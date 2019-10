Benvenuti in Puglia. Gli angoli più belli del nostro Paese

editato in: da

Ciò che il nostro Paese ci ha regalato è nascosto nei suoi angoli più dolci, quelli più remoti, quelli da scoprire e assaporare, da vivere sulla propria pelle. Gli stessi angoli che ti rimangono dentro e che porti con te tutte le volte che dici “Puglia”.

Chi cerca un luogo in cui la storia, la cultura e il buon cibo si sono fusi in un irripetibile miscuglio, cerca la Puglia. Mamma di grandi artisti, di sognatori, di usanze e di costumi unici che la rendono quel luogo colorato e saporito nel quale ogni anno in migliaia desiderano coccolarsi, stupirsi, lasciarsi sorprendere e cullare, con la bontà e l’originalità che la Puglia sa offrire.

La Puglia non è fatta soltanto di ritagli naturali da cartolina, da un mare azzurro che fa sognare alla sola vista, da alte coste che trasmettono tutta l’energia che ha assorbito nei millenni; è fatta di un animo allegro e riflessivo, di ricordi, di tradizioni che vengono tramandate come un tesoro da proteggere. È fatta di ogni albero, ogni pietra, ogni fortezza, ogni trullo, ogni panorama che sa donare.

La Puglia non è solo una regione, è un pezzo del cuore della nostra Italia, un cuore soleggiato e caldo come il sorriso che ti lascia stampato sul viso ogni volta che ci torni. Prima ti stupisce con le sue forme, poi ti avvolge con i suoi profumi, ti rallegra con i suoi sapori, ti coccola con i suoi detti e la sua teatralità.

Nel nostro viaggio in bicicletta che ci ha visti attraversare la Puglia da nord a sud abbiamo ammirato una terra intensa, divertente, sempre diversa pur rimanendo originale, che tra città, borghetti, retaggio culturale, ci ha insegnato quanto il valore del tempo si tramuti direttamente in saggezza e maestria. Ciò che leggi sul volto dei suoi abitanti e nei piatti con cui ti delizia sono la sua più vera ricchezza.

Non potrebbe esistere altra parola che esprima tutto questo se non “Puglia”.

Per tutto il resto, toccatela con mano e capirete di cosa stiamo parlando.

Buon viaggio da Francesco&Veronica