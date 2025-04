Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Visitare la Spiaggia Tahiti Saint-Tropez

Il fascino della Costa Azzurra? È avvolto non solo da mare magnifico e atmosfere luxury ma soprattutto da litorali da cartolina. Nella cittadina di Saint-Tropez se ne trovano alcune particolarmente suggestive come l’incredibile spiaggia Tahiti che se si chiama così un motivo lo avrà… no? Uno stabilimento che unisce glamour e relax regalando uno scatto da film proprio davanti agli occhi degli avventori che avranno la sensazione di vivere l’atmosfera esclusiva del jet set.

Dove si trova la spiaggia Tahiti a Saint-Tropez

Tra le spiagge più belle di Saint-Tropez spicca Tahiti: si trova nella zona settentrionale di Pamelonne, la striscia di sabbia che ha consacrato la località balneare rendendola ancora più speciale. Si differenzia da quelle più centrali per la posizione nascosta che la rende ancora più esclusiva e spesso scelta da VIP e personaggi dello spettacolo. Per raggiungerla si può usare l’auto o uno scooter ma attenzione perché trovare parcheggio non è semplice. L’alternativa? Una bella passeggiata dal centro storico.

Cosa vedere alla spiaggia di Tahiti

Tahiti Beach è una delle spiagge più belle della Costa Azzurra in Francia e non si trova distante dal centro storico e dal porto: ecco perché qui sono tante le cose da fare. In prima battuta? Sicuramente godersi il mare cristallino che richiama proprio il soprannome del litorale. Chi sa nuotare dovrebbe procurarsi una maschera e godersi lo snorkeling: i fondali sono densamente popolati. Se si desidera un’esperienza da VIP, consiglio di prenotare una giornata in uno dei beach club della zona. Se ne trovano alcuni così iconici da essere aperti dagli anni ’50: lettini comodi, champagne ghiacciato, servizio impeccabile e una vista che toglie il fiato: è il mix perfetto tra eleganza e spensieratezza.

Fonte: iStock

Anche se la spiaggia guarda a est, le sfumature del tramonto si riflettono sulle colline alle spalle, creando un’atmosfera magica; molti locali offrono dj set e aperitivi d’autore per chiudere la giornata con stile. Da Tahiti puoi partire per una camminata lungo il sentiero costiero (Sentier du Littoral) che ti regala viste spettacolari tra rocce, vegetazione mediterranea e calette nascoste.

Saint-Tropez è da sempre meta di celebrità internazionali. E Tahiti, con la sua atmosfera discreta ma chic, è uno dei luoghi preferiti da chi cerca tranquillità lontano dai riflettori… ma sempre con stile. Non stupirti se a pochi passi da te ci sarà qualche volto noto del cinema o della moda. Un motivo in più per sceglierla? È tra le spiagge dog friendly che consente l’accesso ai cani. Il periodo migliore per visitarla? I mesi di maggio, giugno e settembre si distinguono per l’atmosfera è tranquilla, i prezzi non sono proibitivi e non c’è folla. Luglio e agosto sono invece i mesi più vivaci e ricchi di eventi, allo stesso tempo però si trova un numero elevato di persone e non sempre è facile trovare un ombrellone libero.

La Spiaggia Tahiti è una tappa imperdibile se stai programmando una vacanza a Saint-Tropez. Ti regala il meglio della Costa Azzurra: mare da cartolina, atmosfera esclusiva, natura affascinante e quel pizzico di lusso che rende tutto un po’ più speciale. Non importa se sei alla ricerca di relax, avventura o semplicemente di un posto bello da fotografare: qui troverai tutto quello che desideri… e anche di più.