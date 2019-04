Il treno a vapore da Londra a Windsor è un vero viaggio nel passato

editato in: da

Un viaggio in treno, di quelli lenti. Un viaggio tra panorami bucolici, secondo un modo di viaggiare che rimanda al passato: è la promessa del nuovo treno a vapore, che presto prenderà servizio tra Londra e Windsor.

A partire dalla prossima estate, sarà possibile salire su di un treno a vapore dall’aspetto imperiale, godendosi un brunch a base di champagne, per raggiungere Windsor, cittadina sul fiume Tamigi (a ovest di Londra) famosa per essere sede dell’omonimo castello residenza della famiglia reale inglese. Un viaggio, questo, che potrà essere effettuato tra giugno e settembre a partire dalla stazione londinese di Waterloo, la più trafficata dell’Inghilterra.

Il Royal Windsor Steam Express sarà trainato dal Mayflower, datato 1948. Partirà il martedì alle 8.02, alle 11.10 e alle 14.30 da Londra, e i passeggeri potranno scegliere se viaggiare in classe standard (al prezzo di 40 euro) o se optare per la formula all-inclusive che, per 98 euro, prevede anche un brunch a base di champagne nella carrozza ristorante.

Ed è, quello a bordo dello storico treno a vapore, un modo decisamente suggestivo per regalarsi una gita fuoriporta durante un soggiorno a Londra. Windsor è infatti una destinazione celebre per ospitare i weekend della Famiglia Reale e le sue cerimonie, come il matrimonio tra Harry e Meghan andato in scena lo scorso anno. Ma non è solo la cittadina del castello di Windsor, questa: ci sono anche gli Alexandra Gardens, il Windsor Great Park coi cervi in libertà e la Frogmore House in cui il figlio minore di Carlo e la moglie hanno vissuto per un po’, e che il prossimo maggio sarà aperta alle visite in date selezionate. Se poi si fosse in cerca di qualcosa di alternativo, si può visitare anche Legoland o recarsi magari alla Windsor & Eton Brewery, nel cuore della città.

Ma non sarà, il Royal Windsor Steam Express, l’unico treno a vapore che comincerà il suo viaggio da Waterloo quest’estate. Sempre di martedì, ma alle 18.00, partirà il Sunset Steam Express: un viaggio di quattro ore andata e ritorno, che permetterà ai viaggiatori di cenare con piatti tradizionali circondati dalla natura delle Surrey Hills. In questo caso, il costo sarà di 56 euro se si opta per il solo viaggio, di 114 euro per l’opzione Premier Dining e di 149 euro per l’opzione Pullman Style.