A Taiwan, c’è una ferrovia centenaria tra montagne e foreste

editato in: da

Cento anni e non sentirli. Il fascino di questa storica linea ferroviaria di Taiwan resta intatto e oggi attrae turisti da tutto il mondo.

Nel cuore di Taiwan, ben celata tra le bellezze naturali del monte Alishan, vi è una ferrovia alquanto datata, che ha ormai spento 106 candeline, la Alishan Forest Railway. Lunga 71.4 km, rappresenta oggi una fantastica attrazione turistica, ricca di colori ed emozioni. Un rosso vivo che allegramente si fa largo tra il verde dominante, per una duplica esperienza, in favore di chi viaggia e chi da lontano osserva.

La linea nacque nel 1912, durante l’occupazione giapponese, veniva utilizzata per il trasporto dei cipressi di Taiwan, ora in via d’estinzione, dalla montagna di Alishan. Una volta reso vietato il disboscamento selvaggio, restò l’unico mezzo di trasporto per attraversare le montagne, ed è oggi una delle ferrovie più antiche e belle al mondo.

Ad affascinare i curiosi sono soprattutto alcuni dettagli, rimasti identici rispetto alla versione originaria, di 100 anni fa. Le traverse ferroviarie sono ancora in legno massiccio, con gli autisti che devono necessariamente mettere piede fuori dal treno per cambiare la direzione della pista manualmente.

Ad esprimere al meglio i sentimenti che questo storico treno scaturisce tra gli addetti ai lavori è Liao Yuan-chiao, uno dei conduttori dell’Alishan: “Un treno che senti molto più umano, a differenza delle fredde e automatizzate macchine moderne”. Un pezzo di storia che appassiona tutti, stranieri e locali, come dimostrano le vicende personali dello stesso Liao. Questi non ha infatti resistito al richiamo di questa storica ferrovia, al punto da decidere di lasciare il proprio lavoro di insegnante, entrando nella famiglia dell’Alishan Forest Railway.

Per tenere in vita questo capolavoro, si è dato il via a dei tour turistici, così da ammaliare gli avventori con un viaggio tra le bellezze paesaggistiche e il fascino strutturale del treno. Per approfittarne e sentir raccontare la storia di questa ferrovia molto datata, ci si potrà recare lì ogni mercoledì, fino alla metà di ottobre.

Si tratta di un pezzo della storia locale e chiunque vi lavori sembra avere un legame speciale con questo treno e la sua linea tra i monti. Attenzione dunque durante il tour, l’incantesimo dell’Alishan potrebbe rapire davvero tutti.