Fonte: iStock L'incredibile esperienza di un Husky Safari nel Ranua Wildlife Park di Rovaniemi

Chiudi gli occhi e immagina di camminare in una foresta completamente innevata, immerso in quel tipico silenzio regalato dalla neve che attutisce ogni suono, dove gli unici stimoli uditivi sono i versi degli animali e della natura che si muove. Se stai organizzando un viaggio in Lapponia e vuoi vivere la magia della fauna artica nel suo habitat naturale, ti consigliamo di fare visita al Ranua Wildlife Park, situato a circa un’ora dalla capitale lappone. Un parco naturalistico a pochi chilometri da Rovaniemi dove ammirare orsi polari, alci, linci e tanti altri animali che popolano queste terre estreme. In questa guida ti racconteremo un po’ della storia del parco, dei suoi abitanti pelosi e piumati e ti forniremo varie informazioni che ti possono essere utili nella pianificazione del tuo viaggio.

La missione del Ranua Wildlife Park

L’idea di fondare questo parco faunistico risale al 1979, con l’obiettivo di proteggere e riabilitare gli animali selvatici dell’Artico e di rilanciare lo sviluppo del comune di Ranua per trasformarla in una meta di interesse turistico. La costruzione del parco avvenne nel 1982 e l’intera comunità di Ranua venne coinvolta in questa grande opera naturalistica. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 17 giugno 1983 e, da quel momento in poi, il parco divenne un importante centro di salvaguardia delle specie artiche nonché una destinazione di interesse nazionale e internazionale. Oggi, oltre ai programmi di conservazione degli animali, il parco offre anche sistemazioni in suggestivi igloo sulle rive del lago Ranuanjärvi, splendide ville vacanza nel villaggio turistico di fronte al parco, due campeggi, un ristorante e molte attività per grandi e piccoli. A differenza dei classici zoo, questo parco ospita circa 50 specie in ambienti che riproducono fedelmente il loro habitat naturale. Il parco è impegnato in un programma di conservazione e riproduzione delle specie a livello cooperativo con altri parchi europei. Nello specifico, la cooperazione avviene tra i membri dell’Associazione Europea di Zoo e Acquari (EAZA), ma spesso si estende anche a livello globale. Molte specie animali sono inserite in specifici programmi di conservazione, come i programmi di protezione Ex situ (EEP). Orso polare, orso bruno, lince, ghiottone, lupo, lontra, cane rosso, bue muschiato, cervo muschiato, visone europeo, gufo delle nevi, allocco degli Urali e renna della foresta sono le specie presenti al Ranua Wildlife Park incluse nei programmi EEP.

Animali straordinari: i protagonisti del Ranua Wildlife Park

Fonte: iStock

Come ti abbiamo anticipato prima, al Ranua Wildlife Park vicino a Rovaniemi vivono circa 50 specie di animali del Nord e dell’Artico per un totale di 150 esemplari. Qui potrai ammirare l’unico orso polare della Finlandia; lupi, linci e ghiottoni (grandi predatori della taiga finlandese difficilissimi da avvistare in natura); volpi artiche e gufi delle nevi; alci e renne, animali maestosi nonché simbolo della Lapponia. Gli animali si muovono in ampie aree recintate immerse nella foresta e si possono spostare liberamente, dunque per avvistarli potresti dover pazientare e osservare in silenzio. A volte le aree sembrano vuote ma, in realtà, è probabile che in quel momento gli animali stiano mangiando o riposando. Proprio perché questo parco differisce dagli zoo tradizionali, gli animali si comportano come se fossero nel loro habitat naturale, quindi gli avvistamenti possono essere più difficili o richiedere più tempo.

Esperienze da vivere: cosa fare al Ranua Wildlife Park

Il parco mette a disposizione un percorso ad anello di circa 2,5 chilometri che si snoda tra boschi e radure regalando ai visitatori un’esperienza immersiva unica che cambia di stagione in stagione. L’inverno è, a nostro avviso, il periodo più suggestivo ed emozionante per la visita del Ranua Wildlife Park. Tuttavia, il parco offre molte attività che vanno oltre la semplice visita e che ti regaleranno emozioni uniche: dai safari con husky e renne ai tour guidati, passando per l’esperienza di dormire in igloo immersi nella natura. Ecco tutto quello che puoi fare al Ranua Wildlife Park.

Esperienze da fare in inverno

Giro in slitta con cavallo finlandese

Ogni giorno alle 14.00 parte un magnifico giro in slitta trainato da un cavallo finlandese. In un’ora potrai vivere l’emozione unica di immergerti nella natura finlandese e, se lo fai nel cuore dell’inverno, potrai vivere la magia del Blue Moment, un fenomeno naturale che tinge il panorama di una luce blu soffusa. Il giro è adatto a grandi e piccini e ha un costo di 70 euro per gli adulti e di 60 per i bambini dai 3 ai 14 anni.

Aurora Boreale in slitta con cavallo finlandese

Un suggestivo tour serale di due ore con una piccola pausa attorno a un falò per godere della quiete della natura. Con un po’ di fortuna, potrai ammirare lo spettacolo mozzafiato dell’aurora boreale. Anche in questo caso il tour è adatto a grandi e piccini e ha un costo di di 110 euro per gli adulti e di 90 per i bambini dai 3 ai 14 anni.

Safari con gli husky

Una delle esperienze più gettonate del Ranua Wildlife Park è il safari in slitta trainata dai cani husky: un’escursione sulla neve che ti permetterà di immergerti nella natura selvaggia e nei paesaggi innevati. Per questa esperienza il parco mette a disposizione diverse formule:

safari di 30 minuti: adatto a tutte le età, è la formula più semplice per la quale è previsto un momento di briefing per guidare la slitta. Il percorso dura 5 chilometri ed è immerso nella foresta e, alla fine, è previsto un momento di pet therapy con gli husky. Il prezzo è di 84 euro per gli adulti e di 54 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni.

adatto a tutte le età, è la formula più semplice per la quale è previsto un momento di briefing per guidare la slitta. Il percorso dura ed è immerso nella foresta e, alla fine, è previsto un momento di pet therapy con gli husky. Il prezzo è di 84 euro per gli adulti e di 54 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni. Safari di 1 ora: la dinamica è la stessa del safari di 30 minuti con l’aggiunta di una pausa a metà per un eventuale cambio di guidatore e per scattare una foto-ricordo. Il prezzo sale a 132 euro per gli adulti e 72 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni.

la dinamica è la stessa del safari di 30 minuti con l’aggiunta di per un eventuale cambio di guidatore e per scattare una foto-ricordo. Il prezzo sale a 132 euro per gli adulti e 72 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni. Safari di 2 ore: questo pacchetto è il più popolare tra le esperienze, la dinamica è la stessa del safari di 1 ora, ma il percorso è più lungo e varia tra i 14 e i 20 chilometri . Il prezzo per questa esperienza è di 168 euro per gli adulti e di 84 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni. Il parco sconsiglia questo tour ai bambini al di sotto dei 4 anni.

questo pacchetto è tra le esperienze, la dinamica è la stessa del safari di 1 ora, ma il percorso è più lungo e varia tra i . Il prezzo per questa esperienza è di 168 euro per gli adulti e di 84 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni. Il parco sconsiglia questo tour ai bambini al di sotto dei 4 anni. Safari di una giornata intera: questa opzione è la più impegnativa; prevede una durata di circa 5 ore, un percorso di 35-45 chilometri e alcune pause per pranzare e per invertire i ruoli di guida. Questo pacchetto è consigliato solo per gli adulti e ha un costo di 300 euro.

Avvistamento di aurore boreali

Fonte: iStock

Il parco mette a disposizione dei suoi ospiti anche diverse escursioni per ammirare l’aurora boreale. I pacchetti offerti sono molti e si differenziano per durata, mezzo e tipologia: dalle suggestive escursioni in slitta trainata da husky o cavalli finlandesi, alle avventure in motoslitta attraverso paesaggi innevati, fino a serate rilassanti in igloo di vetro con vista cielo. Ogni esperienza è calibrata per offrire emozioni uniche e diverse e per lasciare un ricordo indelebile nel cuore di chi ha la fortuna di avvistare questo fenomeno naturale così straordinario.

Safari in motoslitta

Il parco propone anche diverse escursioni in motoslitta, anch’esse che variano di durata e chilometraggio, per esplorare i paesaggi magnifici della Lapponia. Un’attività adrenalinica e mozzafiato che varia dalle uscite giornaliere a quelle serali ma che si pone lo stesso obiettivo: offrire un’immersione totale e totalizzante nella natura artica per vivere un’esperienza con pochi eguali.

Esperienze da fare in autunno e in estate

È vero, il periodo più suggestivo per visitare questo parco è sicuramente l’inverno. Tuttavia, anche in estate ci sono molte attività che puoi fare, tra cui:

Canoa e kayak: potrai remare tra le acque dello splendido lago Ranuanjärvi e godere della tranquillità del paesaggio e dell’emozione degli avvistamenti della fauna locale. Il prezzo parte da 35 euro a persona.

potrai remare tra le acque dello splendido lago Ranuanjärvi e godere della tranquillità del paesaggio e dell’emozione degli avvistamenti della fauna locale. Il prezzo parte Gite di pesca: con un prezzo che parte da 70 euro a persona , puoi cimentarti nell’esperienza della pesca in compagnia di esperti del luogo.

con un prezzo che parte , puoi cimentarti nell’esperienza della pesca in compagnia di esperti del luogo. Trekking: questa attività non ha prezzo , puoi immergerti nella natura scoprendo i sentieri naturalistici del parco e vivere la magia degli scenari che ti circonderanno.

questa attività , puoi immergerti nella natura scoprendo i sentieri naturalistici del parco e vivere la magia degli scenari che ti circonderanno. Tiro con l’arco: se sei un amante delle attività outdoor, non perderti la possibilità di provare il tiro con l’arco in mezzo alla natura. Costo a partire da 25 euro a persona.

Visitare il Ranua Wildlife Park: informazioni utili

Il Ranua Wildlife Park è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00. Ti consigliamo di visitare il sito poco prima della tua visita poiché gli orari possono variare di stagione in stagione. Il costo del biglietto per accedere al parco (quindi con esperienze escluse) è di 20 euro per gli adulti e di 10 per i bambini tra i 3 e i 14 anni. I bambini al di sotto dei tre anni di età entrano gratuitamente. Il consiglio è di acquistare il biglietto online, presso il portale ufficiale del parco. Il parco si trova a circa 80 chilometri da Rovaniemi ed è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pratici. In generale ti consigliamo di:

vestirti a strati in inverno e di non dimenticarti guanti, sciarpa e cappello: le temperature possono scendere di molto.

e di non dimenticarti guanti, sciarpa e cappello: le temperature possono scendere di molto. Indossare sempre scarpe comode , a prescindere dalla stagione di visita.

, a prescindere dalla stagione di visita. Non rinunciare a una delle tante attività che ti abbiamo consigliato e, soprattutto, di prenotarle in anticipo se sei in alta stagione.

Questo parco è molto più di un semplice zoo, è un’opportunità per entrare in contatto con la natura artica e di scoprire meglio la fauna e le tradizioni locali, attraverso esperienze uniche che porterai nel cuore per sempre. Le cose da fare e da vedere sono così tante che si adattano a tutte le tipologie di viaggiatore e di età. Quindi, se stai programmando un viaggio nella magnifica Finlandia non dimenticarti di inserire nel tuo itinerario questa tappa così unica nel suo genere.