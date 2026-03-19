Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/iStock Le location di "Notte prima degli esami 3.0" - In foto: Roma dal Gianicolo

Il celebre film con l’eterna canzone di Antonello Venditti, che ha accompagnato intere generazioni di studenti verso l’esame di Maturità, torna nelle sale cinematografiche con un remake dedicato alla Gen Z dei giorni nostri. Notte prima degli esami 3.0, esordio alla regia di Tommaso Renzoni che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, torna sugli amori e le amicizie, le ansie e le paure dei giovani in un nuovo racconto a distanza di 20 anni dal celebre film del 2006.

Nella nuova produzione troviamo le inquietudini e le prospettive della nuova generazione di giovani divisi tra social media e nuove dinamiche sociali, e il tema del rapporto con la figura adulta, che qui è rappresentata da Sabrina Ferilli nei panni della professoressa (mentre nella pellicola originale tale ruolo era di Giorgio Faletti). Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema e in collaborazione con Buonaluna, è disponibile al cinema a partire dal 19 marzo 2026.

Di cosa parla

Giulio (Tommaso Cassissa), Cesare (Adriano Moretti), Allegra (Alice Lupparelli), Sole (Alice Maselli) e i loro compagni di scuola si preparano all’esame di Maturità, ma c’è la “spietata” professoressa Castelli (Sabrina Ferilli) detta “la belva”, che genera in loro paure che si aggiungono all’inquietudine di un futuro incerto e minaccioso. Per esorcizzare i propri timori, Giulio e i suoi amici creano un falso profilo social che riporta nella vita della docente la sua vecchia fiamma dell’ultimo anno di liceo.

L’esame conclusivo delle scuole superiori non è altro che il passaggio all’età adulta, diviso tra studio, feste clandestine e un viaggio verso Macerata, nel quale scopriranno che crescere significa anche sbagliare, perdonare e avere il coraggio di ammettere la verità.

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Dove è stato girato il film

Le location di Notte prima degli esami 3.0 non sono molte, ma decisamente significative: la maggior parte delle scene sono state girate in interni, tra i banchi di scuola e la palestra che ospita i raduni dei ragazzi. Nella scena finale, molto emozionante, lo stesso Antonello Venditti intona il suo celebre brano al pianoforte. Si vedono poi gli interni delle case dei ragazzi e della professoressa: quella di Giulio e di Cesare (con la sua atmosfera vintage apportata dalla nonna), fino alla villa del compagno secchione “sfruttato” dagli amici soprattutto per il suggestivo affaccio di casa sua sulla spiaggia.

Gli esterni, invece, svelano alcuni scorci di Roma, dove è ambientato il racconto, e in particolare in un punto specifico in cui si trovano i resti della famosa quercia di Torquato Tasso. Si tratta dell’albero monumentale di Roma, situato sul colle Gianicolo, nel rione Trastevere, ai piedi del quale i personaggi di Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa fanno una significativa pausa di riflessione.

Si può ammirare la quercia del Tasso salendo lungo la rampa che porta all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: oggi è una presenza quasi fragile, con il tronco segnato dal tempo e pochi rami che si allungano sopra un muro, ma per secoli è stata un simbolo potente di ispirazione poetica, che ha affascinato artisti e viaggiatori, dai pittori Mary Callcott Graham e Arthur John Strutt fino agli scrittori Stendhal e Giacomo Leopardi. A rendere il luogo ancora più suggestivo è la vicinanza con la Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo, dove Torquato Tasso è sepolto: un dettaglio che trasforma questo luogo ricco di storia in una piccola tappa letteraria nel cuore di Roma.

Un altro luogo meraviglioso in cui sono state girate le riprese al Gianicolo è il suo Belvedere, dal quale si apre una vista spettacolare sulla Città Eterna: nelle scene appare infatti il Muro della Costituzione della Repubblica Romana, situato nel parco degli Eroi, lungo la Passeggiata del Gianicolo, nei pressi di Villa Lante. Si tratta di una parete di circa 50 metri composta da pannelli in cemento sui quali sono incisi i 69 articoli della Costituzione della Repubblica Romana del 1849.

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I protagonisti del nuovo film, che arriva vent’anni dopo l’uscita del cult Notte prima degli esami con Nicolas Vaporidis, intraprendono anche un viaggio a Macerata: proprio nel cuore del centro urbano di questa città delle Marche, i ragazzi vengono riportati in un’epoca diversa, ancora lontana dalla tecnologia, dalla velocità e dalle dinamiche contemporanee.