Prima era un treno, ora è un affascinante lodge vista oceano

I viaggi degli ultimi anni ci hanno insegnato che gli alloggi, ormai, non sono più solo i luoghi del riposo e del ristoro, ma sono diventati parte integrante e caratterizzante delle nostre avventure in giro per il mondo. Resort lunari, strutture ricettive a tema cartoon, case sull’albero e baite immerse nella foresta: queste sono solo alcune delle proposte che abbiamo potuto sperimentare girando il globo.

Ci sono alcune strutture, poi, che sono così iconiche da essersi trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche che, da sole, valgono un viaggio in capo al mondo, oppure in Sudafrica, come nel nostro caso. Sì perché proprio qui, nella provincia del Capo Occidentale esiste un alloggio davvero speciale che promette di vivere e condividere un’esperienza straordinaria, un treno trasformato in un lodge con vista oceano e situato a 30 metri dalla spiaggia di Mossel Bay. Pronti a partire?

Dormire in un treno in Sud Africa

Il nostro viaggio di oggi ci conduce dall’altra parte del mondo in un luogo tanto affascinante quanto suggestivo. Ci troviamo a Mossel Bay, una città del Sudafrica situata nella provincia del Capo Occidentale. Questo delizioso centro portuale – a metà strada tra Città del Capo e Port Elizabeth – si affaccia direttamente sull’Oceano Indiano e detiene il Guiness dei Primati come luogo con il clima più mite del mondo, dopo le Hawaii.

Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime e tutte sono volte a scoprire l’immenso patrimonio naturalistico della città. Mossel Bay, infatti, è il luogo ideale per osservare cetacei e balene che frequentano la costa da giugno a novembre. La città, inoltre, si trova nella Regione floristica del Capo, un vero e proprio regno delle meraviglie che conserva, protegge e valorizza diverse specie vegetali endemiche.

Non mancano, ovviamente, distese di sabbia dorata bagnate da acque azzurre e cristalline che diventano la meta ideale per vacanze all’insegna del relax e della bellezza.

E se tutto questo non dovesse ancora bastarvi per organizzare un viaggio dall’altra parte del mondo, allora eccovi un altro motivo. A Mossel Bay, infatti, esiste uno degli alloggi più suggestivi del mondo situato sulla spiaggia di Santos Beach. Si tratta di un treno blu, convertito in un lodge, che affaccia direttamente sull’oceano.

Dentro il Santos Express Train Lodge

Il suo nome è Santos Express Train Lodge, anche conosciuto semplicemente come Train. Punto di riferimento per la città, nonché attrazione imprescindibile per i viaggiatori che giungono fin qui, questo treno è situato su rotaie abbandonate che affacciano direttamente sulla spiaggia di Santos e che distano dalle acque dell’oceano appena 30 metri.

Inaugurata nel lontano 1994, questa struttura è stata realizzata grazie alla ristrutturazione di carrozze dismesse, un tempo appartenenti alle ferrovie sudafricane. Sono sette le sistemazioni offerte: ci sono stanze private con bagno in comune, un dormitorio che ospita 16 letti e due suite dedicate alle coppie che desiderano vivere esperienze romantiche.

La struttura ospita anche un ristorante terrazzato, all’interno del quale è possibile sperimentare e assaporare i piatti tipici e caratteristici della cucina del Sud Africa. Tutto questo, ovviamente, potendo godere della vista sull’Oceano Indiano e di tutta la sua meravigliosa suggestione.