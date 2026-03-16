È un paradiso per chi cerca esperienze autentiche e lontane dalle rotte affollate, ma che possiede pure spiagge da sogno che cambiano sempre forma

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Le magnifiche coste di Fuvahmulah

Avete presente le Maldive? Spiagge chiare, mare limpido e relax a 360 gradi? Ecco, in molti pensano che siano solo quelli appena citati i volti di questo Paese tropicale. Ma la verità, per fortuna, è che esistono anche altri affascinanti aspetti che, in molti casi, sono poco noti ai turisti. E a dimostrare quanto appena detto è Fuvahmulah, atollo composto da una sola isola, un corpo compatto di terra lungo circa 4 chilometri e mezzo e largo poco più di uno, adagiato appena sotto la linea dell’equatore.

Una scheggia di roccia e palme che si distingue dalle sorelle geografiche per un isolamento genetico evidente, in cui non ci sono anelli di sabbia che cingono lagune color smeraldo e nemmeno resort su isolotti minuscoli. Da queste parti, infatti, le onde arrivano dirette, il blu comincia a pochi metri dalla riva e le grandi specie pelagiche transitano vicino alle scogliere. L’UNESCO l’ha persino riconosciuta come Riserva della Biosfera per la concentrazione di zone umide, mangrovie e bacini lacustri di acqua dolce, una rarità assoluta nell’arcipelago.

E non è assolutamente finita qui, perché questo lembo di terra emersa è noto tra chi adora fare immersioni: nelle sue acque sono stati identificati più di 300 esemplari di squali tigre. Ma ridurre Fuvahmulah a una questione di pinne e bombole sarebbe un errore. Sotto la superficie, infatti, si intrecciano secoli di storia, conversioni religiose, epidemie e rinascite.

Cosa vedere a Fuvahmulah

Vi sveliamo subito un segreto che, in genere, sbalordisce i suoi visitatori: a Fuvahmulah scorre tantissima acqua dolce. In un arcipelago noto per il mare, qui si incontrano laghi interni circondati da vegetazione fitta. A questo si aggiungono rovine buddhiste e moschee tra le più antiche delle Maldive, testimonianze tangibili di epoche diverse che convivono a pochi minuti di distanza.

Bandaara Kilhi

Il viaggio non può che iniziare da Bandaara Kilhi, il bacino di acqua dolce più esteso dell’arcipelago maldiviano. Si trova nel settore meridionale dell’isola ed è circondato da zone umide lussureggianti. Felci, pandanus dalle radici aeree, palme da cocco e campi di taro formano una cornice verde intensa. Per i visitatori ci sono due passerelle in legno che conducono verso piattaforme panoramiche affacciate sull’acqua scura.

Tra i canneti si avvistano gallinelle d’acqua e altre specie di uccelli acquatici, mentre nel lago vivono tilapie e pesci latte. Sul lato nord-orientale si trova Kodakilhi, una conca fangosa nota per il bagno di fango minerale che, secondo gli abitanti, possiede proprietà benefiche per la pelle.

Dhadimagi Kilhi e Fuvahmulah Nature Park

Dhadimagi Kilhi rappresenta il secondo grande lago di Fuvahmulah. Attorno a esso si estende un’area protetta conosciuta come Fuvahmulah Nature Park, caratterizzata da un paesaggio che alterna prati umidi e specchi d’acqua tranquilli. Canoe e pedalò scivolano lenti sulla superficie, mentre libellule color cobalto si posano sulle foglie. Anche qui vi sono a disposizione delle passerelle sopraelevate per esplorare l’area.

Haviththa

Nel distretto di Hoadhadu, sul lato nord-orientale, emergono i resti di Haviththa, un antico stupa buddhista. La struttura emisferica, oggi in rovina, risale ad almeno 1.500 anni fa. Osservare quei resti sotto il cielo accecante dell’equatore provoca un senso di continuità storica difficile da spiegare.

Vasho Veyo

Vasho Veyo è invece una vasca circolare in pietra corallina realizzata più o meno 1.000 anni fa. I blocchi sono stati sagomati a mano e incastrati con precisione e alcuni gradini scolpiti conducono verso il fondo. Si trattava di un bagno comunitario utilizzato dagli abitanti del villaggio in epoca pre-islamica. La struttura, tra le altre cose, è tra le meglio conservate del periodo buddhista alle Maldive.

Gehmiskih

Considerata una delle moschee più antiche dell’arcipelago, Gehmiskih sorge in un complesso che comprende un pozzo comunitario, un piccolo santuario e un cimitero. Le pareti in pietra calcarea presentano incisioni che riflettono l’influenza islamica unita a motivi locali.

Kedeyre Miskih

Nel distretto di Maadhado si erge Kedeyre Miskih, costruita nel XVI secolo da Ali Adafi Kaleygefaanu dopo un’epidemia che aveva spopolato l’isola. L’edificio combina elementi maldiviani tradizionali con dettagli islamici. Recenti interventi di conservazione hanno restituito vitalità al luogo di culto, ancora utilizzato dalla comunità.

Immersioni nel blu profondo

L’assenza di barriera corallina circolare rende le immersioni diverse rispetto al resto del Paese. I siti si sviluppano lungo pareti che precipitano rapidamente verso il blu. Tiger Harbor è il punto più celebre per l’incontro con gli squali tigre, spesso a profondità modeste tra otto e 10 metri.

Oltre ai tigre si avvistano squali volpe dalla coda lunghissima, martello smerlati, pinna d’argento, pinna bianca e talvolta squali balena tra gennaio e maggio. Mante oceaniche con apertura alare fino a sette metri planano nell’acqua limpida.

Surf

Thoondu rappresenta l’unico vero beach break delle Maldive. L’onda si forma direttamente sulla battigia, favorita dall’assenza di laguna protetta. Giovani surfisti locali hanno portato questa disciplina a livelli nazionali e internazionali.

Le spiagge più belle di Fuvahmulah

Se è vero che le coste di Fuvahmulah sono piuttosto diverse dal classico immaginario degli atolli maldiviani, è altrettanto reale che sono sorprendentemente belle e dinamiche: le correnti modellano la forma delle spiagge con una velocità tale che un tratto di sabbia può apparire o sparire nel giro di una singola marea.

Thoondu: spiaggia iconica con piccoli ciottoli bianchi e lucidi, unici nel Paese. Quando la mareggiata aumenta, l’acqua crea un effetto vortice sulla battigia. È inoltre ideale per surf e skimboard.

spiaggia iconica con piccoli ciottoli bianchi e lucidi, unici nel Paese. Quando la mareggiata aumenta, l’acqua crea un effetto vortice sulla battigia. È inoltre ideale per surf e skimboard. Kulheyfe Fanno : conosciuta come Pebble Beach, si trova nella zona centro-meridionale. Presenta un ampio house reef visibile dalla riva e una distesa di sassi arrotondati.

: conosciuta come Pebble Beach, si trova nella zona centro-meridionale. Presenta un ampio house reef visibile dalla riva e una distesa di sassi arrotondati. Kalho Akirigando : è chiamata anche Black Stone Beach per la presenza di pietre nere che contrastano con il blu intenso dell’oceano. Le correnti risultano forti e quindi lo scenario è potente e selvaggio.

: è chiamata anche Black Stone Beach per la presenza di pietre nere che contrastano con il blu intenso dell’oceano. Le correnti risultano forti e quindi lo scenario è potente e selvaggio. Feendhi Fanno: tratto più tranquillo rispetto ad altri punti dell’isola, frequentato soprattutto dagli abitanti.

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Come arrivare

Fuvahmulah possiede un aeroporto nazionale collegato a Malé con voli di circa 80 minuti. Dopo l’atterraggio presso lo scalo internazionale della capitale, si prosegue dal terminal domestico verso sud attraversando l’equatore. All’arrivo si respira subito un’atmosfera diversa rispetto agli atolli più turistici.

La posizione equatoriale garantisce immersioni di alto livello durante tutto l’anno, ma senza dubbio il periodo tra gennaio e maggio aumenta le possibilità di avvistare squali balena. Per il surf, le mareggiate più consistenti si registrano con i monsoni, variabili tra maggio e ottobre.

L’affascinante Fuvahmulah resta un’isola abitata, con scuole, mercati, moschee e campi coltivati. Qui il lusso si misura in autenticità. Chi arriva con l’idea di una cartolina perfetta rimane spiazzato. Chi invece cerca un luogo con identità forte trova un frammento di Maldive che sfugge agli stereotipi.