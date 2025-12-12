La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Vigo è considerata una delle capitali europee delle illuminazioni natalizie

Una destinazione come la Spagna viene spesso e volentieri associata ai piaceri dell’estate. Il motivo lo capiamo perfettamente, ma fidatevi quando vi diciamo che la sua bellezza e atmosfera possono essere assorbite anche in bassa stagione, comprese le feste natalizie. E non intendiamo in città come Barcellona, Madrid e Siviglia, ma in luoghi meno noti dove il Natale viene festeggiato in grande e la folla dei turisti è decisamente minore.

Stiamo parlando di mete quali Vigo, la città galiziana che negli ultimi anni è diventata una delle capitali europee delle illuminazioni natalizie, Jijona, famosa come la capitale del torrone, e Buitrago de Lozoya, con il suo presepe vivente. E poi ancora, Bagergue, uno dei borghi più affascinanti dei Pirenei catalani, Estepa, dove l’esperienza gastronomica è immersiva e deliziosa, e Guadalupe.

Tutti luoghi dove il Natale in Spagna ha un sapore diverso: questi i nostri consigli per viverli al meglio durante le feste!

Vigo, capitale delle illuminazioni natalizie

Vigo, affacciata sull’Atlantico, nel cuore delle Rías Baixas, vive il Natale con un’energia unica. Negli ultimi anni, infatti, la città galiziana è diventata un punto di riferimento europeo per le illuminazioni festive: ogni sera, alle 18:00, oltre dieci milioni di luci a LED accendono circa 350 strade, trasformando il centro in un palcoscenico urbano scintillante.

Anche l’albero tecnologico alto oltre trenta metri allestito in Porta do Sol, con i suoi giochi luminosi, è ormai diventato uno dei protagonisti assoluti di questa stagione, attirando visitatori provenienti da tutta la Spagna. Ma l’esperienza non si esaurisce con le luci. Il casco vello, ossia il quartiere storico, invita a passeggiare tra vicoli che scendono verso il mare, tra piazze neoclassiche, botteghe e bar di tapas. Da Praza da Constitución ai portici del Berbés fino a Rúa da Pescadería, ogni angolo di Vigo è quello giusto dove assaggiare le celebri specialità locali, una su tutte le ostriche locali.

Jijona, la capitale del torrone

Scendiamo ora verso sud per raggiungere il luogo dove provare il dolce più famoso del Natale spagnolo. Stiamo parlando del torrone e la città in questione è Jijona, situata a pochi chilometri da Alicante. Circondata da montagne e mandorleti profumati, questa cittadina è universalmente nota come la capitale del torrone, custode di una tradizione che affonda le radici nel Medioevo.

Qui nasce il celebre turrón de Jijona, morbido e cremoso, ottenuto da un impasto di mandorle locali, miele, zucchero e albume lavorati fino a raggiungere una consistenza vellutata. Impossibile non citare anche il turrón duro d’Alicante, croccante e ricco di mandorle intere. Queste sono due specialità che non mancano mai sulle tavole spagnole durante le feste!

Per approfondire questa delizia locale potete entrare nel Museo del Turrón, oppure visitare le fabbriche che offrono degustazioni e dimostrazioni. Nel centro storico inoltre, dominato dal castello arabo e da vicoli che profumano di mandorla tostata, mercatini ed eventi come la Feria de Navidad creano un’atmosfera autentica e accogliente.

Buitrago de Lozoya e il presepe vivente

Raggiungiamo ora Buitrago de Loyoza, tra i borghi medievali più affascinanti della Comunidad de Madrid. Protetto dalle mura risalenti al XV secolo e affacciato sul fiume Lozoya, ogni dicembre il paese si trasforma in uno scenario da fiaba grazie al suo celebre Belén Viviente, considerato tra i presepi viventi più spettacolari di Spagna. Nato alla fine degli anni ’80 e oggi Festa di Interesse Turistico Regionale, coinvolge oltre duecento volontari che animano il centro storico. Il percorso, lungo oltre un chilometro, attraversa vicoli, archi in pietra e piazzette medievali, offrendo una cornice perfetta per ricreare la Betlemme dell’epoca.

Le circa quaranta scene spaziano dagli episodi biblici più famosi, come l’Annunciazione, la Natività e l’arrivo dei Re Magi, fino a momenti di vita quotidiana con botteghe, pastori e mercanti. La particolarità che distingue il presepe di Buitrago è il suo stile “statico”: gli attori restano immobili come statue viventi, creando un effetto scenico sorprendente, amplificato dalla luce calda delle torce e dal silenzio rispettoso del pubblico.

Bagergue, Natale tra i paesaggi alpini

Bagergue, nel cuore della Val d’Aran, è considerato tra i borghi più suggestivi dei Pirenei catalani, oltre che il più alto della valle: un privilegio che gli regala panorami spettacolari, con cime innevate e boschi silenziosi. Le case in pietra, i tetti scuri e i balconi decorati da addobbi semplici e caldi mantengono intatta l’essenza rurale del paese, lontano dai ritmi più turistici di altre destinazioni montane.

La cura estetica e il rispetto delle tradizioni araneses sono evidenti in ogni angolo. Passeggiando, infatti, troverete piccoli presepi nascosti nei vicoli, eventi comunitari e l’aroma dei piatti locali che esce dalle taverne, dove si possono gustare zuppe fumanti, formaggi artigianali e specialità di montagna. Nei dintorni, sentieri innevati permettono escursioni tranquille, ciaspolate o passeggiate panoramiche perfette per chi cerca natura e silenzio.

Inoltre, nelle vicinanze si trova Baqueira Beret, una delle migliori stazioni sciistiche della Spagna!

Estepa, la culla del polvorón e i mantecados

Andiamo in Andalusia per raggiungere una meta particolarmente gustosa: Estepa, patria dei polvorón e dei mantecados. Estepa è considerata una delle grandi capitali gastronomiche del Natale spagnolo, il luogo perfetto dove provare i mantecados, con la loro consistenza friabile e delicata, e i polvorones, arricchiti con mandorle tostate e una maggiore quantità di zucchero.

Da ottobre a dicembre, oltre una dozzina di fabbriche, molte a conduzione familiare, aprono le porte ai visitatori, offrendo tour, degustazioni e la possibilità di scoprire ricette tramandate di generazione in generazione. Oltre alle sue dolci specialità, Estepa sorprende per il suo patrimonio storico: dal panoramico Belvedere di San Cristóbal alla barocca Torre de la Victoria, fino al sereno Convento di Santa Clara.

Guadalupe, uno dei borghi più suggestivi dell’Estremadura

Infine, per il vostro Natale in Spagna vi consigliamo di raggiungere Guadalupe. Circondato dai Monti de las Villuercas, il paese si illumina con decorazioni sobrie e calde che valorizzano le sue stradine in pietra, le piazzette e soprattutto il maestoso Monastero Reale di Santa María de Guadalupe, cuore del borgo e Patrimonio dell’Umanità. La piazza antistante il complesso monastico diventa il fulcro delle celebrazioni, avvolta da luci che creano un’atmosfera intima e suggestiva, perfetta per chi cerca un Natale autentico.

Durante le feste, inoltre, le vie principali si adornano di archi luminosi e stelle decorative. Tra botteghe artigiane, caffè tradizionali e prodotti tipici come miele e formaggi locali, Guadalupe offre un Natale raccolto e genuino, come anche le altre mete che vi abbiamo consigliato.