5 esperienze da fare a Lima: splendide passeggiate e buon cibo

Situata a pochi passi dall’oceano Pacifico, in un’ampia valle scavata dal fiume Rìmac, la città di Lima è una tra le più vaste e popolose del Sud America. Da un lato si affaccia sulle acque cristalline, dall’altra sulle distese desertiche che si estendono sulla costa peruviana, questa città offre tantissime esperienze fantastiche a chiunque decida di renderla meta delle sue vacanze. Tra le molte cose da fare a Lima, abbiamo scelto per voi le cinque che non potete proprio perdervi.

Ammirare il Palacio de Gobierno

Capitale del Perù, Lima è sede del Palacio de Gobierno, residenza ufficiale del Presidente peruviano. Si trova nel centro storico della città, a Plaza Mayor (conosciuta anche come Plaza de Armas), sulla riva sinistra del fiume Rìmac. È uno splendido edificio la cui facciata principale è stata costruita seguendo i dettami del neobarocco di ispirazione francese.

Costruito tra gli anni ’20 e gli anni ’30, il palazzo sorge sul sito che da oltre cinque secoli svolge la funzione di accogliere le più alte cariche governative del Perù. Proprio qui Francisco Pizarro, fondatore della città nel 1535, stabilì la sua prima residenza e, negli anni, diversi altri edifici vennero costruiti sulle sue ceneri. Oggi il Palacio de Gobierno è, assieme al centro storico di Lima, Patrimonio dell’umanità UNESCO.

Visitare la Chiesa di San Francesco

La Chiesa di San Francesco, assieme al suo convento, è un complesso monumentale sito nel centro storico della città e ne rappresenta uno degli angoli più accoglienti e suggestivi. La sua imponente facciata, in stile barocco spagnolo, è scolpita in pietra e presenta splendide colonne corinzie. E al suo interno spicca un meraviglioso altare maggiore in stile neoclassico.

Ma la vera attrattiva della chiesa è ciò che si trova sotto terra: le catacombe, in epoca coloniale utilizzate come cimitero, si suddividono in varie aree sotterranee che fungono da ossario. Secondo alcune leggende, tra le tante gallerie che si snodano sotto il livello della strada ce ne sarebbe una che raggiunge addirittura il Palacio de Gobierno.

Scoprire la Cattedrale

La Cattedrale di Lima sorge sul lato est di Plaza Mayor, a pochi passi dalle altre splendide meraviglie della città. È costruita secondo i dettami dello stile rinascimentale ed è caratterizzata da due alte torri con guglia in ardesia, in stile neoclassico, visibile da qualsiasi punto della città. Al suo interno, possiamo ammirare un incrocio di stili che vanno dal rinascimentale al barocco, e uno dei suoi punti forti è il tetto sostenuto da volte gotiche che ricreano un cielo stellato.

Poiché Lima sorge su una zona particolarmente sismica, la Cattedrale è stata più volte danneggiata da forti scosse di terremoto. Proprio negli ultimi anni è stata sottoposta a una lunga e importante procedura volta a restaurare le sue opere d’arte e a migliorare la sua illuminazione.

Mangiare il ceviche

Non si può visitare una splendida città come Lima senza concedersi almeno un assaggio di uno dei suoi piatti tipici. In particolare il ceviche, squisita ricetta a base di pesce e frutti di mare crudi marinati nel limone. Gli ingredienti immancabili? Pesce fresco, succo di limetta (un particolare tipo di limone verde), peperoncino, sale e spezie varie.

Ne esistono molte varietà, in base al tipo di pesce che viene utilizzato. Ma qualsiasi tipo scegliate, rimarrete piacevolmente sorpresi dal sapore acidulo e dalla bontà di questo piatto.

Passeggiare per Miraflores

Per concludere la vostra visita a Lima, non può mancare una bella passeggiata a Miraflores. È uno dei quartieri più moderni e lussuosi della città, che si affaccia sull’oceano Pacifico. Perfetta alternanza tra spettacolari palazzi dallo stile ultramoderno e meravigliosi parchi naturali, la zona di Miraflores è una delle più visitate dai turisti per la sua splendida vista panoramica.