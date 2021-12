Viaggio in Bulgaria, la destinazione top del 2022

Pause di benessere, mare cristallino, storia in ogni angolo, natura mozzafiato e cibi sublimi. Questo e molto altro è la Bulgaria, affascinate Paese dell’Europa sud-orientale che si rivela la destinazione perfetta da visitare nel 2022, non solo per quanto appena detto, ma anche perché è una meta piuttosto economica.

Bulgaria, destinazione top per il benessere

Con più di 600 sorgenti termali, la Bulgaria è la destinazione da visitare assolutamente nel 2022 per chi è in cerca di benessere fisico e mentale. Qui ogni visitatore può trovare la stazione balneare più adatta alle sue esigenze. Tantissimi sono gli hotel Spa di qualità a prezzi accessibili, altrettante le stazioni termali aperte anche in inverno.

E in ognuna di queste località ci si può coccolare con trattamenti e cure antichissime che prevedono l’utilizzo di erbe medicinali. Senza dimenticare che la Bulgaria possiede persino dozzine di lagune e fonti di fango termale, oltre a giacimenti di torba curativa.

Un esempio è la splendida città termale di Pomorie, sulle rive del Mar Nero, nel cui lago ultrasalino le persone si spalmano addosso il fango preso dal fondo della laguna. È ricco di sali marini e si ritiene che una sua applicazione sulla pelle abbia effetti benefici sul sistema muscolo-scheletrico.

Bulgaria, Paese ricco di storia

La storia di questa perla sottovalutata d’Europa è ricca e lunga, grazie anche alla sua collocazione geografica tra Europa ed Asia Minore, tra Occidente ed Oriente. La splendida capitale Sofia, per esempio, pullula di preziose testimonianze religiose ottomane e ortodosse, come il ciclo di affreschi duecentesco della Chiesa di Bojana, Patrimonio Unesco.

Veliko Tarnovo è un’antica capitale medievale ricca di chiese e di palazzi nobiliari. Plovdiv, dal canto suo, è una città cosmopolita con edifici costruiti nello stile del “barocco di Plovdiv”. Meraviglioso è certamente il Monastero di Bachkovo, edificato nel 1083 e pieno di tesori, libri antichi e pregevoli affreschi.

Affascinante anche Koprivshtiza, che ospita alcune delle più caratteristiche case bulgare costruite interamente in legno tra 1700 e 1800, e poi il maestoso Monastero di Rila, il più importante del Paese e anche sito Unesco.

Bulgaria, il luogo ideale per l’estate 2022

Affacciata sul Mar Nero, la Bulgaria si rivela una delle località turistiche da visitare assolutamente nel 2022. Divertimento, sport, sole, locali notturni sono diffusi lungo tutto il litorale. E soprattutto negli ultimi decenni, il Paese ha incrementato i propri servizi, riuscendo a offrire una qualità spesso alta a prezzi più che accessibili.

La Nazione offre quasi 400 chilometri di spiagge che vengono suddivise in Costa Sud e Costa Nord. La caratteristica principale dei lidi di questa zona è la sabbia soffice e dorata, ma sono presenti anche punti con spiagge di sassi. La località più famosa è senza dubbio Varna, ribattezzata la Perla del Mar Nero. Una realtà che riesce a mettere d’accordo un po’ tutti in quanto racchiude differenti elementi climatici e paesaggi particolari.

Ma se invece volete dedicarvi al relax andando alla ricerca di un luogo tutto per voi, la vostra meta deve essere Lipite Beach, in una piccola baia non troppo distante da Sinemorets. Offre natura incontaminata, calma e pace interrotta solo dall’eco degli animali nella foresta vicina.

Bulgaria, tra natura e avventura

La natura è uno dei punti forza di tutto il Paese. Un quarto del territorio bulgaro è ricoperto di montagne che hanno determinato lo stile di vita e le abitudini di ogni popolazione locale. Non da meno è la campagna che rappresenta un paesaggio pressoché costante: prati, frutteti vigneti e molto altro ancora.

Nei parchi nazionali vivono numerosi esemplari di orsi, sono segnalati anche branchi di lupi, addirittura alcuni sciacalli, accanto a cervi, daini e capre selvatiche. Tantissimi sono anche i corsi d’acqua come torrenti e ruscelli, popolati dalle trote.

La catena montuosa degli Stara Planina attraversa la Bulgaria per ben 550 chilometri permettendo tantissime escursioni che si snodano tra la natura, fino ad arrivare a suggestivi monasteri o impegnative scalate. L’escursione più faticosa è quella fino al monte più alto, il Botev. Tuttavia, durante questi tragitti si può soggiornare negli hizha, una sorta di rifugi di montagna posizionati lungo i sentieri.

Altro luogo top per le escursioni è il Massiccio del Pirin, cento vette che arrivano ad oltre 2000 metri di altezza. In inverno è molto frequentato dagli amanti degli sport del periodo anche grazie alla sua stazione sciistica più celebre: Bansko, con 75 chilometri di piste che partono da 2600 metri.

Una bellezza naturale, quella della Bulgaria, che si caratterizza per i suoi grandi contrasti: la catena montuosa al centro, le coste dolci e sabbiose del Mar Nero, le colline e le campagne coltivate.

Bulgaria, destinazione culinaria gustosa

Sì, la Bulgaria non si fa intimorire nemmeno per quanto riguarda il cibo. La sua cucina non si distingue per una lavorazione particolare, ma è diversa da molte altre gastronomie europee in quanto è molto speziata. I piatti fanno largo uso di peperone piccante, origano, santoreggia, pepe nero, bianco e paprika. Le ricette sono abbastanza semplici poiché di derivazione rustica e contadina, ma con evidente influenza da parte della cucina balcanica, greca e turca.

Tra i piatti principali si annoverano le zuppe, patate, i fagioli bianchi, il cavolo, la carne di maiale, l’agnello e primo fra tutti il famoso yogurt. I piatti più tipici sono gli involtini di carne chiamati sofiota, ma anche l’insalata a base di peperoni, sopska, e la mamaliga, una polenta servita con abbondante formaggio.

In generale si può affermare che la bontà dei piatti bulgari derivi proprio dalla loro genuinità, in quanto si tratta sempre di ingredienti freschi e di stagione, provenienti dalle numerosissime fattorie e campagne presenti nel Paese.

Importantissima anche la tradizione vinicola della Bulgaria che risale ai tempi dei traci. Il villaggio di Melnik, nella zona sud-occidentale del Paese, è particolarmente indicato per degustare i vini locali, ed è anche molto suggestivo grazie al suo nucleo di case tradizionali del XIX secolo poste nella cornice di piramidi naturali di arenaria.

Ma non solo: sono ben cinque le regioni vinicole del Paese, dall’area del Danubio alla costa del Mar Nero, fino alla pianura della Tracia.

Insomma, la Bulgaria è una meta che sorprende, una miscela di natura e storia che regala momenti indimenticabili. Rimane persino ancora lontana dai circuiti turistici di massa, e soprattutto si mantiene incredibilmente low cost. Prima che la situazione cambi e che tutto perda la pura autenticità che possiede è il caso di visitarla, anche perché non ci potrebbe essere altra destinazione veramente top per questo 2022.