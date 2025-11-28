La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche quest'anno torna l'atteso presepe vivente a Civita di Bagnoregio

Immaginate un luogo sospeso, un’isola di tufo che emerge da un mare di calanchi, raggiungibile solo tramite un ponte pedonale. Probabilmente avete già capito di quale borgo straordinario stiamo parlando: proprio lui, Civita di Bagnoregio. Noto come la “Città che Muore”, lungi dallo spegnersi, rinasce ogni anno con una delle tradizioni natalizie più suggestive d’Italia: il suo storico Presepe Vivente.

Visitare Civita in questo periodo non significa solo ammirare il patrimonio culturale, artistico e monumentale del territorio, anche in virtù del possibile accreditamento quale Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ma immergersi in una tradizione viva e pulsante.

Il Presepe Vivente a Civita di Bagnoregio

Varcando Porta Santa Maria, l’unico ingresso di Civita di Bagnoregio, farete un salto indietro di oltre 2000 anni. Come ogni anno, anche nel 2025 l’antico rito della Nascita di Gesù si rinnova in questo scenario intatto: l’unicità dell’ambientazione offerta dal borgo si sposa perfettamente con la più antica tradizione del Natale.

Civita si trasforma così in Betlemme, dove l’aria si fa densa con gli odori di spezie e di tessuti provenienti da un piccolo suq (mercato) arabo che accoglie i visitatori all’inizio del percorso. L’illuminazione suggestiva, studiata per risaltare la naturale bellezza del borgo, fa sembrare il piccolissimo centro la vera Betlemme. Camminando tra le viuzze illuminate solo dal chiarore del fuoco e delle fiaccole, si incontrano personaggi in costume d’epoca: artigiani indaffarati nelle loro botteghe, pastori al loro accampamento e le residenze dei nobili d’epoca.

Sono almeno dieci i quadri rievocativi che vi accompagneranno fino al cuore dell’evento: la Natività. Tra un castrum romano perfettamente riprodotto e la presenza di animali lungo il percorso, l’allestimento esalta un’ambientazione già naturalmente immersa nel passato, creando un’atmosfera unica, straordinaria e profondamente suggestiva.

La tradizione del Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio vanta oltre trent’anni di storia, un rito che si rinnova grazie all’impegno e alla passione della comunità locale. È proprio la cittadinanza, infatti, che attende l’evento per parteciparvi attivamente, indossando i costumi d’epoca e contribuendo a dare vita a questa manifestazione sentita e coinvolgente.

L’iniziativa, inoltre, non si limita al solo centro di Civita, ma si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del paesaggio dei calanchi, esaltando le caratteristiche uniche di tutto il territorio circostante, compresi i comuni di Lubriano, Civitella d’Agliano e Castiglione in Teverina.

Il presepe, che quest’anno si terrà il 26 e 28 dicembre 2025 e l’1, 4, 5, e 6 gennaio 2026 dalle 16:00 alle 18:30, è considerato uno dei più suggestivi da vedere in Italia in questo periodo.

Per coloro che desiderano prendere parte a questa magia, è importante sapere che l’organizzazione dimostra grande attenzione all’inclusività, offrendo un servizio di trasporto dedicato per persone con disabilità che riduce il disagio causato dalla barriera architettonica del ponte pedonale.