iStock Vista della città di Lione

Ottobre è il mese perfetto per una fuga autunnale spendendo meno di 300 euro tra volo e hotel. Le città europee si sono svuotate dai turisti estivi, i prezzi diventano più accessibili e il clima è ancora piacevole in molte destinazioni.

Ecco una selezione di 5 mete facilmente raggiungibili dall’Italia con le principali compagnie low cost. Ipotizzando un budget medio di circa 200 euro totali per una o due notti in hotel, resta spazio anche per il volo e si rientra così nei 300 euro complessivi.

Da Bologna a Valencia

Valencia è una delle città più vivaci della Spagna. Passeggiare tra le vie del centro storico, ammirare la Cattedrale o rilassarsi nel futuristico complesso della Città delle Arti e delle Scienze sono esperienze che non possono mancare.

iStock

A ottobre le temperature sono perfette per una passeggiata lungo la spiaggia della Malvarrosa o nei giardini del Turia.

Dall’aeroporto di Bologna partono diversi voli low cost diretti a Valencia, ideali per chi vuole programmare una fuga di un weekend senza spendere troppo. Volando con Ryanair dal 24 al 26 ottobre le tariffe partono da 85 euro.

Da Milano a Parigi

Parigi è una delle mete più iconiche d’Europa, perfetta per un weekend romantico o culturale. Con i suoi boulevard, i caffè storici e monumenti come la Torre Eiffel, il Louvre e Notre-Dame, la capitale francese non smette mai di affascinare.

Ottobre è un mese ideale per visitarla: il clima è fresco ma piacevole, i parchi si colorano d’autunno e l’afflusso turistico è più contenuto rispetto ai mesi estivi.

Da Milano Malpensa partono numerosi voli low cost diretti che permettono di raggiungere la Ville Lumière in poco più di un’ora, rendendola una meta perfetta anche per un breve soggiorno a budget contenuto. Con easyJet le tariffe per Parigi Charles de Gaulle partono da 86,07 euro nel weekend 10/12 ottobre.

Da Bari a Tirana

A meno di un’ora di volo dall’Italia, Tirana è una destinazione che sorprende per energia e modernità. La capitale albanese è una città colorata, con edifici dallo stile unico e una gastronomia che unisce influenze balcaniche, turche e mediterranee.

Negli ultimi anni Tirana è diventata una meta molto apprezzata dai viaggiatori che cercano un weekend diverso dal solito e a prezzi bassi. Ottobre è perfetto per visitarla: il clima è piacevole e le strade si vivono con calma.

Con voli low cost diretti da Bari, Tirana rappresenta una delle scelte più convenienti per una fuga europea. Wizz Air propone tariffe da 33,28 euro nel weekend 17/19 ottobre.

Da Roma a Salonicco

Salonicco è un mix perfetto di storia, cultura e vita notturna. Dalla Torre Bianca al lungomare che si affaccia sul Golfo Termaico, ogni angolo racconta la ricca eredità bizantina e ottomana.

iStock

Ma Salonicco è anche famosa per le sue taverne con specialità locali a prezzi davvero contenuti. A ottobre, le giornate sono ancora piacevoli e consentono di scoprire la città senza il caldo dell’estate.

Da Roma Fiumicino partono collegamenti diretti con compagnie low cost che rendono questa meta particolarmente conveniente per un weekend fuori porta. Dal 24 al 26 ottobre volando con Ryanair le tariffe – andata/ritorno – partono da 52 euro.

Da Venezia a Lione

Lione è una città francese che sorprende per eleganza e atmosfera rilassata. Patrimonio UNESCO, è famosa per i traboules – passaggi segreti nel centro storico – i suoi musei e soprattutto per la tradizione gastronomica.

Ottobre è un mese perfetto per visitare Lione: le giornate fresche invitano a lunghe passeggiate lungo i fiumi. Da Venezia partono collegamenti diretti che la rendono una meta comoda e conveniente per un viaggio breve. I prezzi per il weekend 3/5 ottobre con easyJet partono da 94,27 euro.