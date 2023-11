Questa cartolina invernale è la tua prossima destinazione di viaggio

Fonte: iStock Photo Cosa fare a Jackson Hole in Wyoming

Una conca racchiusa da una corona di montagne che si stagliano all’orizzonte, la natura incontaminata, le tante strutture ricettive e i numerosi servizi: benvenuti a Jackson Hole, una bellissima valle che si trova in Wyoming, negli Stati Uniti.

Un luogo da sogno, dove vivere una vacanza all’insegna di tanti divertimenti, mille possibilità, di ogni confort, ma anche potendo apprezzare la bellezza di luoghi in cui la natura la fa da padrone. E con il freddo questa valle diventa una perfetta cartolina invernale, la destinazione di viaggio ideale per chi ama la montagna, le piste innevate e i panorami indimenticabili.

Jackson Hole, il paradiso invernale da raggiungere

Per chi ama le piste da sci, ma anche le località in cui la natura la fa da padrona, Jackson Hole è la meta ideale da raggiungere. La bellezza di questa valle non può lasciare indifferenti e, d’inverno, regala panorami che sembrano rubati da una cartolina. Le cime innevate delle montagne, che circondano questa ampia valle, sono meta perfetta per chi è alla ricerca di stazioni sciistiche rinomate. Mentre nella cittadina principale, ma anche nelle altre, si possono trovare tutti i servizi che si possono desiderare: da negozi, a sistemazioni di lusso, fino a locali che fanno provare la sensazione di vivere nel vecchio West.

Ci sono ben tre stazioni sciistiche: Jackson Hole Mountain Resort, Grand Targhee Resort e Snow King Resort. Gli sport che si possono praticare sulle montagne, ma anche a valle, sono numerosi così come le possibilità di fare escursioni. E c’è la possibilità per tutti, anche per i principianti di divertirsi. Oltre allo sci alpino, in questa splendida valle ci si può mettere alla prova con quello nordico grazie a lunghi percorsi appositi.

A sottolineare che questo luogo è davvero una meta da non perdere, anche il fatto che sia stato scelto in più di un’occasione come location per gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Inoltre la valle è stata a più riprese scelta per fare da sfondo a pellicole famose.

Non solo neve, cosa fare in città o fuori

Non tutti amano gli sport invernali, pur apprezzando la montagna d’inverno e la neve. E la valle di Jackson Hole offre tantissime opzioni anche per loro. Intanto è bene sapere che la cittadina più grande (che conta circa 10mila abitanti) è Jackson, ma vi sono anche altri centri abitati: Teton Village, Kelly, Wilson, Moran, Moose e Hoback Junction. Inoltre, qui vicino si trova il Grand Teton National Park, mentre un po’ più distante (ma comunque facilmente raggiungibile) è lo Yellowstone National Park.

Escursioni in motoslitta alla scoperta della natura selvaggia o una giornata di relax trascorsa in una sorgente termale, oppure provare ad andare in bici sulla neve: sono solo alcune delle cose che si possono fare durante una vacanza in questa perla del Wyoming. Ma non solo, anche la cittadina di Jackson regala tantissime opportunità. Dalle numerose gallerie d’arte, ai musei che possono piacere ai grandi ma anche ai piccini (in questo caso meta “obbligata” è il parco giochi interattivo Jackson Hole Children’s Museum).

Da non perdere anche i tanti locali dove gustare cibo delizioso, e vale anche la pena informarsi su eventuali concerti dal vivo.