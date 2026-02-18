C’è chi viaggia per i musei e chi per le spiagge, chi esplora una città per le sue bellezze culturali e chi per assaporarne i piatti della tradizione. E poi c’è chi sceglie una destinazione per un altro aspetto che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede: la street art.

Sì, perché oggi l’arte più sorprendente non è chiusa soltanto in una galleria: è tra i vicoli di un quartiere industriale, su una facciata di periferia, sulla serranda di un negozio dimenticato o lungo una strada secondaria che fino a ieri nessuno fotografava. Non è solo estetica: è identità, rigenerazione urbana e racconto sociale.

La nuova classifica internazionale World’s Best Street Art City, stilata dall’organizzazione Street Art Cities, ha premiato le migliori città in cui immergersi tra murales dai colori vividi e opere d’arte che invitano alla riflessione trasformando interi quartieri in musei a cielo aperto. Non solo, a essere premiate sono anche le 3 migliori opere di street art del 2025. Ecco quali sono le città vincitrici e perché meritano di entrare nella prossima lista di viaggio.