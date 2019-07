In Emilia Romagna sulle tracce dei vip, da George Clooney a Chiara Ferragni

editato in: da

Non solo mare e montagna, per le celebrità che vengono in vacanza nel nostro Paese: sebbene l’Italia offra molti spunti per il più tipico del turismo estivo, molti vip hanno deciso di concedersi un po’ di svago anche tra alcune delle più belle località ricche di patrimonio culturale.

A quanto pare, una delle destinazioni più amate delle ultime settimane è l’Emilia Romagna. E non stiamo parlando delle splendide spiagge della riviera romagnola, dove ogni anno migliaia di turisti trascorrono le loro vacanze (qui si trovano alcune delle mete insignite della Bandiera Blu 2019, perfettamente attrezzate anche per le famiglie).

Diverse star hanno infatti scelto località artistiche, per ammirare alcune delle meraviglie architettoniche e, perché no?, per gustare alcune prelibatezze che rappresentano la specialità enogastronomica della zona.

Ad esempio George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin, lasciata per una volta l’accogliente villa extralusso situata sulle sponde del lago di Como, si sono diretti a Polesine Zibello, in provincia di Parma, per un weekend top secret.

Nonostante tutte le precauzioni adottate dalla coppia hollywodiana, durante la loro permanenza nell’entroterra parmense George e Amal sono stati sorpresi durante un aperitivo speciale. D’altronde, pare proprio che il loro viaggio nella patria del Culatello fosse destinato alla scoperta delle specialità locali.

Turismo culturale anche per Chiara Ferragni e Fedez, che si sono recati a visitare il Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. Oltre ad essere una zona ricca di storia e di architettura medievale, che merita sicuramente una gita fuori porta, per i Ferragnez è anche una meta dal profondo significato personale. È dalla rocca di Rivalta, infatti, che la fashion blogger ha inviato il suo primo messaggio a Fedez, oggi diventato suo marito e il padre di suo figlio Leone.

Infine, Zucchero Fornaciari si è concesso una visita presso il Castello di Bardi, in provincia di Parma. L’imponente fortificazione medievale sorge al centro della valle del Ceno, e oltre ad essere famosa per il suo fantasma (d’altronde ogni castello come si deve ne ha almeno uno!) conserva un importante patrimonio artistico nei suoi musei situati all’interno della costruzione.

Zucchero conosce bene queste zone, dal momento che vi è nato, e non ci stupisce che abbia scelto una località così pittoresca e misteriosa per un weekend fuori porta. Chissà che non sia d’imitazione per tanti altri turisti…