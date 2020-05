Amanti dell’igiene: gli oggetti che dovreste portare con voi in viaggio

editato in: da

Al momento di preparare la valigia per il vostro prossimo viaggio, non dimenticate di aggiungere tutto il necessario per combattere germi e batteri: è infatti fondamentale non sottovalutare mai l’igiene, anche in vacanza. Ma quali sono gli oggetti indispensabili per partire serenamente?

Il pensiero vola subito al gel antibatterico, comodissimo da avere sempre con voi per ogni esigenza. L’igiene parte infatti dalle mani e, quando non avete accesso ad acqua potabile e sapone, il gel è un ottimo sostituto per proteggervi da germi e virus. In aereo, ad esempio, è molto utile per non dover andare continuamente in bagno – dove tra l’altro non è garantito che troviate acqua potabile. Ma c’è un altro strumento indispensabile per disinfettare ogni superficie al momento del bisogno: le salviettine igienizzanti.

Potrete usarle su qualsiasi oggetto di uso comune, per eliminare germi e batteri. In aereo, sono molto comode per i braccioli dei sedili e per i vassoi, mentre in albergo vi serviranno per le maniglie e il telecomando – un oggetto, quest’ultimo, che nasconde tantissimi batteri. Tutto questo senza contare come le salviette igienizzanti siano facili da trasportare: potrete tenerne alcune sempre a portata di mano, per ogni esigenza.

Ci sono altri oggetti che fanno parte del corredo di ogni viaggiatore, e che sono a rischio di contaminazione. Il cellulare, ad esempio: prima di portarlo al volto, è bene passarvi sopra un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e alcool etilico al 50%. Se tutto ciò non basta a farvi sentire tranquilli, dotatevi di un dispositivo che, grazie alla luce ultravioletta, disinfetta lo smartphone in pochi minuti.

Che dire invece dello spazzolino da denti? C’è chi lo lascia asciugare senza alcuna copertura, rischiando così che i germi si posizionino sulle setole. C’è chi invece usa sempre l’apposito cappuccio, ma anche in questo caso ci sono controindicazioni: si forma infatti un ambiente chiuso e umido che favorisce il proliferare di batteri. In commercio esistono dei particolari dispositivi che utilizzano la luce ultravioletta per igienizzare lo spazzolino. Essendo piuttosto piccolo e leggero, questo disinfettante potrebbe diventare il vostro prossimo must have per ogni viaggio.

Infine, vediamo quali gadget sono immancabili per chi vola in aereo. Oltre al disinfettante per mani e alle salviettine igienizzanti, potreste trovare molto utile un coprisedile: il suo utilizzo vi eviterà di dover pulire in maniera accurata il sedile. E ricordate anche di portare con voi una coperta da viaggio, perché quelle che vengono consegnate a bordo potrebbero non essere state disinfettate tra un volo e l’altro.