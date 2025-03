Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Getty Images Cala Azzurra di Favignana

Siamo in un territorio dove il tempo è sospeso nel tempo, dove si lascia spazio all’azzurro nelle sue mille declinazioni: il mare non si limita a lambire la costa, ma la scolpisce, la illumina, la trasforma in una tela cangiante di turchese e smeraldo. Siamo a Favignana in Sicilia, precisamente in una delle sue spiagge più belle, ovvero Cala Azzurra, dove l’acqua così trasparente da sembrare irreale, svela ogni piega del fondale sabbioso; le scogliere, levigate dal vento e dalla salsedine, proteggono questa sorta di piscina naturale. Ecco come arrivare a Cala Azzurra e cosa vedere.

Cala Azzurra di Favignana, come arrivare

Non è solo una delle spiagge più belle della Sicilia, ma dell’Italia, se non del mondo: ogni angolo di questo posto è più unico che raro. A rendere tanto caratteristica quanto riconoscibile il posto troviamo naturalmente l’acqua cristallina, così come il fondale sabbioso, di colore bianco, dove è persino possibile osservare dei riflessi rosa. Contrariamente ad altri scorci della Sicilia, Cala Azzurra ha mantenuto la sua identità nel tempo, rimanendo “meravigliosamente” selvaggia.

Fonte: Getty Images

Favignana è l’isola più grande dell’Arcipelago delle Egadi, e Cala Azzurra si trova precisamente nella zona est. Possiamo raggiungere Favignana con il traghetto, ma sull’isola non si trova facilmente parcheggio e in generale non è facile muoversi al suo interno durante il periodo dell’alta stagione. Possiamo comunque girarla a piedi o in bicicletta. Per raggiungere Cala Azzurra (che è contrapposta a Cala Rossa essendo nella zona nord-orientale), possiamo seguire le indicazioni per Punta Fanfalo e poi quelle per Punta Marsala. Si trova, dunque, sulla costa sud-orientale di Favignana, a circa 5 km dal centro. La zona è comunque ben segnalata, ci si può accedere facilmente.

Cala Azzurra di Favignana, cosa fare e cosa vedere

In virtù del suo fondale, è una meta gradita da tutti, incluse le famiglie in viaggio con bambini. Inoltre, è a dir poco perfetta sia per chi ama nuotare quanto per gli appassionati di sport acquatici come lo snorkeling. O magari solo per prendere la tintarella in una cornice da favola. Cala Azzurra si compone di due spiagge, entrambe abbastanza piccoline, che sono separate dagli scogli: per il resto, la fitta vegetazione fa da sfondo.

L’acqua è di un azzurro intenso, declinato davvero in mille tonalità: tra l’altro segnaliamo che il mare è spesso calmo, e il fondale rimane basso anche a distanza dalla riva. La Sicilia è famosissima per il vento, ma la posizione di Cala Azzurra è davvero privilegiata, quindi rimane in qualche modo “protetta”: la brezza, tuttavia, solletica la pelle e dona un minimo di rinfresco durante l’estate, che sa essere anche severa con le temperature.

Non è una spiaggia attrezzata, quindi non c’è molto da fare sul posto, o almeno: siamo di fronte a una sorta di piscina naturale. Possiamo fare il bagno, prendere la tintarella, passeggiare e goderci questo magnifico panorama. Nelle vicinanze, tuttavia, è presente un bar vicino al parcheggio, dove poter prendere il pranzo, come i classici panini conditi alla siciliana. Ideali per ricaricare le energie dopo aver nuotato in una distesa di azzurro infinita. Il plus? La possibilità di spalmare l’argilla presente in una vena tra le rocce a destra: una coccola beauty dopo un tuffo nel mare.