggiungendo sessioni di pranayama (esercizi di respirazione) e yoga sulle sponde del lago di Levico alle normali attività termali.

Per chi ama invece stare sempre in movimento, le Terme di Comano organizzano pacchetti dedicati al trekking. Si tratta di un’intera giornata per prendersi cura di se stessi, facendo una lunga camminata nella Valle di Comano e poi tornando al parco termale per dedicarsi al Mindful Walking, all’idromassaggio e ai bagni nelle acque termali. Infine, presso le Terme di Saturnia sono disponibili dei percorsi detox per depurare l’organismo ed eliminare le tossine in eccesso, oltre ad un programma di yoga (dall’1 al 3 dicembre).