In Sardegna ci sono tante spiagge bellissime, come quella di Talmone: qui, le rocce granitiche tipiche della zona incontrano un mare dai colori splendidi

La Sardegna ha spiagge meravigliose in ogni sua costa, anche se alcune zone sono più battute di altre, soprattutto d’estate. Una di queste è Palau, vicino all’esclusiva Costa Smeralda, dove i paesaggi si alternano tra coste granitiche e tratti sabbiosi. In questo contesto si trova Talmone, un insieme di calette rocciose che conquistano con le loro pietre granitiche di colore grigio chiaro, un simbolo caratteristico e riconoscibile di questa parte dell’isola.

L’acqua, qui, vanta un colore splendido, tra il verde smeraldo e l’azzurro, che invita i visitatori non solo a farsi il bagno, ma anche a scoprirne i fondali ricchi di fauna marina. Nelle vicinanze è presente anche la Batteria Militare Talmone, Bene FAI e luogo dall’alto valore storico, protagonista sia nelle vicende dell’Unità d’Italia che durante le guerre mondiali.

Dove si trova la spiaggia di Talmone

La spiaggia di Talmone si trova nella Sardegna nord-orientale e appartiene al comune di Palau. Questa zona fa parte della Gallura e si contraddistingue per il suo paesaggio granitico, le cui rocce sono presenti anche nella spiaggia. Per raggiungerla è necessario percorrere un breve sentiero a piedi della durata di circa 30 minuti, per il quale consigliamo di indossare scarpe chiuse e comode.

Una volta lasciata l’auto nel parcheggio gratuito, alla rotonda in corrispondenza di Cala Scilla, seguite il sentiero stretto che attraversa la macchia mediterranea e che, a tratti, offre splendide viste panoramiche sul mare.

Cosa vedere alla spiaggia di Talmone in estate

La spiaggia di Talmone è un piccolo paradiso protetto dal vento, un’insenatura composta da candide rocce calcaree e con un’acqua incredibilmente trasparente. Questa baia a forma di mezza luna, circondata da bassa vegetazione e da panorami mozzafiato, non è mai troppo affollata perché per arrivarci è necessario percorrere un sentiero della distanza di 10-30 minuti in base al percorso scelto.

Se dopo aver preso il sole e nuotato nelle sue acque, ideali anche per fare snorkeling, volete visitare qualche monumento storico, a un solo minuto di auto è presente la Batteria Militare Talmone, affidata in gestione al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che ne cura la valorizzazione e la conservazione. Situata a punta Don Diego, accanto alla spiaggia omonima e vicino a Cala Trana, fa parte di un sistema difensivo nato a fine XVIII secolo sull’estrema costa settentrionale della Sardegna, dopo la conquista dell’arcipelago della Maddalena da parte dei Savoia, costituito da una cinquantina tra forti, fortini e batterie, sparsi nell’attuale parco nazionale.

Palau dista solo 11 minuti con l’auto: a fine giornata potete fare una passeggiata nel borgo e prenotare un tavolo in uno dei ristoranti tipici per provare le specialità di questa zona, molte a base di pesce fresco.

Sulla spiaggia non sono presenti servizi, quindi consigliamo di portare con voi tutto il necessario, compreso cibo e acqua, insieme a una sacca dove riporre la spazzatura da portare via con voi. Inoltre, se avete difficoltà a camminare sulle rocce, presenti sul fondale, consigliamo anche delle scarpette apposite.