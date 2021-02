Anguilla: la vacanza da sogno Covid free nella bolla di Meads Bay

editato in: da

Partire alla scoperta di luoghi incontaminati è oggi un sogno di molti. Per alcuni, purtroppo, irraggiungibile. Nonostante, infatti, alcuni Paesi abbiano aperto i loro confini ai viaggiatori stranieri con regole di sicurezza ben precise, l’ostacolo più grande per molti resta quello della quarantena obbligatoria e preventiva all’ingresso del Paese. Un periodo durante il quale, i viaggiatori, sono costretti a restare in un alloggio o in un hotel senza alcuna possibilità di andare alla scoperta del territorio.

Ed è proprio a partire da questa consapevolezza che Anguilla ha creato una bolla di viaggio, per garantire a tutti i visitatori del territorio una vacanza da sogno. I turisti che arrivano in questo paradiso terrestre, infatti, possono trascorrere le due settimane di quarantena all’interno di alcune strutture ricettive che si trovano sulla spiaggia di Meads Bay, la perla di Anguilla nel mar dei Caraibi.

Il progetto prende il nome di Meads Bay Bubble e consente agli ospiti di muoversi in libertà, di nuotare, fare kayak e correre all’interno di questa bolla. Ne fanno parte le strutture Bella Blu, Carimar Beach Club, Frangipani Beach Resort, Kishti Villas, Meads Bay Beach Villas, Nathan’s Cove, The Beach House, Tranquility Beach Anguilla Resort e Turtle’s Nest Beach Resort.

Gli ospiti possono vivere così la loro vacanza da sogno, prenotando alla reception del resort colazioni, cocktail, pranzi, cene presso i ristoranti inseriti nella Meads Bay Bubble e godendo, tranquillamente, del tempo libero tra escursioni e altre attività di quella porzione dell’isola.

Situata nel West End dell’isola, Meads Bay è una spiaggia speciale; l’ampia striscia di sabbia bianca bagnata da acque turchesi ospita molti dei ristoranti e resort più famosi e premiati di Anguilla come Malliouhana e Four Seasons. Con l’ampio accesso alla spiaggia offerto da Meads Bay Bubble, i turisti possono ottimizzare e trascorrere nel migliore dei modi il loro tempo sull’isola.

A seguire del secondo test, se il risultato è negativo, gli ospiti sono autorizzati a muoversi su tutta l’isola senza più alcuna limitazioni per scoprire le 33 spiagge di Anguilla, una scena culinaria davvero invidiabili e una miriade di attrazioni naturali seducenti e suggestive tutta da vivere in prima persona.