Scoperta un’antica basilica romana a Tivoli: un ritrovamento atteso dagli archeologi da 30 anni

Dopo trent’anni di ricerche, i nuovi scavi al Santuario di Ercole Vincitore svelano i segreti del prestigioso spazio pubblico amato dall'imperatore Augusto

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Elena Usai

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Scoperta un’antica basilica romana a Tivoli: un ritrovamento atteso dagli archeologi da 30 anni
Ufficio Stampa MiC
Il travertino rinvenuto a Tivoli con la dicitura "[BA]SILICAM DE"

Tivoli non finisce mai di stupire. Arroccata sui colli che dominano la Valle dell’Aniene, l’antica Tibur continua a restituire frammenti di un passato glorioso che sembra non voler restare sepolto. L’ultima sorpresa arriva dal Santuario di Ercole Vincitore, uno dei complessi monumentali più spettacolari dell’Italia romana.

Qui è stato ritrovato un gigante di travertino che sfida i millenni e che oggi, grazie a una campagna di scavi, ci regala una chiave di lettura inedita sulla vita pubblica dell’Impero.

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