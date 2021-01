Cosa vedere e cosa fare a Sauze d’Oulx

editato in: da

Sauze d’Oulx è una rinomata località montana situata in Piemonte, più precisamente nell’Alta Val Susa, nei pressi del Monte Genevris e a pochi passi dal confine francese. Si trova ad un’altezza di circa 1500 metri sul livello del mare ed è racchiusa all’interno dello straordinario comprensorio sciistico della Via Lattea, tra i più famosi e rinomati d’Italia.

È una cittadina accogliente, ordinata ed aperta ad ogni categoria di turista: i vicoli che si snodano nel suo nucleo storico incredibilmente rilassante la rendono un vero gioiello tipicamente montano. Sauze d’Oulx gode inoltre di una fantastica esposizione al sole ed è piuttosto riparata dei venti: una località quindi perfetta, dove è possibile organizzare un weekend fuori porta o una lunga vacanza all’insegna di sport e relax durante ogni stagione dell’anno. Intrattenimento, attività e svago a Sauze d’Oulx non mancano davvero mai.

Cosa fare a Sauze d’Oulx in inverno

Nella stagione invernale, la città offre il suo meglio ed accoglie turisti da ogni parte del mondo, che la raggiungono con l’obiettivo ultimo di godere delle sue lunghe e piacevoli piste di Sauze d’Oulx, da percorrere con sci e snowboard e adatte sia ai principianti che ai praticanti più esperti. Il comprensorio della Via Lattea è davvero particolarmente vasto ed è possibile percorrere qui circa 400 km di piste, che si collegano tra loro per infinite giornate di sport sulla neve.

È Sportinia, a quota 2000, a collegare la località si Sauze d’Oulx con il resto della magnifica Via Lattea ed oltre ad accontentare i desideri di divertimento degli adulti quest’area pensa anche alle esigenze dei più piccoli: in questa incantevole località sciistica piemontese è infatti possibile noleggiare bob e slittini, con i quali i genitori possono divertirsi in compagnia dei propri figli, concedendosi dei piacevoli momenti di relax familiare. Nella zona di Sportinia sorge inoltre un grazioso snowpark, con un campo scuola attrezzato di tappeto per la risalita e giochi gonfiabili, assolutamente irresistibili per i bambini.

A servire gli sportivi ci sono anche 25 chilometri di piste da fondo che offrono l’opportunità di godere del silenzio dei boschi e di incredibili paesaggi immersi nella natura. Per chi vive lo sci a 360°, è possibile qui praticare anche sci alpinismo: impossibile quindi restare delusi, in quanto il territorio accontenta proprio chiunque.

Sauze d’Oulx: passeggiate e trekking

Sauze d’Oulx è anche sinonimo di passeggiate e trekking: la località non è perfetta solo durante la stagione invernale, ma intrattiene i suoi ospiti al meglio anche quando il freddo si attenua. La stagione primaverile e quella estiva, grazie alle temperature miti e sempre fresche permettono di avventurarsi in uno dei numerosi percorsi di montagna, per brevi o lunghissime escursioni, che si adattano perfettamente ad ogni livello di allenamento.

Ci si può armare di una mappa dei sentieri e procedere in solitaria, oppure approfittare della compagnia delle esperte guide della regione, che possono aiutare a meglio comprendere lo splendore del territorio che si attraversa: scenari unici, profumi inebrianti ed una fauna ricca e sorprendente.

Cosa vedere a Sauze d’Oulx: il centro paese

Lontani dalle piste da sci e dai sentieri escursionistici, anche le stradine di Sauze d’Oulx offrono diversi punti di interesse. Piazza Assietta è il perno centrale attorno al quale ruota la quotidiana vita di paese ed un luogo di sicuro interesse è la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, costruita durante il periodo del rinascimento e molto apprezzata dai visitatori. L’architettura degli edifici del paese rispecchia prevalentemente lo stile alpino tipico della zona e rende unica l’atmosfera del borgo.

Chi volesse concedersi dello shopping può approfittare di questo piccolo centro montano e dei suoi numerosi negozi tipici, che propongono prodotti di artigianato ed attrezzature sportive perfette per il divertimento estivo ed invernale, oltre che i più classici souvenir. Il centro della città è anche il luogo ideale dove assaporare le prelibatezze della cucina montana e degustare prodotti tipici quali le pilot, particolari frittelle di patate con pancetta, oppure gli gnocchi cajettes, grossi gnocchi tipici dell’alta Val Susa.

Sauze d’Oulx è quindi un paese a tutto tondo, perfetto da esplorare in ogni periodo grazie ai suoi incantevoli paesaggi ed alle sue numerose attività, capaci di adattarsi inoltre ad ogni fascia di età: chi è alla ricerca del relax più totale potrà indugiare qui tra deliziose strutture ricettive, squisitezze enogastronomiche e passeggiate in mezzo alla natura, mentre chi ha voglia di sport estremi ed adrenalina, potrà invece sfogarsi in una delle località sciistiche più famose ed apprezzate di tutta la penisola.