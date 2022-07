In Italia esiste una “piazza” che si allunga sul mare: è bellissima

Fonte: iStock Pontile lido di Camaiore

Ci meritiamo tutti un panorama vista mare, che sia solo per il breve periodo vacanziero, o per una vita intera. Perché la verità è che quelle distese di acque turchesi, blu e verdi che si perdono all’orizzonte, e che fanno bene al cuore e all’anima, ci affascinano da sempre.

Il mare è la più grande fonte di ispirazione di poeti, artisti e scrittori, è la scenografia perfetta per i nostri ricordi di viaggio e per le esperienze più romantiche e suggestive. Non stupisce, quindi, quella continua ricerca di distese infinite di acque trasparenti e cristalline che ci affanniamo a fare ogni volta che organizziamo una gita fuori città o una vacanza più lunga.

Ed è proprio partendo da questa consapevolezza che oggi abbiamo deciso di portarvi in un luogo incantato del BelPaese. In un lido tanto celebre, quanto frequentato, dal quale si snoda un pontile che si allunga verso il mare e che termina con una piazza sospesa sull’acqua. Uno spazio pubblico in cui è possibile stare e restare per contemplare il mare. Benvenuti sul pontile di Lido di Camaiore.

Lido di Camaiore

Per i vacanzieri innamorati dell’Italia e della costa toscana il Lido di Camaiore è un vero e proprio punto di riferimento, meta prediletta di weekend fuori città e di vacanze all’insegna del relax e della bellezza.

Questa località, compresa tra Viareggio e Marina di Pietrasanta, è diventata la destinazione ideale di famiglie, coppie e gruppi di amici che cercano esperienze di viaggio vista mare, ma è anche il punto di riferimento per andare alla scoperta del centro storico di Camaiore e del suo affascinante e suggestivo entroterra.

Il Lido di Camaiore è caratterizzato da spiagge di sabbia dorata e fine, tutte debitamente attrezzate per garantire comfort e relax. A prima vista, questo lungomare potrebbe assomigliare a tanti altri che abbiamo visto e frequentato nel BelPaese. Eppure questo luogo ha qualcosa di straordinario.

Si tratta di un pontile costruito di recente che cattura subito l’attenzione di chi giunge sul lungomare. Dai lineamenti contemporanei e quasi futuristici, questo lungo stradone conduce le persone verso il mare terminando in una grande piazza circolare dalla quale è possibile contemplare il mare che si perde all’infinito.

Camminando sul pontile, sospeso sul mar Tirreno della Versilia, si possono ammirare gli scenari straordinari dove regna incontrastato il mare. Nonostante la sua recente costruzione, il pontile di Lido di Camaiore è diventato simbolo e icona della località.

Il pontile sul mare

Avvistare il pontile di Lido di Camaiore è semplicissimo, questa strada pedonale che si snoda sul mare per circa 200 metri, infatti, è situata proprio al centro della passeggiata del lungomare.

Il pontile, nella sua fase finale, si trasforma in una piazza tondeggiante sospesa sul mare. Qui si trova anche un bar all’aperto dove è possibile sorseggiare un drink vista mare. Imperdibile è l’ora del tramonto, quando l’ultimo saluto del sole infuoca tutto il panorama circostante.

Libero, gratuito e accessibile a tutti, il pontile di Lido di Camaiore è percorribile anche di notte, un momento affascinante e suggestivo durante il quale le persone possono lasciarsi guidare solo dalla luce delle stella e dalla candida Luna.

Attraversarlo è un’esperienza straordinaria che fa bene al cuore e all’anima, perché sembra davvero di poter prendere il largo camminando sospesi sul mare. Una volta giunti alla fine della strada godetevi il panorama: da qui la vista è bellissima.