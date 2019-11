Fantastica Puglia: 5 cose da non farsi sfuggire

editato in: da

Tutti sanno quanto siano incantevoli i luoghi simbolo della Puglia, tra mare cristallino, scogliere mozzafiato e cibo da far perdere la testa. Noi abbiamo ripreso alcuni classici regalandovi anche qualche curiosità in più, utile a organizzare il vostro viaggio. Ecco cinque cose che non potete proprio farvi sfuggire!

Visitare Monopoli

Monopoli rappresenta, sull’Adriatico, uno dei porti più attivi e popolosi della regione. Il suo caratteristico centro storico di origine alto-medievale si affaccia sul mare, circondato dalle mura. La città di Monopoli trarrebbe le proprie antiche origini da una poderosa fortezza messapica, situata al confine della Peucezia.

La città si propone come ottima base, tranquilla e autentica, per coloro che vogliono vivere la Puglia anziché semplicemente visitarne i luoghi simbolo. Monopoli offre un territorio vario con una vasta porzione di costa caratterizzata da piccole spiagge davvero suggestive. Il tramonto visto da Capitolo (la contrada con le spiagge più belle) è uno spettacolo memorabile, con il cielo che si tinge di rosso per sparire dietro i monti.

Tuffarsi a Polignano

Il paese sorge su un altopiano roccioso che si affaccia sul mare, regalando un panorama davvero mozzafiato. Una località da sogno, con pittoreschi paesaggi e una storia molto antica. L’alta costa, a tratti frastagliata, è caratterizzata da numerose lame, da calette strette e profonde come ad esempio la Lama Monachile, da insenature più ampie e da suggestive grotte marine tra cui le splendide Grotta dei Colombi e Cappella di Cristo. Proprio questa costa ospita la Red Bull Cliff Diving una gara di tuffi estremi.

In più, La città ha dato i natali a Domenico Modugno che nasce a Polignano a Mare il 9 gennaio del 1928, in piazza Minerva 5.

Andare ad Alberobello

Un’ampia distesa di trulli, costruiti a secco con la pietra calcarea del luogo e stretti intorno a vie tortuose e viuzze, disegna il centro storico di Alberobello. Sono esempi straordinari di edilizia in pietra a secco a lastre, una tecnica risalente all’epoca preistorica e tuttora utilizzata in questa regione.

Sebbene i trulli rurali siano sparsi per tutta la Valle d’Itria, la massima concentrazione di esemplari meglio conservati di questa forma architettonica si trova nella cittadina di Alberobello, con più di 1500 strutture nei rioni di Monti e Aja Piccola. Queste tipiche costruzioni sono patrimonio dell’Unesco dal 1996. Il modo migliore per visitare la città è alloggiando in uno dei tanti trulli in affitto.

Mangiare le orecchiette

Le orecchiette si diffusero in Puglia tra il XII e il XIII secolo a partire da Bari. In termine dialettale barese sono “L strasc’nat”, termine che nasce proprio dal metodo di creazione con cui la pasta prende la forma di un’orecchia quando viene strascinata sul tavolo di lavoro.

A Bari le orecchiette vengono cotte principalmente con le cime di rapa. Con i piatti baresi cambia la dimensione delle orecchiette, sono preferibili più grandi quelle cotte con le verdure e molto più piccole quelle cotte con il ragù a sua volta tipico piatto domenicale sulle tavole baresi. Nel Salento è tipica anche la variante che le vede insieme a sugo di pomodoro e/o ricotta forte di pecora.

Visitare le saline

Le Saline di Santa Margherita di Savoia si estendono su una fascia lunga circa 20 km, spingendosi nell’interno per una profondità massima di circa 5 km. I primi insediamenti risalgono al IV secolo a.C., quando gli Illiri, sbarcati dalla Dalmazia colonizzarono questa zona e la resero fertile e fiorente e favorirono il commercio con l’Oriente.Le saline sono ambienti di notevole interesse naturalistico e ad altissima biodiversità. I cosiddetti “terreni salsi” – poiché ricchi di sale – danno origine ad una interessante formazione vegetale: il Salicornieto, un tipo di prateria molto particolare.

Le saline costituiscono anche uno straordinario habitat soprattutto per la sosta e lo svernamento di tantissime specie di uccelli tra cui il Gabbiano roseo, il Gabbiano corallino e l’ormai famoso Fenicottero rosa: qui alloggia una delle più importanti popolazioni europee di questa specie, se ne possono ammirare più di mille esemplari.