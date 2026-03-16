Dal fascino del litorale campano ai laghi e vigneti dell'Alto Adige: scoprite le due mete italiane scelte dal Times per vivere un'estate 2026 tra natura e mito

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il Cilento è tra le mete consigliate dal Times per l'estate 2026

L’estate 2026 segna il ritorno del viaggio sensoriale, quello che rifugge le destinazioni più famose per cercare la consistenza leggera del lino sulla pelle o il profumo resinoso dei boschi senza la calca tipica dell’alta stagione. Il segreto per vivere una vacanza diversa risiede nella capacità di scovare l’alternativa preziosa e, in Italia, le possibilità per trovarla sono davvero tante. Il Times, per esempio, ha incoronato due mete italiane tra le migliori da raggiungere durante i mesi più caldi, dando spazio sia al mare che alla montagna.

La bussola del quotidiano inglese punta verso territori che hanno saputo restare fedeli a se stessi, sia che si scelga la costa salernitana, sia che si preferisca l’abbraccio fresco delle vette alpine.

Il ritmo rilassato del Cilento

Mentre la vicina Costiera Amalfitana brilla per la sua mondanità, il Cilento si svela come un’oasi di ritmi dilatati. Questa vasta area nel cuore della Campania è un mosaico di borghi, vette montuose e oltre cento chilometri di litorale che si specchiano in acque color smeraldo.

L’eredità della Magna Grecia vive a Paestum, dove si trovano i tre templi dorici meglio conservati al mondo. Ma la storia in Cilento si respira ovunque: dalle tracce filosofiche di Parmenide a Velia fino alla maestosità della Certosa di San Lorenzo a Padula, il monastero più grande d’Europa. Per chi cerca il contatto con la natura, le Grotte di Pertosa-Auletta offrono un viaggio suggestivo su un fiume sotterraneo, mentre lungo la costa le leggende delle sirene rivivono a Punta Licosa o tra le grotte marine di Palinuro e della costa degli Infreschi.

Freschezza e natura in Alto Adige

A chi preferisce la freschezza delle vette, il Times consiglia l’Alto Adige, descritto come una regione dove i vigneti e i cipressi si tingono di una luce dorata dal sapore mediterraneo. Qui, l’estate trasforma le piste da sci in sentieri profumati di pino, invitando a seguire la Strada del Vino fino al Lago di Caldaro. Essendo il bacino alpino più caldo della provincia, questo specchio d’acqua diventa un’oasi di pedalò e windsurf, il tutto sotto lo sguardo di Castelchiaro che domina la valle dall’alto delle sue rovine.

La montagna estiva si rivela anche un paradiso dell’outdoor con una rete infinita di percorsi per mountain bike. Per un pizzico di adrenalina in più, sopra la città termale di Merano, la stazione di Merano 2000 propone l’Alpin Bob, uno slittino su rotaia che corre tra i pascoli in fiore.

In aggiunta ai consigli del Times, noi vi suggeriamo di regalarvi un picnic a base di pani tipici croccanti, formaggi di malga e salumi locali, sapori decisi che trovano il loro equilibrio perfetto se accompagnati da un calice di Schiava, il vino rosso rubino simbolo della zona. Il brindisi ideale a una vacanza estiva perfetta.