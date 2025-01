Museo Nazionale della Corea: tra passato, presente e futuro

Il NMK, a Seul, è il luogo ideale per chiunque desideri comprendere a piano la Corea, la sua tradizione e il suo futuro, in un'unica e approfondita esperienza

Fonte: iStock La moderna architettura del Museo Nazionale della Corea attira migliaia di visitatori ogni anno

Il Museo Nazionale della Corea (NMK), situato nel cuore pulsante di Seul, rappresenta uno dei punti di riferimento culturali più importanti del paese ed è il primo museo d’Asia per numero di visitatori ogni anno, il decimo al mondo. Con la sua vasta collezione che spazia dalla preistoria alla Corea contemporanea, il museo è un luogo dove storia e cultura prendono vita, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che unisce il passato, il presente e il futuro.

In un’epoca di cambiamenti rapidi e costanti, il Museo Nazionale della Corea si presenta come un luogo di riflessione, dove i visitatori possono prendersi una pausa dalla frenesia della vita quotidiana e immergersi nella profondità della cultura coreana. Sia che tu stia cercando ispirazione o semplicemente un posto tranquillo dove passeggiare, il NMK è il luogo ideale dove trascorrere del tempo, meta imperdibile per chiunque desideri comprendere la Corea, la sua tradizione e il suo futuro, in un’unica esperienza.

Un museo per tutti: collezioni e mostre

Il Museo Nazionale della Corea ospita una delle collezioni più ricche e varie del paese, suddivisa in sei gallerie permanenti, ciascuna dedicata a un periodo storico specifico o a un tema particolare.

Tra le principali opere in esposizione, si trovano asce paleolitiche, corone d’oro risalenti ai periodi delle Tre Dinastie (Silla, Baekje, e Goguryeo), statue di Bodhisattva pensierosi, ceramiche Goryeo, nonché pitture e calligrafie Joseon.

Questi oggetti testimoniano la ricchezza culturale e artistica della Corea attraverso i secoli, fungendo da veri e propri ponti che connettono le epoche passate con la contemporaneità.

Le mostre speciali, che variano di anno in anno, esplorano temi che vanno dalla storia antica della Corea del Sud a quella mondiale. Esposizioni come “La gloria della Persia” (2008), “Egitto, la grande civiltà: Faraoni e Mummie” (2009) e “Gli dei, gli eroi e i mortali: Arte e vita nell’antica Grecia” (2010) sono solo alcuni degli esempi di come il museo sia impegnato da anni a promuovere scambi culturali internazionali.

Ogni esposizione è accompagnata da una varietà di programmi educativi, visite guidate e moderni contenuti digitali interattivi che offrono ai visitatori una comprensione più profonda delle opere in mostra e un’esperienza davvero completa.

Il museo per i bambini e i giovani

Uno degli aspetti più affascinanti del NMK è la sua attenzione verso i propri visitatori più giovani. Al suo interno è stato creato infatti un vero e proprio Museo dei Bambini, un’area interattiva dove i più piccoli possono esplorare e imparare attraverso giochi sensoriali e attività pratiche, dove poter scoprire la storia e la cultura coreana in modo ludico, stimolando la loro curiosità e creatività. La sezione è suddivisa in più sessioni giornaliere e richiede una prenotazione anticipata.

Inoltre, il museo offre numerosi programmi educativi che vanno dai laboratori tematici a corsi di approfondimento per scuole e famiglie. L’uso di tecnologie all’avanguardia, come realtà aumentata e virtuale, permette ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva, facendoli “entrare” nelle epoche storiche e nelle tradizioni coreane.

L’ntegrazione tra natura e cultura

Il MNK si trova a Yongsan e si estende su una vasta area e in un contesto naturale straordinario, creando un legame simbolico tra la storia della Corea del Sud e la bellezza del suo paesaggio. Il museo infatti è costruito su un ampio terreno che si estende per 307.227 m² e si trova tra il maestoso monte Namsan e il Mirror Pond (Lago dello Specchio), simbolo dell’equilibrio tra terra e acqua, che è un concetto centrale nella cultura coreana.

Gli spazi sono stati realizzati con grande cura ed sono un altro elemento che fanno, della visita, un’esperienza unica. Inaugurato nel 2005, il nuovo edificio è stato progettato per riflettere i principi dell’architettura tradizionale coreana, con un’attenzione particolare all’armonia tra l’uomo e la natura.

La struttura del museo è concepita come una “fortezza sicura”, con due pareti solide che proteggono l’interno, in modo da suscitare nei visitatori un senso di tranquillità e riflessione. La scelta di orientare l’edificio con il monte alle spalle e l’acqua di fronte riflette un antico principio di progettazione coreana che associa le montagne al nord e l’acqua al sud, come simbolo di prosperità e stabilità.

Al suo interno, l’Open Plaza, un ampio spazio aperto che ricorda il tradizionale maru (pavimento in legno), funge da punto di accesso per tutte le gallerie e le sale espositive, ed è una sorta di “ponte” tra il visitatore e le opere d’arte. Il museo è anche un luogo di relax, con aree verdi, un giardino di pietra, una pagoda e un giardino botanico che ospita piante tradizionali: l’insieme armonioso di ogni elemento crea un ambiente culturale sereno e stimolante.

Un vivace centro culturale

Il Museo non è solo un luogo di esposizione di grandi opere d’arte ma anche un centro culturale dinamico che ospita eventi, conferenze, spettacoli e programmi internazionali. La sua missione si è evoluta nel corso degli anni, ampliando il proprio ruolo di punto di riferimento culturale non solo per la Corea del Sud, ma anche per tutto il continente asiatico e oltre.

Vengono organizzati periodicamente scambi culturali con musei esteri e partecipa attivamente a mostre internazionali, contribuendo così alla diffusione della cultura coreana a livello globale.

Dal 2008, il museo offre ingresso gratuito alle sue gallerie permanenti e al Museo dei Bambini, abbattendo le barriere economiche e invitando il pubblico a visitarlo frequentemente, non solo come una visita “una tantum”, ma come un luogo dove tornare per approfondire continuamente la propria conoscenza della cultura coreana.

Servizi per i visitatori

Il Museo Nazionale della Corea è progettato per essere accessibile a tutti. I visitatori possono usufruire di carrozzine e passeggini gratuiti e di armadietti per riporre oggetti personali. Sono disponibili anche sale di allattamento e spazi per il relax, una zona commerciale con negozi di souvenir e un negozio online per acquistare articoli esclusivi.

Gli orari di apertura sono molto flessibili, con il museo aperto tutti i giorni della settimana (eccetto alcune festività) e orari estesi nei giorni di mercoledì e sabato, così da permettere a tutti di godere delle sue esposizioni senza fretta. I visitatori possono anche esplorare l’area espositiva all’aperto, che rimane aperta dalle 7:00 alle 22:00, senza la necessità di acquistare un biglietto.

Orari di apertura:

Lun, Mar, Gio, Ven, Dom: 10:00 – 18:00

Mer e Sab: 10:00 – 21:00

