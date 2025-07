Una spiaggia nascosta, raggiungibile solo via mare o giungla. Bottle Beach è la Thailandia più pura: silenziosa, selvaggia, autentica. Ecco come visitarla

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Bottle Beach, la spiaggia di Haad Khuat in Thailandia

Se pensavi che il paradiso non esistesse è perché non hai ancora visitato Bottle Beach, un angolo remoto e incantato nel nord-est di Koh Phangan, in Thailandia. Un incanto naturalistico che segue i ritmi della brezza tropicale: niente caos o resort, niente folla, a dominare la scena è il mare che regala un’atmosfera da sogno. In Europa la chiamiamo Bottle Beach ma per i local è Haad Khuat. La baia è la meta ideale per chi cerca un’avventura fuori rotta, un rifugio tranquillo dove disconnettersi dal mondo e riconnettersi con sé stessi.

Caratteristiche della Bottle Beach

Hai presente quel tipo di spiaggia che sembra uscita da una cartolina vintage o da un sogno tropicale? Bottle Beach, sull’isola di Koh Phangan, è esattamente così. Un angolo nascosto di Thailandia dove il tempo sembra essersi dimenticato di scorrere, e dove dettagli come la sabbia soffice, il mare calmo e le palme che si piegano dolcemente verso l’acqua invitano al relax.

Questa spiaggia non si lascia conquistare facilmente. È selvaggia, remota e un po’ misteriosa. Non la raggiungi con uno scooter qualunque o una passeggiata improvvisata: ci arrivi in barca, scivolando lungo la costa da Chaloklum, oppure dopo un trekking nella giungla che profuma d’avventura.

Ma appena metti piede sulla sabbia, capisci subito perché ne valeva la pena. Bottle Beach (o Haad Khuat, come la chiamano i local) è una baia raccolta, protetta da scogliere verdi e montagne silenziose. Lontana dal turismo di massa, è il rifugio perfetto per chi cerca una pace autentica, quella che senti dentro mentre il mondo rimane lontano.

Durante il giorno, l’atmosfera è vivace ma mai affollata. Il mare ha un fondale sabbioso che invita a nuotare per ore e il sole illumina ogni granello con quella luce calda tipica dei tropici. Poi, nel tardo pomeriggio, succede qualcosa di magico: le barche dei visitatori ripartono, le voci si spengono, e la spiaggia si svuota. Rimani tu, qualche viaggiatore solitario, e il suono delle onde che accarezzano la riva. È un momento raro, prezioso, quasi intimo. Un piccolo privilegio per chi ha deciso di spingersi un po’ più in là.

Qui la vita è semplice, essenziale e bella proprio per questo. Niente movida, niente resort stellati. Solo qualche bungalow tra le palme, ristorantini sulla spiaggia dove mangiare con i piedi nella sabbia e connessione internet limitata; il che è perfetto, perché a Bottle Beach il vero lusso è disconnettersi. Magari ti sdrai su un’amaca, sorseggi un drink con vista oceano, o ti incammini verso il punto panoramico nascosto tra gli alberi. Da lì, il mondo si vede piccolo, lontano, e tu ti senti finalmente libero.

Bottle Beach non è una destinazione per tutti, e va bene così. È per chi ha voglia di rallentare, per chi sa ascoltare il silenzio, per chi preferisce le stelle alle luci al neon. È uno di quei posti che ti entrano dentro piano piano, e poi non ti lasciano più.

Dove si trova la Bottle Beach e come raggiungerla

Bottle Beach si trova a Koh Phangan ed è considerata una delle spiagge più belle della Thailandia. Isolata e protetta da una giungla, si raggiunge comodamente tramite taxi boat partendo da Thong Nai Pan o dal villaggio di Chaloklum. I più avventurosi potrebbero provare a raggiungerla tramite trekking, ci sono sentieri escursionistici nella giungla che conducono alla baia ma sono piuttosto impervi e impegnativi.