Egadi, Eolie e non solo: ecco le isole della Sicilia perfette per una vacanza estiva tra mare, borghi e relax

Con 14 Bandiere Blu la Sicilia si conferma una delle mete top dell’estate con spiagge da sogno e un mare incontaminato. Oltre alle meravigliose spiagge dell’isola, però, a conquistare l’attenzione sono le isole della Sicilia che compongono arcipelaghi come quello delle Eolie o delle Egadi e tante altre meraviglie da scoprire. Tra profumo di mare, fichi d’india e voglia di libertà, ecco le isole della Sicilia perfette per una vacanza estiva.

Lipari

La più grande delle Eolie è anche la più vivace: Lipari è una delle isole siciliane più amate con paesini bianchi, panorami vulcanici, spiagge dorate e locali affacciati sul porto.

Sceglila per il mix di relax, cultura e divertimento. Si parte dal centro storico con viuzze piene di botteghe e ristorantini e da non perdere, per chi ama i panorami effetto wow, il belvedere dei Quattrocchi. Da inserire nell’itinerario anche il museo archeologico nel castello e una gita in barca verso Vulcano e Salina, due meraviglie altrettanto suggestive.

Spiagge di Lipari

Tantissime le spiagge da sogno a Lipari ma tra le più famose c’è la spiaggia bianca, famosa per la sabbia chiara e le acque turchesi o Canneto che dista appena pochi minuti dal centro e spicca per una zona balneabile comodissima. Gli amanti della natura, invece, potranno apprezzare Porticello o Valle Muria.

Ustica

Piccola, selvaggia e misteriosa: Ustica è l’isola perfetta se ami l’avventura, il mare incontaminato e l’atmosfera autentica. Chiamata anche “l’isola nera” per le sue origini vulcaniche, è un paradiso per chi ama esplorare, fare snorkeling o semplicemente staccare la spina. La destinazione slow propone grotte marine, sentieri nella macchia mediterranea e fondali da sogno.

Spiagge di Ustica

Le spiagge più belle di Ustica sono numerose e alternano sabbia a calette rocciose. Tra le più belle? Cala Sidoti, facilmente accessibile, Cala Santa Maria vicina al porto e Cala Giacone, un angolo segreto con acque profonde e trasparenti.

Favignana

Sembra quasi una farfalla sul mare Favignana, con ali di roccia calcarea. La più famosa delle isole Egadi attira ogni anno numerosi viaggiatori e in estate è pura magia.

Acque caraibiche, cave di tufo e borghi pieno di fascino, è perfetta da esplorare in auto, in bici o in scooter godendosi ogni momento dall’alba al tramonto. Da non perdere? La visita all’ex tonnara, piena di storia e atmosfera o un tour in barca che conduce alle grotte marine tipiche della zona.

Spiagge di Favignana

Le spiagge qui sono spettacolari. Cala Rossa è l’icona: rocciosa, ma con un mare così trasparente da sembrare finto. Cala Azzurra, invece, è più comoda e sabbiosa, ideale per lunghe nuotate.

Lido Burrone è la più attrezzata e family-friendly. Per chi cerca solitudine e bellezza cruda, c’è Bue Marino, una cala scavata tra le antiche cave, con colori mozzafiato. Qui ogni tuffo è un ricordo che resta inciso nel cuore.

Lampedusa

Lampedusa è nota alla storia come punto di incontro tra l’Africa e la Sicilia ma l’isola ha un’anima turistica inconfondibile. La sabbia è chiara, il mare è di mille sfumature di turchese e il territorio è sinonimo di libertà.

Appena arrivati il profumo del vento che trasporta la salsedine conquista. La magia si sente nell’aria, si vive camminando a piedi nudi, mangiando le specialità e visitando i borghi e i luoghi che caratterizzano questa perla siciliana.

Spiagge di Lampedusa

Spiaggia dei Conigli è semplicemente una delle più belle del mondo: sabbia bianca, acque cristalline e una riserva naturale dove le tartarughe Caretta Caretta depongono le uova; da cartolina.

Ma non finisce qui: Cala Pulcino è un paradiso più appartato, raggiungibile con una passeggiata o in barca. Vuoi qualcosa di più intimo? Cala Creta è perfetta per chi ama tuffarsi tra le rocce e rilassarsi in un angolo wild e scenografico.

Pantelleria

Non si può semplicemente visitare Pantelleria, la si vive e la si respira. L’isola in cui dominano i colori verde e nero mostra un’anima molto particolare con spiagge diverse da tutto il resto della regione. Molti la soprannominano l’isola dei viaggiatori introspettivi e dei creativi che cercano di rigenerarsi grazie all’acqua termale che sgorga tra le rocce.

Tra dammusi bianchi e tramonti infuocati, qui tutto ha un ritmo lento, intenso, magico. Noleggia uno scooter, fermati dove il cuore ti chiama e tuffati dove il mare luccica tra le rocce vulcaniche. E poi: vino passito, tramonti viola, il silenzio della sauna naturale del Bagno Asciutto. Paradiso vero.

Spiagge di Pantelleria

Tante le spiagge da sogno a Pantelleria. Balate dei Turchi si fa notare per l’anima selvaggia, Cala Gadir è il top per fare il bagno tra le scogliere e le vasche termali mentre il lago di Venere è un luogo mistico in cui rigenerarsi attraverso una vera e propria spa naturale a cielo aperto. Tra le più belle anche Arco dell’Elefante, una spiaggia che deve il suo nome ad una roccia a forma di proboscide che si tuffa nel mare.

Panarea

Tra le isole più belle della Sicilia non possiamo non citare Panarea, la diva delle Eolie. Piccola ma elegante, dà modo di ritrovare se stessi tra tramonti, scalette bianche, bouganville in fiore e il suono dei dj set.

Mondanità e natura convivono perfettamente conquistando sia i viaggiatori più giovani sia chi cerca relax. Da non perdere anche la chiesetta di San Pietro che regala una vista da cartolina.

Spiagge di Panarea

Cala Junco è la regina indiscussa: un anfiteatro naturale di rocce che abbraccia un mare trasparente come cristallo. Cala degli Zimmari, l’unica spiaggia sabbiosa e spaziosa, è perfetta per chi vuole comfort e bellezza. Vuoi sentirti su un set cinematografico? Noleggia una barca e scopri gli isolotti di Dattilo e Basiluzzo: scogli sospesi tra cielo e mare, veri gioielli nascosti. A Panarea, ogni bagno è un momento da ricordare (e da Instagrammare!).

Vulcano

Vulcano è energia pura, come un cuore che batte sotto terra. Il suo odore di zolfo, le sue sabbie nere, il cratere fumante… tutto qui parla di forza, trasformazione, elementi primordiali. È la meta ideale per chi vuole vivere un’esperienza intensa, fisica, sensoriale.

Salire sul cratere al tramonto è una delle esperienze più mozzafiato che tu possa fare: un panorama lunare su tutte le Eolie, con il sole che incendia l’orizzonte ma attenzione, il percorso dura circa 800 metri con dislivelli di oltre 380 metri. Serve una camminata in salita di circa un’ora ed è piuttosto impegnativa.

Spiagge di Vulcano

Spiaggia delle Sabbie Nere è la più famosa: scenografica, accessibile e caldissima, è perfetta per una giornata di sole e tuffi. Vuoi un’esperienza wow? Vai alla Spiaggia dell’Asino, nel sud dell’isola: raggiungibile in barca o in jeep, è una baia tranquilla circondata da natura lussureggiante. E poi c’è Gelso, poco frequentata e super intima. Dopo il bagno, regalati un momento di benessere nei fanghi naturali o nelle acque sulfuree della zona termale vicino al porto. A Vulcano, ogni onda ha dentro un pizzico di fuoco.

Alicudi

Chi vuole davvero fuggire dal mondo dovrebbe puntare su Alicudi. Selvaggia e remota, è conosciuta come l’isola della Sicilia senza auto con poche case e un solo bar. Una vera pace per l’anima e per chi vuole ricaricarsi togliendosi dalla calca. Preparati a camminare (tanto!) su antiche mulattiere, tra fichi d’india, asinelli e scorci mozzafiato sul blu infinito.

Spiagge di Alicudi

Le spiagge qui sono selvagge e ciottolose, spesso raggiungibili solo a piedi o in barc ma la fatica viene ampiamente ripagamta. Spiaggia di Bazzina è un must: ciottoli neri, acque trasparenti, perfetta per nuotare in pace. Per i più coraggiosi, c’è la Spiaggia di Contrada Tonna, più difficile da raggiungere, ma con un fascino unico. Tutto intorno, il mare è una tavolozza di azzurro, e i fondali sono ideali per chi ama le immersioni.