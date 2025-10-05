Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Mercatino di Natale a Bressanone

C’è una magia sottile che si respira a dicembre, quando l’autunno si congeda e le luci del Natale iniziano a farsi strada tra le giornate più brevi dell’anno. E nel 2025, il Ponte dell’Immacolata cade nel momento perfetto: l’8 dicembre sarà un lunedì, l’occasione per concedersi un weekend lungo, una piccola fuga dalla routine prima delle festività vere e proprie.

Ecco allora alcuni spunti tra emozioni invernali, sapori autentici e atmosfere incantate.

L’incanto dei mercatini

Se c’è una destinazione che più di ogni altra rappresenta la magia del Natale, quella è sicuramente il Trentino-Alto Adige.

A Trento le piazze principali si colorano di bancarelle dove si possono trovare prelibatezze locali, oggetti d’artigianato, decorazioni fatte a mano e giocattoli in legno. Il centro si anima con spettacoli, luci soffuse e un’atmosfera che riporta indietro nel tempo.

Poco più a nord, Bressanone accoglie con il mercatino allestito nella splendida Piazza Duomo, in cui il barocco delle facciate si unisce alla tradizione altoatesina. Le casette propongono prodotti di artigianato artistico e specialità gastronomiche locali: lo strudel caldo, i canederli, i biscotti speziati. La città è anche celebre per lo spettacolo di luci e musica che si svolge all’interno del cortile del palazzo vescovile.

E poi c’è Merano, dal mercatino tra i più belli e conosciuti d’Italia: gli espositori si snodano lungo il fiume Passirio, tra eleganti architetture liberty e profumo di mandorle tostate.

In montagna, tra neve fresca e piste ancora tranquille

iStock

Il weekend dell’Immacolata segna anche il vero debutto della stagione sciistica: molte località alpine e appenniniche aprono ufficialmente gli impianti, ma senza ancora la folla del periodo natalizio.

Le Dolomiti vantano destinazioni imperdibili come Madonna di Campiglio, Canazei e Cortina d’Ampezzo, già imbiancate e pronte a offrire giornate attive e panorami difficili da descrivere. In Lombardia, si possono raggiungere facilmente località come Livigno, dall’anima internazionale, Bormio, dove lo sci si abbina alle terme, e Aprica, adatta anche alle famiglie.

Se si preferisce il versante piemontese, Sestriere e Bardonecchia dispongono di un’ottima varietà di piste e strutture ricettive immerse nel candore. E per chi è affezionato agli Appennini, anche Abetone, Roccaraso e Monte Cimone possono regalare belle sorprese, con borghi e paesaggi da cartolina.

Una pausa di benessere

Non tutti cercano l’adrenalina della neve o l’euforia dei mercatini: c’è chi desidera rigenerarsi prima delle festività e dedicare il ponte dell’Immacolata a se stesso e al proprio benessere.

In Toscana, Saturnia e Bagni San Filippo propongono vasche calde all’aperto, tra rocce bianche e vapore che si alza nella bruma del mattino. Chi preferisce una struttura attrezzata, con piscine, spa e trattamenti, può puntare sul bacino termale di Abano e Montegrotto, in Veneto.

E se il sogno è quello di un bagno caldo con vista sul mare, anche in inverno, allora Ischia è la risposta perfetta, con terme naturali e centri benessere incastonati tra falesie, giardini subtropicali e scogliere battute dal vento.

Luci e presepi del Sud

iStock

L’Immacolata è anche il giorno in cui molte città italiane si vestono di luce e danno il via alle celebrazioni più suggestive.

Salerno è ormai una meta cult per lo spettacolo “Luci d’Artista”, che ogni anno trasforma le vie in un’opera d’arte a cielo aperto. Le installazioni luminose, sempre nuove e ispirate a fiabe, natura o sogni fantastici, incantano grandi e bambini.

In Sicilia, il viaggio può proseguire tra le atmosfere sospese di Trapani ed Erice, dove a dicembre si celebra il Natale con concerti, presepi artistici e uno degli eventi più affascinanti dell’isola: il Presepe Vivente nella Grotta Mangiapane, a Custonaci: tra stalattiti e luci soffuse, la natività prende forma con artigiani, animali, suoni e profumi autentici.

Atmosfere d’incanto oltre confine

Chi desidera vivere il ponte dell’Immacolata con un tocco internazionale ha a disposizione un ventaglio di destinazioni europee che si trasformano in piccoli mondi incantati.

Vienna è una delle capitali più romantiche con le piazze eleganti animate dai mercatini imperiali, profumati di cannella e mandorle tostate, mentre i caffè storici diventano rifugi caldi dove gustare una fetta di strudel o una cioccolata calda tra boiserie e velluti. Poco distante, anche Salisburgo conquista con i mercatini storici ai piedi della fortezza e le melodie che si diffondono per le stradine lastricate.

In Germania, due mete su tutte regalano l’essenza più autentica dell’Avvento: Monaco di Baviera e Norimberga che si illuminano di stelle e lanterne, mentre le casette di legno accolgono visitatori con vin brûlé fumante, Lebkuchen speziati e decorazioni fatte a mano. Il Christkindlmarkt di Norimberga è uno dei più celebri d’Europa, e ogni dettaglio è curato con l’amore per la tradizione.

iStock

Spostandosi in Francia, la magia si moltiplica lungo le rive del Reno, dove a Strasburgo e Colmar le case a graticcio, i ponti e le luci soffuse creano un’atmosfera da sogno. Parigi, invece, accende il suo lato più scintillante: i grandi magazzini del Boulevard Haussmann si trasformano in teatri di luci e installazioni artistiche, mentre nei passaggi coperti lo shopping si fa suggestivo. Le piste di pattinaggio temporanee, allestite nei giardini e sulle terrazze, aggiungono un tocco fiabesco a una città che non smette mai di sedurre.

Infine, Londra è un classico intramontabile. Dalle vetrine sfavillanti di Harrods e Liberty, ai Christmas carols nelle chiese e nei quartieri residenziali, fino al grande parco divertimenti invernale di Winter Wonderland a Hyde Park, la capitale inglese regala un mix irresistibile di tradizione, modernità e atmosfere da film.