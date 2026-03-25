PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I colori di Thoddoo

Bungalow sull’acqua, lagune lattiginose e resort isolati: sono queste le prime tre immagini che vengono in mente quando si pensa alle Maldive. E nei fatti è giusto, perché questo Paese tropicale è un vero paradiso in Terra in cui ci si può rilassare a dovere (e non solo). Ma osservando bene la cartina si nota che tra quei “puntini” piatti sparsi nell’Oceano Indiano c’è una minuscola terra di sabbia corallina che racconta una narrazione differente. Parliamo di Thoddoo, isola a circa 67 chilometri da Malé.

Parte dell’Atollo di Ari Nord, si trova leggermente decentrata rispetto alle sue “sorelle”, come un frammento indipendente posato su acque turchesi. Una distanza dalle rotte principali che inevitabilmente contribuisce a preservare una quotidianità che altrove si è dissolta sotto il peso del turismo.

Le dimensioni risultano considerevoli per gli standard maldiviani grazie a suoi circa 2 chilometri di lunghezza e 1 di larghezza. A strappare un sorriso a molti, però, è che il suo simbolo per eccellenza è l’anguria. Da queste parti, infatti, campi interi producono frutti dolcissimi che raggiungono la Capitale e molti resort dell’arcipelago. Oltre al profumo del mare, quindi, qui c’è anche quello di terra fertile. Sì, pure alle Maldive è possibile ancora trovare una buona dose di autenticità.

Cosa vedere a Thoddoo

Thoddoo regala l’opportunità di scoprire aspetti delle Maldive poco noti e raccontati. Questo accade perché la sua vera anima risiede nelle geometrie agricole e nei segreti sepolti sotto la sabbia bianca. La struttura urbana si concentra in una piccola porzione dell’area totale, lasciando che la natura e le coltivazioni dominino il paesaggio.

Tour delle piantagioni agricole

Il cuore di Thoddoo pulsa tra filari di angurie e bananeti. Fare un tour tra queste coltivazioni è quasi come entrare in un laboratorio agricolo, il più sorprendente delle Maldive. I visitatori incontrano agricoltori locali che spiegano tecniche sviluppate per rendere fertile la sabbia corallina, le quali hanno trasformato un suolo povero in una distesa produttiva.

Papaya mature pendono dai rami, file di melanzane crescono tra piccoli canali d’acqua e banane verdi si stagliano contro il cielo luminoso dell’oceano. È un’esperienza all’aria aperta che assume anche una dimensione culturale: sono le famiglie locali a illustrare la storia della loro terra (spesso, tra le altre cose, invitano ad assaggiare frutti appena raccolti).

Giro dell’isola in bicicletta

La conformazione compatta rende la bicicletta il mezzo ideale per esplorare Thoddoo. Una rete di strade sabbiose circonda l’intero territorio e attraversa il villaggio, le fattorie e le aree di vegetazione più fitta.

Durante il tragitto compaiono dettagli minuscoli che definiscono il paesaggio naturale, come franchi che scavano piccole gallerie nella sabbia, paguri che trasportano conchiglie improvvisate oppure tappi di bottiglia trasformati in rifugi. Nel frattempo, aironi grigi sostano vicino alla riva con un’eleganza quasi statuaria.

Dopo il tramonto il cielo si anima di grandi pipistrelli della frutta, chiamati volpi volanti. Sono enormi, sì, ma planano silenziosi sopra le palme alla ricerca di manghi e papaya senza infastidire nessuno.

Snorkeling safari nell’atollo

Le acque attorno a Thoddoo sono la casa di un mondo marino straordinario. A disposizione dei viaggiatori ci sono diverse escursioni guidate che conducono verso più punti dell‘Rasdhoo Atoll, una zona famosa tra subacquei proprio per l’abbondanza di vita oceanica.

Durante queste uscite si incontrano tartarughe marine, pesci tropicali e talvolta grandi mante. Alcune stazioni di pulizia attirano questi giganti eleganti che possono raggiungere i 6 metri di apertura alare. Chi sceglie immersioni con bombole scopre pareti coralline spettacolari e fondali frequentati da squali di barriera e razze.

Pesca tradizionale notturna

La pesca serale rappresenta una tradizione antica delle Maldive. Una barca dhoni lascia il porto al calare del sole e raggiunge acque profonde. A sorprendere è che non si vede alcuna canna sofisticata: si usano solo filo, amo ed esca, un metodo che richiede pazienza e una certa sensibilità nel percepire i movimenti sotto la superficie.

Escursioni verso isole disabitate

La posizione di Thoddoo permette brevi navigazioni verso piccoli banchi di sabbia e isole prive di abitanti. Tra questi uno dei più amati è Madivaru, un minuscolo isolotto circondato da acqua color zaffiro. Un picnic sotto il sole tropicale e una nuotata in laguna completano una giornata dal sapore quasi irreale.

Le spiagge più belle di Thoddoo

Come quasi tutto il resto del territorio, anche le spiagge di Thoddoo hanno caratteristiche insolite rispetto ad altre destinazioni del Paese. Le due spiagge principali si trovano sui lati opposti dell’isola e mantengono dimensioni contenute (ma tranquilli, anche queste sembrano dipinte con acquerelli trasparenti).

Spiaggia meridionale : raggiungibile tramite un sentiero che attraversa le fattorie, è una lingua di sabbia candida e pulita, con palme e alberi tropicali che creano zone d’ombra naturali mentre piccoli accessi tra la vegetazione conducono alla riva. L’acqua è super trasparente e con un fondale sabbioso perfetto per lunghe nuotate.

: raggiungibile tramite un sentiero che attraversa le fattorie, è una lingua di sabbia candida e pulita, con palme e alberi tropicali che creano zone d’ombra naturali mentre piccoli accessi tra la vegetazione conducono alla riva. L’acqua è super trasparente e con un fondale sabbioso perfetto per lunghe nuotate. Spiaggia nord-orientale: si trova vicino allo stadio dell’isola (sì, c’è anche quello) e appare più tranquilla, spesso meno frequentata. Alcune amache oscillano tra le palme e il reef prende vita a breve distanza dalla riva. In certe notti particolarmente fortunate la superficie marina si illumina grazie al plancton fluorescente.

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Come arrivare e quando andare

Raggiungere Thoddoo risulta relativamente semplice a causa della distanza ridotta da Malé e dall’aeroporto internazionale Velana. Sono due le soluzioni principali che collegano l’isola alla Capitale:

Il traghetto pubblico : è senza subbio l’alternativa più economica. Il viaggio dura circa 5 ore e parte di solito durante la notte. Il costo rimane molto basso e consente di osservare la vita quotidiana dei residenti che si spostano tra le isole.

: è senza subbio l’alternativa più economica. Il viaggio dura circa 5 ore e parte di solito durante la notte. Il costo rimane molto basso e consente di osservare la vita quotidiana dei residenti che si spostano tra le isole. Il motoscafo veloce: costituisce invece la scelta più diffusa tra i viaggiatori. Il tragitto richiede poco più di un’ora e garantisce partenze giornaliere.

Per quanto riguarda il periodo ideale, la stagione secca tra dicembre e aprile regala mare più calmo e visibilità eccellente per attività marine, ma a essere del tutto onesti temperature costanti attorno ai 30 gradi accompagnano comunque gran parte dell’anno. Chi arriva durante i mesi leggermente più piovosi trova spesso prezzi più bassi e una vegetazione ancora più rigogliosa nei campi agricoli.

Thoddoo resta una piccola anomalia nell’immaginario delle Maldive, un’isola che unisce terra fertile, villaggi autentici e un oceano straordinario.