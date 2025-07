Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Come raggiungere la spiaggia di Porto Sa Ruxi in Sardegna

Tre curve perfette si aprono tra rocce e ginepri, dove il mare canta in mille sfumature di turchese. Porto Sa Ruxi è la prima promessa d’estate per chi arriva da Cagliari verso Villasimius. Un piccolo paradiso che unisce bellezza selvaggia e tranquillità, dove il vento si placa e la natura si fa protagonista. Sabbia bianca, fondali trasparenti e profumi mediterranei rendono questo angolo di Sardegna una meta tutta da vivere.

Dove si trova Porto Sa Ruxi e come raggiungere la spiaggia

Porto Sa Ruxi è una splendida spiaggia della Sardegna lungo la costa sudorientale nella zona che collega Cagliari con Villasimius. Si trova nel territorio comunale di quest’ultimo ed è la prima baia che si incontra poco prima di Capo Boi.

Per raggiungerla si arriva fino all’area di sosta a pagamento ben segnalata e poi si prosegue per un breve sentiero nella macchia mediterranea. Non è una lunga camminata impegnativa ma quella piccola fatica viene ampiamente ricompensata dalla meraviglia.

Caratteristiche della spiaggia Porto Sa Ruxi

Porto Sa Ruxi è la prima spiaggia che si incontra quando ci si sposta da Cagliari verso Villasimius; a renderla riconoscibile ci pensa la sua forma che, grazie alle tre calette a mezzaluna separate da scogli di granito, la rende unica.

La sabbia è fine e bianchissima, quasi impalpabile, ideale per lunghe passeggiate a piedi nudi. Il mare, con le sue incredibili tonalità di azzurro e turchese, è limpido e poco profondo: perfetto per famiglie con bambini, ma anche per chi vuole rilassarsi in acque tranquille grazie alla protezione naturale dalle raffiche di maestrale. Proprio per questa conformazione protetta, Porto Sa Ruxi è una delle spiagge più riparate della zona.

Alle sue spalle le dune scenografiche ricoperte di ginepri, pini marittimi e cespugli di mirto regalano un tocco di verde e natura alla zona: per raggiungere la spiaggia si passa proprio attraverso questa natura lussureggiante che rappresenta la regione.

Le tre calette che compongono la spiaggia appartengono all’area marina protetta di Capo Carbonara: con grande rispetto qui si possono fare immersioni e snorkeling avendo la certezza di incontrare una vivace vita marina, sia sui fondali che nella zona degli scogli.

Marcia in più l’offerta di un piccolo punto di ristoro: a differenza di altre spiagge incredibilmente selvagge, questa è quindi adatta anche a chi ha bambini poiché non mancano i servizi. È anche possibile, a pagamento, richiedere ombrelli e sdraio che vengono messi a disposizione di chi soggiorna in strutture vicine.

Perché Porto Sa Ruxi è accessibile solo su prenotazione

Per combattere l’overtourism e proteggere la baia, la regione Sardegna ha stabilito che Porto Sa Ruxi sarà una delle spiagge a numero chiuso. Questa meraviglia, tra le più amate di Villasimius, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, sarà accessibile ad un massimo di 450 persone al giorno previa prenotazione tramite sito ufficiale. L’ingresso è numerato ma gratuito, solamente il parcheggio è a pagamento.

Insomma, una vera meraviglia da scoprire e anche piuttosto facile da raggiungere ma comunque segreta e limitata ad un numero ristretto di visitatori in alta stagione.