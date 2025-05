Fonte: iStock Ile de Bendor: l'isoletta da conoscere al largo della costa francese

Calette in cui godere di un mare da sogno, cristallino e che si mostra nelle tantissime sfumature di blu. E poi i paesi, veri e propri gioielli tutti da scoprire, culla di arte, cultura, sapori unici. E – ancora – i centri più grandi, dove assaporare tutto il glamour e il fascino della riviera francese.

Siamo in Costa Azzurra, culla di meraviglia, dove ogni scorcio leva il fiato e dove il mare e le colline diventano un territorio da scoprire.

Ed è sbagliato pensare che vederla una volta possa bastare: infatti ogni viaggio regala suggestioni nuove. Oltre che piccoli paradisi sconosciuti. Ed è proprio qui che, infatti, vi è un’isoletta di dimensioni davvero minuscole che è un piccolo gioiello prezioso. Si tratta di Ile de Bendor e si trova al largo di Bandol, in quel tratto di costa punteggiato di luoghi incrediili che va da Nizza a Marsiglia. Tutto quello che c’è da sapere.

La storia di Ile de Bendor, l’isola che ora non puoi raggiungere

La prima cosa da sapere è che al momento Ile de Bendor non è raggiungibile: infatti l’isola lungo la Costa Azzurra in Francia ha chiuso i battenti nel 2021 per lavori di ristrutturazione.

Ma come mai? Per comprendere tutte la ragioni bisogna partire dalla sua storia o, per lo meno, di quella più recente. Tutto prende il via nel 1950 quando, questo lembo di terra che emerge dalle acque e che fa parte dal punto di vista amministrativo del comune di Bandol, è stato acquistato da Paul Ricard, di professione industriale. All’epoca l’isola era disabitata e in poco tempo l’ha trasformata in un luogo ricco di fascino in cui assaporare la vita di mare. Qui ha fatto realizzare hotel, ristoranti, luoghi d’arte, negozi, ma anche spazi per chi desidera dedicarsi alle più disparate attività sportive e un porto turistico.

Un luogo da sogno, che nel corso degli anni ha ospitato tante persone giunte lì per godere di quel senso di pace, di tempo sospeso, che regala una piccola isola.

Questo fino al 2021, quando l’accesso all’isola è stato chiuso per cinque anni per poter procedere con importanti interventi di ripristino. Come viene spiegato sul sito ufficiale, gli interventi servono a ripristinare gli edifici realizzati ormai settanta anni fa per adeguarli ai tempi moderni.

Renaissance de Bendor, quali saranno gli interventi sull’isola

Cinque anni di chiusura ma per raggiungere obiettivi importanti, in particolare sul sito viene spiegato che: “Attraverso questo progetto di conservazione si vuole soprattutto preservare la singolarità di uno straordinario patrimonio culturale nato dall’incontro tra un uomo e un territorio”.

Fonte: iStock

E questo perché la vocazione all’accoglienza di questa piccola isola venga non solo modernizzata ma anche ampliata andando a pensare a nuove proposte per chi vuole raggiungere questo luogo. A quanto pare, le opere dovrebbero avere una durata di cinque anni, a partire dal 2021 ma non ci sono dettagli che raccontano come sarà.

Dove si trova Ile de Bendor

Ile de Bendor fa parte del comune di Bandol, che si trova su uno dei tratti di territorio più belli di tutta Europa, ed è un’isola di piccole dimensioni, basti pensare che la sua costa si snoda per soli 1,5 chilometri, ma nulla toglie al suo fascino.

La terraferma dista circa 300 metri e lì si trova la cittadina che fa parte del dipartimento del Var nella Regione Provenza-Alpi-Costa-Azzurra, luogo incastonato in un territorio che è un susseguirsi di location straordinarie, ha belle spiagge e una natura tipicamente mediterranea a sorprendente.

Si trova in una posizione privilegiata per vistare Parc des Calanques che si estende tra Marsiglia (che si trova a circa 45 minuti), Cassis e La Ciotat. Si impiega un ora e venti, invece, da Frejus e 20 minuti da Tolone. Un luogo da scoprire già adesso in attesa di poter tornare o di arrivare per la prima volta su Ile de Bendor. Paul Ricard aveva acquistato anche un’altra isola quella di Embiez.