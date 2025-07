iStock In vacanza alla scoperta delle spiagge più belle di Rovigno

Viaggiatori da tutto il mondo sognano di vivere, almeno una volta nella vita, un’estate alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo. Luoghi dove il paesaggio è favoloso, tra la ricca e verde vegetazione della macchia mediterranea a giornate trascorse al mare, tra spiagge da sogno e mare cristallino.

Queste sono tutte caratteristiche che rappresentano Rovigno, una delle mete più affascinanti della costa croata, una vera e propria perla dell’Istria occidentale. Si tratta di un piccolo borgo antico sul Mar Mediterraneo, con numerosi luoghi che promettono esperienza balneari tra le più belle, soprattutto d’estate.

Qui non sono presenti le classiche distese di sabbia, ma soprattutto località balneari dove trovare scogliere bianche, baie ghiaiose e calette nascoste, incorniciate dal verde. Ognuno di questi luoghi ha un proprio ritmo, una propria storia e una propria anima. Tutto ciò che rende unica questa parte della Croazia. Partiamo alla scoperta delle spiagge di Rovigno, le migliori dove andare questa estate.

Cuvi Beach: natura e silenzio a due passi dal centro di Rovigno

La spiaggia di Cuvi Beach si trova immersa nella quiete di una pineta mediterranea. Si tratta di una delle baie più amate da chi cerca una giornata all’insegna del relax e della natura. È possibile raggiungere questa località passeggiando solo quindici minuti dal centro storico di Rovigno. Cuvi Beach è una spiaggia ghiaiosa, che si alterna a tratti rocciosi e fondali più bassi, che la rendono il luogo ideale per famiglie e bambini più piccoli.

Il fatto che in questo luogo non siano presenti grandi strutture turistiche, riesce a preservare il suo carattere rilassato e discreto. È la spiaggia giusta per chi ama leggere all’ombra dei pini, oppure fare snorkeling in acque limpide e decisamente calme. Insomma, una piccola oasi dove lasciarsi andare, lontani dalla folla e dal turismo di massa.

Mulini Beach: eleganza e comfort in riva al mare

Anche Mulini Beach è facilmente raggiungibile a piedi dal centro del borgo di Rovigno, per la precisione tra il centro storico e il bellissimo parco di Punta Corrente, con ciottoli chiare, mare limpido e raffinate terrazze in pietra. È sicuramente un luogo più elegante rispetto la precedente, anche grazie alla presenza di numerosi servizi disponibili, come bar, ristoranti, lettini e ombrelloni. Questa spiaggia, quindi, è la scelta ideale per chi desidera rilassarsi senza pensieri.

Mulini Beach è la destinazione giusta per godersi il tramonto, quando il sole cala dietro l’arcipelago e i raggi solari creano un’atmosfera unica e romantica.

Lone Bay: la spiaggia del cuore, nel Parco di Punta Corrente

Lone Bay non è soltanto una spiaggia. Questo posto è un piccolo mondo a sé, nel cuore del Parco Forestale di Punta Corrente. È raggiungibile con una piacevole passeggiata in bicicletta ed è una piccola spiaggia circondata da alberi secolari e bagnata da acque turchesi, un connubio che crea l’atmosfera perfetta per ogni viaggiatore che decide di visitare questo luogo.

È una spiaggia caratterizzata da tratti ghiaiosi che si alternano a scogli piatti, dove stendersi per rilassarsi al sole. Questa baia è particolarmente amata dalle famiglie, dalle coppie e da chi vuole respirare un’atmosfera lenta e rigenerante. Qui non è raro vedere qualche artista intento a dipingere, ispirato dai giochi di luce tra il verde e il blu. Lone Bay è na destinazione che si fa ricordare.

Amarin Beach: servizi per tutti e mare da cartolina

Nell’omonimo resort, a Rovigno, si trova la famosa Amarin Beach, una bella spiaggia che riesce a coniugare praticità e bellezza. Qui, il litorale è in parte sabbioso e in parte ghiaioso, lungo e spazioso, che viene frequentato non solo dai turisti, ma anche dalla popolazione locale, e, grazie alla presenza di diversi accessi facilitati, è facilmente raggiungibile da famiglie con bambini e persone con mobilità ridotta.

Amarin Beach è molto amata anche per la presenza di diversi comfort letteralmente a portata di mano, come piscine, ristoranti, aree giochi e noleggi di canoe e pedalò. Nonostante tutto, l’ambiente è riuscito a mantenere una certa armonia con la natura, con il verde che circonda la costa e il panorama mozzafiato sull’arcipelago rovignese.

Porton Biondi: spiaggia autentica e vivace, alle porte della città

Per chi è alla ricerca di una spiaggia che unisca atmosfera urbana e vita locale, allora Porton Biondi è la scelta giusta. Questa spiaggia si trova a pochi minuti dal centro di Rovigno e regala una vista unica sul borgo croato. Non ha tratti sabbiosi, ma alterna rocce a piccole spiagge di ciottoli chiari, che creano un contrasto unico con le acque turchesi che bagnano la costa.

È molto amata dalla popolazione locale e, per questo motivo, riesce a regalare momenti di vita autentica e vivace. Qui sono presenti bar che si affacciano sul mare, dove rilassarsi e godersi un buon aperitivo sull’Adriatico, oppure divertirsi e giocare nei vari campi da beach volley. È il luogo perfetto per rilassarsi anche fuori dall’acqua.

L’isola di Sant’Andrea: un’escursione tra mare e libertà

Per chi, invece, è alla ricerca di un’esperienza diversa dal solito, allora si consiglia di salire su una delle barche che dal porto di Rovigno raggiungono la vicina isola di Sant’Andrea e le sue bellissime spiagge nascoste. Una piccola isola conosciuta anche con il nome di Katarina. Una volta arrivati su questa piccola isola, ci si ritrova circondati da pinete profumate, scogliere a picco sul mare e spiagge appartate, luoghi dove il mare assume sfumature che vanno dal blu al verde smeraldo.

Qui è presente anche un hotel, per chi decidesse di passare sull’isola più di una notte, ma data la sua vicinanza a Rovigno, è possibile godere della sua bellezza anche in giornata, portando con sé tutto il necessario, tra cibo e bevande. È la destinazione ideale per una gita romantica con il proprio o la propria partner, luogo scelto dai locali per staccare completamente la spina dalla routine quotidiana del borgo.

Cisterna Beach: il volto più selvaggio di Rovigno

Infine, nel sud della penisola rovignese, si nasconde una delle spiagge più belle e meno battute della zona, quella dall’animo più selvaggio e adatta a chi ama rilassarsi a stretto contatto con la natura. Questa è la spiaggia di Cisterna, dove non ci sono strutture, né bar, né noleggi. Qui sono presenti solo rocce modellate dal tempo, ghiaia chiara, acqua cristallina e il verde che arriva fino alla riva e riesce a regalare giornate indimenticabili a tutti gli amanti del mare.

Cisterna Beach, che si trova a poco meno di trenta minuti in auto dal borgo di Rovigno, è il luogo perfetto per chi ama l’avventura, per chi parte al mattino con zaino e scarpette da scoglio e cerca angoli dove fare il bagno in assoluta solitudine. Consigliata anche agli appassionati di snorkeling, grazie ai ricchi fondali marini, che si possono osservare tranquillamente a pochi metri dalla riva.