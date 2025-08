Viaggia da sempre, a volte per piacere altre volte per indole. Ha vissuto (quasi) in tutta Italia, con qualche sosta in Europa e oltreoceano.

123RF Sperlonga

Roma in estate può essere torrida e assolata – soprattutto nei mesi estivi del 2025 – caratterizzata dall’afflusso dei pellegrini per il Giubileo 2025. La fortuna dei cittadini della Capitale è tuttavia il fatto che il mare è a due passi dai monumenti storici e dall’assordante traffico e può rappresentare la meta perfetta per fuggire dal caldo e dalla folla.

Basta un giorno, o addirittura mezza giornata, per cambiare completamente panorama: vi proponiamo quindi cinque spiagge facilmente raggiungibili da Roma per vedere un po’ di mare e dimenticare il caos della città. Le abbiamo selezionate in base alla loro vicinanza dalla Capitale, al titolo di Bandiera Blu (nella regione Lazio ce ne sono diverse, come ogni anno) e anche in base a ciò che possono offrire a livello turistico e di ospitalità.

Santa Severa (Roma)

È una delle località più note e più apprezzate dai romani, se non altro perché offre una vista unica. Ci troviamo a nord di Roma, sulla costa etrusca: Santa Severa è infatti una frazione di Santa Marinella (l’unica, a dire il vero) e prende il nome dalla Santa che fu qui martirizzata nel II secolo. Potete arrivarci in auto (in poco meno di un’ora) o con il treno che segue la via Aurelia e che offre panorami veramente spettacolari, scendendo alla fermata Santa Severa.

La spiaggia di Santa Severa non è ufficialmente Bandiera Blu, ma è spesso elogiata per la qualità dell’acqua. La sua più grande caratteristica, tuttavia, è il fatto che si affaccia su uno scenografico Castello (il Castello di Santa Severa, appunto). Un edificio che affonda le sue radici ai tempi dei romani (le mura del castrum sono in parte visibili) e che, nei secoli, è stato teatro di vari insediamenti: da Pyrgi, città portuale romana, al castello vero e proprio sorto nel XIV secolo.

Vi consigliamo di andarci soprattutto per la vista e per la location, unica nel suo genere. I prezzi dei lettini variano a seconda dello stabilimento, ma potrete trovarne di abbordabili e – soprattutto – c’è la spiaggia libera.

Wikicommons

Anzio (Roma)

Ci spostiamo a sud, ad Anzio, le cui spiagge (Riviera di Ponente e Riviera di Levante) sono state elette nel 2025 Bandiera Blu. Se volete dunque godervi sabbia chiara e pulita, è la meta per voi: da Roma avete poco più di un’ora in auto o il treno diretto da Termini.

Riviera di Ponente e Riviera di Levante sono ovviamente le spiagge più rinomate, ma ad Anzio la disponibilità non manca, così come la variabilità dei prezzi in base alle vostre esigenze. È anche una località particolarmente adatta a famiglie con bambini e ci sono spiagge libere con possibilità di parcheggio nei pressi degli stabilimenti e lungo le traverse del litorale.

Non guasta il fatto che Anzio sia ricca di storia e di monumenti da ammirare, nel caso in cui desideriate una pausa dal sole e dalla sabbia. La costa è ricca di ville romane, tra cui la Villa di Nerone che si trova proprio in riva al mare (il paese è patria dell’imperatore): la spiaggia è nota come Le Grotte di Nerone. Ci sono poi architetture religiose e il Museo dello sbarco di Anzio, perché è questo il luogo in cui misero piede a terra le truppe alleate.

Sperlonga (Latina)

Sperlonga è un’altra località laziale eletta Bandiera Blu nel 2025. In questo caso, la fama precede però il risultato: Sperlonga è infatti una meta molto ambita per le sue spiagge, senza contare che il comune fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Si affaccia sul golfo di Gaeta, regalando panorami spettacolari, e la spiaggia alterna sabbia bianca a speroni di roccia, con calette perfette per giri in barca e tuffi in solitaria.

A Sperlonga, in breve, non vi mancherà nulla: potete visitare il borgo arroccato sul mare o bagnarvi nelle sue acque cristalline, tenendo presente che il titolo di Bandiera Blu resiste da anni e che, rispetto alle due proposte precedenti, i prezzi per ombrelloni e lettini potrebbero essere più elevati. Ci sono spiagge libere che potrebbero tuttavia essere affollate, così come i parcheggi (a pagamento) nel paese da cui poi si scende a piedi o con navette. Riflettete bene anche sul viaggio: in auto da Roma a Sperlonga sono circa due ore di percorso, mentre – se preferite il treno – potete arrivare alla stazione di Fondi-Sperlonga e poi prendere il bus (il tragitto in treno dura poco più di un’ora).

123RF

San Felice Circeo (Latina)

La Bandiera Blu del 2025 sventola anche su San Felice Circeo, in provincia di Latina. Qui troverete spiagge attrezzate, ma anche calette raggiungibili solo via mare, celebri e perfette per lo snorkeling. Consigliamo di andarci perché il mare è molto pulito e il fondale è roccioso: all’apparenza, in breve, San Felice Circeo mantiene un’anima più selvaggia, perfetta per gli amanti degli sport acquatici.

Anche in questo caso, se poi preferite fare un giro nel borgo, il paese non vi deluderà: in estate è molto vivo – ricco di locali e di botteghe – e le torri (per citarne una, Torre Paola) svettano sul panorama tra costa e mare creando un paesaggio unico. Qui trovate anche la celebre statua sottomarina Cristo del Circeo, visibile ovviamente solo inabissandosi nei fondali. Per arrivare potete usare l’auto (poco meno di due ore di percorso).

iStock

Latina

Nel 2025 sono 12 anni di Bandiera Blu anche per Latina, che rientra dunque di diritto in questo nostro elenco. Tra le spiagge insignite dal celebre titolo della FEE (Foundation for Environmental Education), quella di Latina è sicuramente la più facilmente raggiungibile dalla Capitale: poco più di un’ora di auto o, in alternativa, 40 minuti di treno fino a Latina Scalo (a cui dovete aggiungere il tratto con il bus fino al litorale).

A Latina troverete spiagge libere attrezzate e stabilimenti: l’offerta è varia e sicuramente c’è la soluzione che fa più al caso vostro. E parliamo pur sempre di una cittadina (la seconda città laziale per numero di abitanti, preceduta soltanto da Roma): non mancano bar, negozi, spazi per passeggiate e per rilassarsi al sole anche non sostando in spiaggia. Dalla Capitale è, senza dubbio, la soluzione più pratica, veloce e comoda per ammirare e godersi un po’ di mare.

Aggiungiamo che anche a Latina non mancano monumenti e strutture da visitare. Il Museo Duilio Cambellotti, ad esempio, inaugurato nel 2005, contiene la più importante documentazione sull’artista. La Cattedrale di San Marco, invece, risale al 1932. Inutile sottolineare che d’estate uno dei luoghi più frequentati è proprio il litorale: sarà veramente difficile annoiarsi.

Bonus: Trevignano Romano

Lo diciamo subito: non siamo al mare, ma ci troviamo sulle rive del lago di Bracciano. Tuttavia, è bene sottolineare che anche Trevignano Romano – e, nello specifico, Via della Rena – è nel 2025 Bandiera Blu. Se amate il lago, quindi, questa è la soluzione che fa per voi. Trevignano Romano sorge infatti sulle alture dei Sabatini, su un’insenatura del lago di Bracciano, ed è un’alternativa attraente e scenografica per chi non cerca solo ed esclusivamente mare.

Il centro è un piccolo gioiello da esplorare e, se amate le passeggiate, c’è il lungolago, perfetto per una pausa camminando lungo la riva. Da Roma, in auto, è circa un’ora di percorso e, nel Comune, troverete parcheggi a pagamento. Se non siete dunque indirizzati necessariamente verso il mare, è una meta che vi consigliamo caldamente e che dimostra quanto Roma e i suoi dintorni siano pieni di meraviglie: naturali e architettoniche, tra storia e panorami, per godersi il mare (o il lago) in tutte le sue sfumature.