I 6 luoghi più silenziosi del mondo dove andare e ritrovare il benessere

Fonte: iStock Un lago circondato da montagne nel Glacier National Park

Il mondo sta diventando sempre più rumoroso e di conseguenza è più difficile sfuggire al caos, talvolta anche nella natura, quando per esempio facciamo trekking in zone colpite dal turismo di massa. Non solo i suoni provocati dalle auto o dal traffico aereo, a questi si aggiungono anche quelli dei droni e degli smartphone che non fanno altro che creare una cacofonia artificiale e dirompente.

La buona notizia è che sparsi per il mondo esistono ancora quelli che vengono chiamati ‘luoghi silenziosi’, ossia privi di inquinamento acustico. Una risorsa altamente preziosa che ci aiuta a ritrovare il benessere e, talvolta, anche a risolvere problemi di salute. Pensate che esiste anche un’associazione senza scopo di lucro, chiamata Quiet Parks International (QPI), dedicata proprio a cercare, certificare e proteggere i luoghi di pace.

Noi di SiViaggia abbiamo sbirciato la loro mappa e abbiamo selezionato i 6 luoghi più silenziosi del mondo dove organizzare la vostra prossima vacanza se avete bisogno di ritrovare un po’ di pace e benessere.

Parco nazionale di Yangmingshan, Taiwan

Sapete che uno degli Stati più densamente popolati del pianeta custodisce uno dei luoghi più silenziosi al mondo? Stiamo parlando del parco nazionale di Yangmingshan, situato a nord di Taipei, a Taiwan. Questo fu il primo a essere riconosciuto ufficialmente come Parco Urbano della Calma, un’area di oltre 11.000 ettari famosa per le sue rilassanti sorgenti termali, il terreno montuoso, le piante acquatiche, le cascate e le foreste percorse da sentieri escursionistici ricchi di vegetazione subtropicale. Il parco nazionale di Yangmingshan è il luogo ideale per gli amanti delle camminate e della natura, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici. Qui è facile purificare il corpo e liberare la mente ritrovando se stessi.

Fonte: iStock

Parco Nazionale Olimpico, Stati Uniti

Negli Stati Uniti, invece, il luogo ideale dove trovare la bellezza naturale e la quiete interiore è il Parco Nazionale Olimpico nello Stato di Washington. Qui si trova la valle del fiume Hoh, una delle poche foreste pluviali temperate del Paese, ricca di alberi ricoperti di licheni e funghi, i quali contribuiscono a creare uno degli ecosistemi più complessi al mondo. Quella del parco nazionale è una delle poche aree selvagge degli Stati Uniti non attraversata da autostrade e lontana dalla maggior parte delle rotte di volo commerciali.

Riserva Naturale di NamibRand, Namibia

I deserti della Namibia meridionale rappresentano un angolo d’Africa dove gli occhi si perdono fissando l’orizzonte lontano e le uniche folle che troverete sono composte da mandrie di antilopi che vagano tra le dune. È qui che si trova la Riserva Naturale di NamibRand, proclamata il primo “Parco Silenzioso Selvaggio” su territorio africano. Questa riserva di 200.000 ettari è famosa anche per i suoi cieli di un nero profondo, tanto da essere stata designata, nel maggio 2012, Riserva Internazionale del Cielo Stellato a testimonianza dei suoi cieli straordinariamente bui.

Visitando questo luogo avrete l’opportunità di osservare le stelle senza luci o suoni che ostacolino la vostra esperienza compromettendone la quiete.

Fonte: iStock

Il sentiero Montañas Vacías, Spagna

In Spagna, il luogo più silenzioso è un sentiero ciclopedonale che attraversa aree selvagge, campagne e piccole città. Per immaginare questo posto dovete chiudere gli occhi e pensare ad altipiani situati ad alta quota, rifugi remoti, un’abbondante fauna selvatica e chilometri e chilometri di tranquille strade forestali. Non è un caso, infatti, se la zona del sentiero Montañas Vacías viene soprannominata la “Lapponia spagnola”.

Ci troviamo, infatti, in un’area situata nel sud-est della Spagna con una densità di popolazione simile alla sua omonima finlandese. Il percorso di 700 chilometri offre una meravigliosa introduzione a questa zona poco frequentata, collegando i Montes Universales, la Sierra de Javalambre e la Sierra de Gúdar attraverso una fitta rete di strade sterrate e tranquille strade asfaltate.

Dender-Mark Park, Belgio

Non bisogna necessariamente andare in un deserto per trovare la calma, a volte questa si nasconde non lontano dai centri abitati. È il caso del Dender-Mark Park, situato nelle Fiandre, una delle aree più urbanizzate al mondo e dove sono presenti le città più grandi del Belgio. Eppure, Dender-Mark viene considerato un luogo tranquillo, premiato con il riconoscimento di luogo silenzioso nel 2021.

Il parco mira a un’atmosfera di quiete, silenzio e natura incontaminata, non completamente silenzioso. In quest’area, infatti, il paesaggio sonoro si compone di suoni naturali prevalentemente delicati come l’acqua, il fruscio delle foglie o gli uccelli. Tutto tranne i fastidiosi rumori meccanici.

Glacier National Park, Stati Uniti

Soprannominato “La Corona del Continente”, il Glacier National Park è uno dei 15 parchi nazionali più visitati degli Stati Uniti e, allo stesso tempo, rimane un luogo dove è possibile allontanarsi dalla folla e trovare un po’ di tranquillità. Con i suoi 4.100 chilometri quadrati, il parco è più esteso dello Stato del Rhode Island, ricco di 762 laghi, 563 corsi d’acqua, 175 montagne e 26 ghiacciai, il che significa che è assolutamente possibile trovare spazio per vagare lontano dai turisti con macchina fotografica che vengono qui per spuntare la Going-to-the-Sun Road dalla loro lista di cose da fare e andare via.