iStock Playa del Viejo Rey, Fuerteventura

Novembre è il mese ideale per concedersi una pausa dal freddo e dalle giornate grigie dell’autunno. Le vacanze estive sono ormai un ricordo, ma la voglia di sole e mare resta viva.

Ci sono molte destinazioni facilmente raggiungibili dall’Italia, e non necessariamente costose, dove andare a novembre al caldo.

Ecco 5 mete perfette per un viaggio al sole senza spendere una fortuna.

Isole Canarie, Spagna

Le Isole Canarie sono una delle mete più amate dagli italiani che cercano il caldo in autunno. Situato nell’Oceano Atlantico, al largo della costa nord-occidentale dell’Africa ma appartenente alla Spagna, questo arcipelago offre temperature medie intorno ai 22-24°C anche a novembre.

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura sono isole diverse tra loro, ma tutte caratterizzate da spiagge dorate, natura vulcanica e prezzi accessibili. Con numerosi voli low cost diretti dall’Italia, le Canarie sono una scelta comoda e perfetta per chi cerca sole e relax senza affrontare i lunghi voli intercontinentali (in media si tratta di circa 4 ore di volo).

Capo Verde

Chi desidera una destinazione più esotica, ma ancora accessibile, può optare per Capo Verde, arcipelago africano situato nell’Oceano Atlantico. A novembre le temperature oscillano tra i 23 e i 27° C, perfette per godersi spiagge infinite e mare turchese.

Le isole di Sal e Boa Vista sono le più turistiche, con hotel di varie fasce di prezzo e ottimi collegamenti aerei dall’Italia. È la scelta ideale per chi cerca tranquillità, paesaggi naturali e un tocco di avventura senza spendere cifre esagerate.

iStock

Sharm el-Sheikh, Egitto

Per chi desidera il mare e il caldo vero, Sharm el-Sheikh è una delle migliori opzioni. Novembre è uno dei mesi più piacevoli per visitare questa località del Mar Rosso: temperature intorno ai 28°C, mare cristallino e fondali spettacolari per fare snorkeling o immersioni.

Inoltre, molti pacchetti “all inclusive” rendono Sharm una meta economica anche per le famiglie. Ottimo cibo, resort accoglienti e tanta natura fanno di questa località una delle preferite per chi non vuole perdere la tintarella dell’estate.

Marrakech, Marocco

A sole tre ore di volo dall’Italia, Marrakech è una destinazione ideale per scoprire il calore nordafricano senza spendere troppo. A novembre il clima è mite, con giornate di sole e temperature tra i 22 e i 24°C.

Si può passeggiare tra i vicoli della Medina – cuore storico della città – visitare i souk pieni di spezie e tessuti colorati e rilassarsi in un tradizionale hammam, un bagno di vapore caldo per una dose di benessere e purificazione. I riad – le tipiche case marocchine con un cortile interno – offrono un’esperienza autentica a prezzi contenuti. Un mix perfetto di cultura, gusto e relax.

iStock

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Per chi è invece alla ricerca di una meta moderna e spettacolare, Dubai è perfetta a novembre: caldo piacevole (circa 30°C), voli diretti dall’Italia e numerose offerte anche per soggiorni brevi.

Oltre alle spiagge e ai resort di lusso, si può esplorare il deserto, fare shopping nei mall futuristici e ammirare la città dall’alto del Burj Khalifa. Sebbene possa sembrare una meta costosa, pianificando con anticipo è possibile trovare hotel e voli a prezzi competitivi. Ideale per chi vuole un mix tra relax, mare e divertimento.