Estate: 5 città low cost in Europa tutte da scoprire

Ecco alcune mete da non perdere a poche ore dall'Italia, per chiunque voglia regalarsi un viaggio all'insegna, ma con un budget contenuto.

Fonte: iStock Panoramica dall'alto del fiume Douro a Porto

L’estate ormai è alle porte e con lei il desiderio sempre più vivo di partire, cambiare aria e ricaricare le energie. Lontani dal lavoro, lontani dalla scrivania o da qualsiasi luogo che ricordi le giornate passate fra il caos quotidiano. E per staccare la spina e vivere esperienze nuove e rigeneranti cosa c’è di meglio che prenotare un volo low cost e concedersi una vacanza?

Grazie alle numerose compagnie low cost che servono i maggiori aeroporti italiani, non è raro trovare offerte per voli per andare alla scoperta di affascinanti città europee a prezzi davvero accessibili. A pochi passi dall’Italia è possibile trovare mete perfette per chi cerca cultura, ma anche paesaggi naturali mozzafiato, buon cibo e, perché no, un pizzico di avventura.

Tra le destinazioni emergenti e quelle che mantengono un irresistibile fascino autentico, ecco 5 città low cost in Europa tutte da scoprire. Località che meritano di essere scoperte (o riscoperte) quest’estate e non solo, tutte città che si possono raggiungere con voli diretti dalle principali città italiane.

Porto: la perla del Portogallo tra oceano e vino

Nella parte settentrionale del Portogallo, affacciata sull’Oceano Atlantico, spicca Porto, una bellissima città dal carattere romantico, poetico e, al tempo stesso, molto vivace. Il suo centro storico è composto da numerosi vicoli acciottolati, dove è possibile vivere la vera anima portoghese durante la sera, e gli azulejos colorati, le tipiche piastrelle di ceramica portoghesi, finemente decorate e smaltate, che venivano e vengono tutt’oggi utilizzate in Spagna e Portogallo per rivestire pareti e pavimenti e sono visibili nelle principali stazioni della città e sulla facciata di numerose chiese. Inoltre, è molto frequente osservare panorami unici sul fiume Douro che divide in due Porto. Tutte caratteristiche che hanno reso il centro storico patrimonio UNESCO.

Cosa fare a Porto: buon cibo, musica e tradizioni locali

Chi visita Porto non deve assolutamente perdere una visita al quartiere Ribeira, il vero e proprio cuore pulsante della città. Qui è possibile trovare trattorie e assistere alle esibizioni dei diversi artisti di strada, con la cui musica riescono a creare un ambiente davvero suggestivo.

Dall’antica tradizione enogastronomica locale nasce anche il famoso vino Porto. In città, oltre il ponte Dom Luís I, si trova il quartiere di Vila Nova de Gaia, che ospita celebri cantine di vino portoghese. Qui è possibile fare degustazioni con vista sul fiume e sull’affascinante centro storico cittadino. È possibile raggiungere questa sponda del Douro sia con i mezzi pubblici, che a piedi. Quest’ultima modalità molto consigliata per non farsi sfuggire scatti unici.

A rendere Porto ancora più interessante come meta low cost in Europa c’è il costo della vita, che risulta piuttosto basso rispetto ad altre capitali europee: un pasto completo in una taverna tipica può costare meno di 15 euro, perfetto per i viaggiatori attenti al budget alla ricerca di una destinazione dove poter spendere poco.

Come raggiungere Porto dall’Italia?

I collegamenti con la città di Porto sono numerosi. È possibile raggiungere il Paese, ad esempio, da Milano, Pisa, Roma o Torino, con voli che spesso hanno un prezzo inferiore anche ai 50€.

Sofia, tra storia e natura nel cuore dei Balcani

Sofia, la capitale della Bulgaria viene spesso trascurata dai circuiti turistici, ma negli ultimi anni sta guadagnando molta popolarità tra i viaggiatori alla ricerca di una meta low cost in Europa. Tutto questo per la sua autenticità, la vivace scena culturale e, soprattutto, per i prezzi davvero imbattibili. La città si presenta agli occhi dei visitatori come un mix affascinante di stili architettonici ortodossi e socialisti, che è possibile osservare nei più antichi palazzi del centro cittadino.

Cosa fare a Sofia?

Il clima estivo è caldo e secco, mai soffocante, e ciò rende Sofia una meta molto piacevole da visitare durante il periodo estivo. Periodo nel quale si consiglia di visitare il vicino monte Vitosha, una riserva naturale facilmente raggiungibile in auto e dove si possono passare piacevoli e spensierate giornate immersi nella natura, tra trekking, picnic o semplici passeggiate durante godersi una vista spettacolare sulla capitale.

Allo stesso tempo, gli amanti di storia e cultura non rimarranno di sicuro a bocca asciutta grazie agli scavi archeologici sotto il Largo, che svelano l’antica Serdica, un vecchio anfiteatro di origine romana. Inoltre, nel centro storico di Sofia, la cattedrale di Aleksandr Nevskij domina la città con le sue affascinanti cupole dorate, mentre il quartiere Boema è il luogo perfetto dove scegliere di riposarsi dopo una visita della città tra le numerose caffetterie artistiche ed i bar alternativi frequentati da studenti e creativi.

Da non tralasciare il fatto che a Sofia tutto costa relativamente poco: un caffè costa meno di un euro, e un piatto tipico bulgaro come il mekitsa, ovvero una frittella tradizionale, dolce o salata, si può gustare nei mercati locali con pochissimi lev (la moneta locale).

Fonte: iStock

Come arrivare a Sofia dall’Italia?

WizzAir è la compagnia di riferimento per volare a Sofia a basso costo, con voli diretti dalle principali città italiane. In molti casi il prezzo di un biglietto di sola andata è inferiore ai 40 euro. Questo rende di fatto Sofia una meta europea low cost imperdibile.

Valencia, la città solare dove il Mediterraneo incontra l’arte

Per chi è alla ricerca di un’estate al mare, all’insegna del divertimento, ma allo stesso tempo vuole concedersi una visita culturale in una delle città più belle ed affascinanti di tutta Europa, allora la bellissima città di Valencia potrebbe essere la scelta giusta.

Spesso questa destinazione viene offuscata dalla più frequentata Barcellona, ma si tratta di una città in grado di regalare piacevoli giornate di relax e divertimento e, soprattutto, meno affollata e anche più conveniente della precedente. Cosa che la rende, di fatto, una delle migliori mete per i viaggiatori low cost in Europa.

Cosa fare a Valencia? Tra mare, musei e la vera paella valenciana

Gli amanti del mare non rimarranno assolutamente delusi da Valencia. Le sue spiagge bellissime di sabbia dorata, come Malvarossa ed El Cabanyal, sono facilmente raggiungibili in bici o in tram dal centro cittadino, per una pausa rigenerante nelle acque del Mediterraneo.

E dopo una giornata al mare? Valencia è la patria della vera paella. È possibile assaggiare la vera ricetta tradizionale, con pollo e coniglio, che è possibile gustare nei ristoranti attorno al parco naturale dell’Albufera, poco distante dal centro cittadino.

Oltre al mare ed al buon cibo, vale la pena perdersi nella Città delle Arti e delle Scienze (Ciutat de les Arts i les Ciències). Si tratta di un affascinante complesso architettonico futuristico firmato dal famoso artista Santiago Calatrava, che ospita musei, un planetario e l’acquario più grande d’Europa.

Come raggiungere Valencia?

Compagnie aeree come Ryanair, Vueling e Wizz Air offrono collegamenti diretti da varie città italiane, tra cui Milano, Venezia, Torino, Roma e Bologna, con voli che in estate partono anche da 20 euro. Per risparmiare ancora di più, è utile acquistare la Valencia Tourist Card, che include l’uso illimitato dei mezzi pubblici e sconti per molte attrazioni turistiche e ristoranti.

Tirana, la capitale dai mille volti

L’Albania è probabilmente una delle mete più in voga degli ultimi anni, in grado di attirare migliaia, se non milioni di turisti da tutta Europa, grazie alla possibilità di vivere e godere di una natura senza eguali a prezzi decisamente abbordabili. Tra le località imperdibili di questo Paese rientra di diritto la capitale Tirana.

Cosa fare nella capitale Tirana e dintorni?

Tirana si è trasformata in una delle città più creative e vivaci dei Balcani. La capitale albanese, infatti, è un vero e proprio mosaico di colori, murales, palazzi razionalisti e caffè moderni. L’anima vivace della città si rivela nel quartiere di Blloku, che un tempo era zona riservata all’élite comunista che aveva il potere, ora cuore della movida con bar, bistrot e locali alternativi.

Nei dintorni, si può prendere la funivia che sale fino al monte Dajti, che domina l’intera città albanese.

L’Albania è famosa anche per le sue spiagge da sogno. Proprio da qui, da Tirana, è possibile raggiungere le località balneari della costa sud, in particolare Ksamil, Dhermi e Himara, che non hanno assolutamente nulla da invidiare alle più famose spiagge della vicina Grecia.

La vita a Tirana è molto economica: ad esempio, una corsa in taxi raramente supera i 5 euro e pranzare o cenare nei ristoranti più frequentati può costare non più di 15€ a testa.

Come raggiungere Tirana e l’Albania dall’Italia?

Sicuramente, decidere di volare verso Tirana è la soluzione meno dispendiosa per chi decide di vistare questa bellissima città. La capitale, infatti, è collegata ai maggiori aeroporti, soprattutto del nord Italia, grazie alle tratte aeree proposte da Ryanair e WizzAir, con prezzi che si aggirano spesso intorno ai 20€.

Fonte: iStock

Bratislava, gioiello sull’acqua tra Medioevo e modernità

Infine, una città che rientra assolutamente tra le mete low cost imperdibili in Europa e che merita una visita è Bratislava. Stretta tra Vienna e Budapest, ha spesso vissuto all’ombra di queste due grandi città, ma ha decisamente molto da offrire.

Cosa fare a Bratislava?

Durante l’estate, la capitale slovacca si anima con festival, eventi open-air e musica lungo le rive dello storico fiume Danubio, che divide in due la città. È una meta perfetta per essere esplorata a piedi o in bicicletta, magari seguendo i percorsi che costeggiano il proprio il suo affascinante fiume, grazie anche ad un clima mite e piacevole durante i mesi estivi.

Il suo centro storico, poi, è un intreccio di strade suggestive, bellissimi edifici color pastello e numerose terrazze dove poter gustare la deliziosa birra artigianale locale.

Per chi non vuole perdere la possibilità di scattare una foto perfetta del Danubio e della città, allora non può mancare la visita al castello di Bratislava, antica costruzione risalente al Decimo secolo, situata nei pressi del centro storico della capitale della Slovacchia.

Anche qui, mangiare bene non costa una fortuna: molti locali propongono piatti tradizionali come zuppe locali, piatto principale e bibita inclusa a meno di 10 euro. Non male vero?

Come arrivare a Bratislava dall’Italia?

Ryanair collega Bratislava direttamente con Bologna, Milano e Bari. In alternativa, però, è possibile atterrare a Vienna, distante circa 80 chilometri, da cui partono bus frequenti e convenienti che in meno di un’ora portano al centro di Bratislava o in treno, con biglietti inferiori ai 10 euro.

Fonte: iStock

L’Europa è più vicina di quanto si pensi: basta un click, un po’ di curiosità ed il desiderio di partire. Pronti? Si Viaggia!