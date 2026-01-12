Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

The White Lotus 4 verrà girata a Saint Tropez

Addio templi dorati e spiagge della Thailandia. Mike White ha deciso che per il quarto capitolo della sua satira sociale più spietata e patinata degli ultimi anni, il jet set di The White Lotus deve tornare nel vecchio continente, precisamente tra i pini marittimi e il lusso sfacciato della Costa Azzurra.

Le indiscrezioni che circolavano da settimane hanno trovato finalmente una conferma: sarà Saint-Tropez l’epicentro del prossimo disastro umano firmato HBO. Ma non una Saint-Tropez qualunque, bensì quella che guarda dall’alto il Golfo, lontana dal caos dei turisti mordi-e-fuggi, rifugiata in un castello che sembra uscito da una fiaba per miliardari con troppi segreti.

È l’inizio di quello che gli addetti ai lavori chiamano già il “White Lotus Effect” versione francese: una corsa alla prenotazione che rischia di mandare in tilt i server degli hotel più esclusivi della Riviera prima ancora che il primo ciak venga battuto. Ecco la nuova location di The White Lotus 4.

Di cosa parla

La struttura si ripete, ma con importanti novità. Un gruppo di ricchissimi atterra in un paradiso terrestre per una settimana di relax che, puntualmente, scivola nel grottesco, nella paranoia e, quasi sempre, nell’omicidio. Mike White usa il lusso come un bisturi per scoperchiare le ipocrisie di chi ha tutto ma non possiede la minima pace interiore.

Se le Hawaii parlavano di colonialismo e la Sicilia di sesso e potere e se la Thailandia si concentrerà sulla spiritualità e la morte, la quarta stagione in Costa Azzurra sembra voler puntare dritta al cuore del privilegio europeo. Si sussurra di una sceneggiatura che potrebbe intrecciarsi con il glamour del Festival di Cannes, tra yacht e cene dove il veleno scorre più veloce dello champagne. Al momento, il cast è un puzzle quasi vuoto: si sanno solo i nomi di Alexander Ludwig e AJ Michalka.

Dove verrà girata

La produzione non si è accontentata di una villa qualsiasi. Il set principale si sposterà lungo la Riviera, toccando anche Parigi, ma il cuore pulsante sarà un castello ottocentesco che domina la collina sopra Saint-Tropez. Ecco le location di The White Lotus 4.

Château de la Messardiere

Il vero protagonista sarà Château de la Messardiere, un castello del XIX secolo arroccato su una tenuta di 32 acri dove l’aria profuma di pini marittimi e gelsomino. Originariamente fu il regalo di nozze di un ufficiale di cavalleria per la sua sposa; oggi è un labirinto di 86 camere dove una suite può arrivare a costare tranquillamente oltre 9.400 a notte.

Con le sue torrette che svettano sul verde e le cinque piscine (compresa una “lap pool” per chi non vuole rinunciare all’allenamento neanche tra un cocktail e l’altro), lo Château offre esattamente quella sensazione di isolamento dorato necessaria alla narrazione di White. Le riprese dovrebbero iniziare ad aprile 2026, trasformando le sue terrazze panoramiche nel palcoscenico dei nuovi drammi dei protagonisti.

Jardin Tropezina

Non c’è Saint-Tropez senza spiaggia. Gli ospiti del White Lotus vengono trasportati su una flotta di Rolls-Royce o Mini Moke personalizzate verso il Jardin Tropezina, un beach club privato situato sulla celebre baia di Pampelonne.

Le location segrete a Parigi e dintorni

Sebbene il grosso dell’azione si svolgerà sotto il sole della Costa Azzurra, alcune riprese sono state programmate anche in un hotel di lusso a Parigi. Questo suggerisce un prologo o un epilogo nella Capitale, forse per legare la storia a qualche evento mondano di portata internazionale.