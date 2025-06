Bunker trasformati in musei, spiagge da sogno, antiche tradizioni e una cucina deliziosa: questo è tutto quello che vi aspetta durante un road trip in Albania

Fonte: iStock Spiaggia di Ksamil

La sua fama è in costante crescita, ma resta ancora una delle destinazioni più inaspettate d’Europa: l’Albania. Situato a nord della Grecia e a sud del Montenegro, questo incredibile Paese dei Balcani vanta tradizioni secolari, una costa incantevole e una cucina deliziosa, oltre che un mix perfetto di mare e montagna, soddisfacendo i desideri di ogni tipologia di viaggiatore.

Come esplorare al meglio questa destinazione? Noi consigliamo un road trip, che sia in auto o in camper, il modo perfetto per scoprirla in autonomia, con i propri tempi e in tutte le sue sfaccettature. Anche perché, se volete vedere più zone, i mezzi pubblici non sono sempre disponibili e affidabili.

Se state pensando di fare un road trip in Albania, queste sono le tappe da non perdere.

Tirana, la capitale

Per apprezzare l’Albania, una meta relativamente giovane dal punto di vista turistico, è necessario conoscerne la storia. Dove cominciare il viaggio, quindi, se non dalla sua capitale? Tirana possiede un’eredita importante che permette ai visitatori di approfondire il passato del Paese: i bunker, ossia quello che resta della paranoia che avvolse i pensieri di Enver Hoxha, il dittatore che regnò dal 1944 fino alla sua morte, avvenuta nel 1985. Questi furono costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale in posizioni strategiche come le cime delle scogliere, ma anche nei campi, agli angoli delle strade e lungo le coste per prevenire le incursioni nemiche.

Oggi, molti di questi bunker sono stati trasformati in spazi sociali, culturali e musei, come Bunk’Art 2, un museo composto da 24 stanze che ricostruisce la storia del Ministero degli Affari Interni dal 1912 al 1991, ricreando le sue celle utilizzate per gli interrogatori ed esponendo immagini vivide e installazioni artistiche.

Tra le cose da vedere evidenziamo anche la piccola Moschea di Et’hem Bey risalente al XVIII secolo e situata in Piazza Skanderbeg. Si tratta di un luogo di culto incredibilmente unico, oltre che una delle moschee più antiche del Paese e tra le poche a sopravvivere al regime comunista.

Berat, la città dalle mille finestre

L’immersione nel passato dell’Albania continua nella caratteristica città di Berat, Patrimonio UNESCO, situata a sole due ore di distanza da Tirana. Questa volta, però, andiamo a scoprire il periodo ottomano che qui durò ben 600 anni. I segni della sua presenza si intravedono soprattutto tra le architetture di Berat, chiamata anche la “città delle mille finestre” grazie alle tante e bellissime finestre che si affacciano in discesa sul fiume Osum.

Questo suddivide la città in due quartieri, collegati tra loro da diversi ponti che vi permettono di spostarvi facilmente tra le due zone. Raggiungete la Chiesa Bizantina e le rovine del castello, entrambi situati in cima alla collina, per godere di una splendida vista sulla valle sottostante.

Fonte: iStock

Gjirokastër, la città di pietra

Una tappa imperdibile del vostro road trip in Albania è sicuramente Gjirokastër che, con le sue ripide strade acciottolate e l’imponente castello, è stata soprannominata “la città di pietra”. Saliti sul castello, uno dei più grandi di tutti i Balcani, vi godrete una vista mozzafiato sulle Montagne di Gjerë e sulla Valle del Drino. Il centro, invece, è ricco di case dalle facciate bianche, complete di balconi in legno e tetti in pietra, realizzate nel tipico stile ottomano.

Tutto, tra le sue strade, è meticolosamente preservato: la città, infatti, ha ottenuto lo status di Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Trascorrete la vostra giornata a Gjirokastër vagando tra le case caratteristiche e curiosando nei graziosi negozi che vendono tappeti e ceramiche, oltre che provando alcune specialità tipiche come il qifqi, polpette di riso e uova, spesso arricchite con erbe aromatiche, in particolare la menta e il pepe, solitamente fritte o cotte in padelle particolari.

Ksamil, tappa sulla Riviera Albanese

Dopo aver visitato alcune delle cittadine più caratteristiche, è giunto il momento di andare a scoprire la costa. La località balneare di Ksamil, situata sulla Riviera Albanese, ospita spiagge incredibili, sabbiose e dall’acqua turchese. Qui ci sono anche quattro piccole isole, perfette da esplorare con un kayak o un SUP così da scoprire gli affioramenti rocciosi e tuffarsi ogni volta che ne avete l’occasione!

Se invece volete rilassarvi, potete scegliere una spiaggia pubblica o privata, dove noleggiare un lettino con l’ombrellone o dove sorseggiare i cocktail preparati nei beach club. Di sera, invece, fate una passeggiata sul lungomare e scegliete uno dei tanti ristoranti presenti.

Butrint National Park

Da Ksamil, salite sulla vostra auto e raggiungete il Butrint National Park, un parco nazionale ricco di rovine romane, archi romani e mosaici bizantini, riconosciuto Patrimonio UNESCO. I monumenti in pietra sono protetti da alberi rigogliosi che, insieme alle acque turchesi del fiume, creano un contrasto splendido.

Il parco occupa oltre 200 ettari quindi, se avete poco tempo, dirigetevi direttamente verso la statua della dea, che riconoscerete subito perché presente su quasi tutte le cartoline e calamite del Paese, e all’antico teatro utilizzato ogni estate come location per eventi e festival.

Himarë, splendida località costiera

Un’altra gemma della Riviera Albanese è Himarë, dove si trova il mare più bello di tutta l’Albania. Quello che una volta era un villaggio di pescatori sta lentamente diventando una meta turistica sempre più popolare. Vanta acque cristalline color turchese, spiagge di sabbia e calette nascoste: esattamente ciò di cui avete bisogno quando fate un road trip in Albania!

Oltre a godervi le spiagge, andate a scoprire anche il castello appollaiato in cima a una collina. Questo sito archeologico risale al V secolo a.C. ed è una delle cose più belle da vedere a Himarë, non solo per i resti di quella che un tempo fu un’importante roccaforte e la sua storia, ma anche per le splendide viste sul centro storico, sulle spiagge e sulle acque sottostanti.

Fonte: iStock

Kruje e il suo bazar

Se nel vostro itinerario volete inserire anche un’altra cittadina, noi vi consigliamo Kruje. Piccola e dal fascino medievale, vanta uno dei bazaar più colorati e antichi dell’Albania. Questa è la vostra occasione per acquistare qualche souvenir tra tessuti, oggetti d’antiquariato e tappeti fatti a mano.

Incastonata ai piedi delle Alpi albanesi, Kruje emana un fascino particolare anche grazie alla sua storia. Durante l’epoca romana era abitata da un’antica tribù balcanica che trasformò l’area in una delle città più importanti di quel periodo tanto che, durante il Medioevo, divenne la prima capitale dello stato albanese. Tuttavia, Kruje è nota soprattutto per essere stata la città natale dell’eroe nazionale Skanderbeg, il comandante militare che respinse le forze ottomane per ben 25 anni prima della sua morte nel 1468.

Dopo aver esplorato il piccolo centro, salite anche al castello, usato come base operativa nel XV secolo da Skanderbeg e dal suo esercito composto da 3000 uomini.

Theth e la bellezza della natura albanese

Le ultime tappe che vi consigliamo per il vostro road trip in Albania vi permetteranno di scoprire un’altra anima del Paese: quella legata alla montagna. Il villaggio di Theth, situato nel cuore delle Alpi albanesi, alla fine di una strada a tornanti, ospita solo poche case circondate da imponenti cime montuose e prati pieni di fiori selvatici. Ed è proprio questo il bello. Qui potrete osservare lo scorrere lento della vita tipica del villaggio, passeggiare per le strade di campagna e fare alcune delle escursioni più belle della zona, come Valbona.

Si tratta di una lunga camminata attraverso le montagne, considerata tra le escursioni più belle da fare in Albania. Durante il vostro percorso camminerete in scenari diversi, non solo di montagna, ma anche foreste, pascoli, ruscelli gorgoglianti e prati pieni di fiori.

Se cercate un’escursione più breve, a soli 45 minuti dal villaggio di Theth si trova la splendida cascata di Grunasi, alta 25 metri, che precipita da un’impressionante scogliera calcarea. Durante la camminata attraverserete sentieri rocciosi e costeggerete un fiume di montagna prima di addentrarvi nel bosco. Lungo il percorso, godrete di panorami mozzafiato sulle cime delle montagne.

Infine, tra le bellezze naturali dell’Albania non potete perdere il Blue Eye, simile a quello di Saranda: una pozza d’acqua profonda incastonata nella roccia calcarea. Viene chiamato così perché, se ammirato dall’alto, ricorda un occhio blu per il suo colore brillante al centro che sfuma lentamente verso tonalità azzurre e verdi più chiare. Questo colore incredibile e l’acqua limpida è dovuto alla profondità dell’acqua e alla vegetazione circostante, un contrasto che lo rende uno dei posti più idilliaci dove nuotare. Inoltre, a rendere il tutto ancora più magico, c’è anche una cascata!